Nagy csend után robbant az MSZP-ben a kavarásbomba: Mesterházy Attilát egy vidéki párttársa feljelentette, szivárogtatással, a pártelnök elleni kampányolással vádolják. Az ügy háttere a párt viharos EP-listás választmányi ülése és az EP-képviselői helyekkel függ össze. Mesterházy tagad.

\r

Fegyelmi indult az MSZP-ben Mesterházy Attila ellen, akár ki is zárhatják ","shortLead":"A szakértői vizsgálatot a XVII. kerület polgármestere rendelte meg. A független szakértő szerint is brutális a ferihegyi zajszennyezés Az alapítók meséltek a szervezet gazdasági hátteréről, de elmondták azt is, van-e dolga a Felháznak a menekült- vagy abortuszkérdéssel, és hogyan kezeli egy a szeretet hatalmát hirdető mozgalom, ha a kormány – élén az egyik alapító apjával – gyűlöletet szít egyes népcsoportok ellen. Nem a jelenlegi egyházak ellen, hanem a velük közös célokért akar dolgozni az eddigi tevékenységét márciusban lezáró Felház – erről is beszélt a hvg.hu-nak adott interjújában az átalakulás előtt álló keresztény misszió két alapítója, Ember Illés és Orbán Gáspár. Az alapítók meséltek a szervezet gazdasági hátteréről, de elmondták azt is, van-e dolga a Felháznak a menekült- vagy abortuszkérdéssel, és hogyan kezeli egy a szeretet hatalmát hirdető mozgalom, ha a kormány – élén az egyik alapító apjával – gyűlöletet szít egyes népcsoportok ellen. Orbán Gáspár: Nem jó gyűlöletet szítani semmilyen népcsoport ellen februári, a téli és az országos napi maximum-hőmérséklet rekordja is, Budapesten is hőmérsékleti rekord dőlt. 23,5 fok volt ma – megdőlt a melegrekord melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f960bd16-2912-43f2-b0b4-54ed97ef6acd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három ügyben emelhetnek vádat az izraeli miniszterelnök ellen.","shortLead":"Három ügyben emelhetnek vádat az izraeli miniszterelnök ellen.","id":"20190228_Vadat_emelhetnek_Netanjahu_ellen_korrupcio_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f960bd16-2912-43f2-b0b4-54ed97ef6acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e989dab7-7d06-4fb6-9710-8331ae329f37","keywords":null,"link":"/vilag/20190228_Vadat_emelhetnek_Netanjahu_ellen_korrupcio_miatt","timestamp":"2019. február. 28. 17:59","title":"Vádat emelhetnek Netanjahu ellen korrupció Vádat emelhetnek Netanjahu ellen korrupció miatt Minden eddiginél szigorúbb szabályozást vezetnek be Mallorcán az alkoholturizmus ellen. Egymillió forintos büntetéssel harcolna Mallorca az alkoholturizmus ellen A tavaly megkezdett munkát a Lekeny György által vezetett cég folytatja, alvállalkozóként pedig Paár Attila is feltűnik. A CBA tulajdonosa vitte el Mészáros elől a 9 milliárdos szegedi fűtési beruházást Hollik Istvánt nem lehet megingatni érvekkel. Az Európai Bizottság cáfolja a kormány vádjait, a kormányszóvivő szerint ez beismerés