Nem elég, hogy egy állítólag szabálytalanul eladott önkormányzati lakás miatt feljelenti a Fidesz a hódmezővásárhelyi polgármestert, okirathamisítással is megvádolták Márki-Zay Pétert.

„Szemmel láthatóan más írta alá a bérleti kérelmet és a szerződést” – fogott bele a sajtótájékoztatóba Cseri Tamás hódmezővásárhelyi fideszes képviselő. Bejelentette: okirathamisítás miatt feljelentés-kiegészítést tesznek a jövő héten. Azt már csütörtökön bejelentették, hogy feljelentik Márki-Zay Pétert, az alpolgármestert és a Lakásügyi Tanács elnökét is, mivel kiderült, hogy ez utóbbi lánya számára, áron alul adtak el egy bérlakást. Ráadásul más szabálytalanságot is felfedeztek mind a bérleti szerződés megkötésének körülményeiben, mind az adásvételnél. Most ezt a feljelentést fogják kiegészíteni azzal, hogy a szerződéseken hamis aláírásokat is találtak, és azzal a váddal is előálltak, hogy a Lakásügyi Tanács elnökének lánya nem is lakott a lakásban másfél éven keresztül.

A sajtótájékoztatón aztán megjelentek Márki-Zay Péter támogatói is, akik a fideszes képviselőket túlkiabálták, kisípolták. Majd Márki-Zay, ahogy korábban már a közösségi oldalán reagált a vádakra, most is azt próbálta bizonyítani, hogy a bérleti szerződést és a lakás megvételére vonatkozó szerződést még korábban, 2017-ben az előző polgármester és Hegedűs Zoltán, a Fidesz frakcióvezetője, akkori alpolgármester írta alá.

„Zoltán, ki írta alá?” – kérdezte Hegedűst Márki-Zay Péter.

„A 2017-est én írtam alá, de az 2018. január 28-án lejárt” – válaszolta Hegedűs Zoltán.

Hódmezővásárhelyen még 2016-ban döntött a közgyűlés arról, hogy a 600 önkormányzati lakásból négyszázat értékesítenek úgy, hogy elővásárlási jogot biztosítanak a bentlakóknak. Amennyiben a bérlő nem tudja vagy nem akarja azt megvásárolni, akkor az önkormányzat azt harmadik személynek is eladhatja. A vásárlási szándékról még akkor nyilatkozni kellett. Húsz százalék kedvezményt kaphatott a vételi árból a bérlő, illetve újabb húsz százalékot levontak az árból, ha az összeget egyben fizették ki.

Így fordulhatott elő, hogy még 2017-ben valóban Hegedűs Zoltán írta alá a szóban forgó szerződést a bérletről és a vásárlási szándékról is. Tavaly decemberben íaztán ez alapján a tényleges adásvételi szerződést kötötték meg, amit viszont már az új városvezetés, azaz Márki-Zay Péter, és Kiss Andrea alpolgármester írtak alá.

A Fidesz feljelentése szerint a jelenlegi városvezetők akkor követtek el szabálytalanságot, amikor a bérleti szerződés meghosszabbításánál nem követelték meg az igazolást, hogy nincs közüzemi tartozása a bérlőnek, illetve azzal, hogy a Lakásügyi Tanács elnöke nem dönthetett volna saját lánya ügyében. (A hódmezővásárhelyi közgyűlés a bérlakások ügyeinek intézését a Lakásügyi Tanácsra testálta, amelynek elnöke egy szocialista képviselő, és akinek a lánya megkapta a lakást.)

A csavar a történetben az, hogy mostanra kiderült, hogy a szocialista képviselő lánya nem is lakott a lakásban másfél éven át, tehát gyakorlatilag még a kedvezmény sem jár volna. Ezt ezen a „zajos” sajtótájékoztatón a lakásügyi elnök azzal indokolta, hogy lányát, aki családi okok miatt költözött volna vissza a városba, a munkája még Győrhöz kötötte. Nagy Ernő azt is elmondta, hogy még nem is került tulajdonukba a lakás, mivel ez a vételár kifizetésével lehetséges, de még nem is kaptak hitelt a banktól a vásárlásra. A baj csak az ezzel, hogy a földhivatali bejegyzésben mégis az elnök lányának neve szerepel.

Korábban a sajtónak a város alplgármestere, Kiss Andrea azt nyilatkozta, hogy az előző közgyűlés által elfogadott rendeletet hajtották végre, amit a február végén megválasztott városvezetés megváltoztatott, ám az azt megelőzőően aláírt szerződésekre a régi rendelkezések vonatkoznak. A jegyző pedig azt közölte, hogy a lakásügyi tanács elnökének lánya jogszerűen bérlőként fizet még most is bérleti díjat, az adásvételre áprilisban kerül majd sor.

A Fidesz megtette a héten a feljelentést hűtlen kezelés miatt, mivel szerintük a nyolcmillió forint értékű lakást adtak el áron alul, ráadásul, szabálytalanul. Most a hamis aláírások miatt is feljelentést tesznek.