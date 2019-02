Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e9d2485-eb14-4de9-b11b-d24835d1cbbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem minden devizahiteles számára jelent sorsfordító megoldást az Európai Bíróság legutóbbi, látszólag adósbarát ítélete. A hazai törvények ugyanis nem eléggé adósbarátok- írja legfrissebb számában a HVG.","shortLead":"Nem minden devizahiteles számára jelent sorsfordító megoldást az Európai Bíróság legutóbbi, látszólag adósbarát...","id":"20190228_Devizahiteles_perek_hiu_vagy_valos_remeny_hogy_az_ados_nyerhet_a_bankkal_szemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e9d2485-eb14-4de9-b11b-d24835d1cbbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29ed7b4-8a51-40de-8ee6-d3c220356ef3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Devizahiteles_perek_hiu_vagy_valos_remeny_hogy_az_ados_nyerhet_a_bankkal_szemben","timestamp":"2019. február. 28. 11:48","title":"Devizahiteles perek: hiú vagy valós remény, hogy az adós nyerhet a bankkal szemben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Templomra nem, de imaház, plébánia felújítására pályázhatnak a faluprogramban. A forrásokra egyházak és önkormányzatok is jelentkezhetnek, de ha mindkettő pályázik egy faluból, akkor ott az egyházak élveznek előnyt.","shortLead":"Templomra nem, de imaház, plébánia felújítására pályázhatnak a faluprogramban. A forrásokra egyházak és önkormányzatok...","id":"20190227_Startol_a_Faluprogram_Az_elso_korben_az_egyhaznak_jut_a_legtobb_penz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86531c4b-acbd-46a6-813e-b1f8155ca91d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Startol_a_Faluprogram_Az_elso_korben_az_egyhaznak_jut_a_legtobb_penz","timestamp":"2019. február. 27. 09:16","title":"Startol a Faluprogram: Az első körben az egyháznak jut a legtöbb pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b81ba4d-eb10-41de-b20b-9d0556f9728d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal a Xiaomi Mi 9 bejelentése után már szét is szedték a telefont, feltárva, mit is rejt a csúcskészülék belseje.","shortLead":"Nem sokkal a Xiaomi Mi 9 bejelentése után már szét is szedték a telefont, feltárva, mit is rejt a csúcskészülék belseje.","id":"20190228_xiaomi_mi_9_szetszedve_alkatreszei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b81ba4d-eb10-41de-b20b-9d0556f9728d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79cf4cdf-3550-43ca-987a-5d73d7192b4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_xiaomi_mi_9_szetszedve_alkatreszei","timestamp":"2019. február. 28. 11:03","title":"Ezt rejti a belseje: szétszedték a legújabb Xiaomi-csúcstelefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tavaly megkezdett munkát a Lekeny György által vezetett cég folytatja, alvállalkozóként pedig Paár Attila is feltűnik.","shortLead":"A tavaly megkezdett munkát a Lekeny György által vezetett cég folytatja, alvállalkozóként pedig Paár Attila is feltűnik.","id":"20190228_A_CBA_tulajdonosa_vitte_el_Meszaros_elol_a_9_milliardos_szegedi_futesi_beruhazast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a4c2fa-12b7-462c-ac0e-8021456be5d2","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_A_CBA_tulajdonosa_vitte_el_Meszaros_elol_a_9_milliardos_szegedi_futesi_beruhazast","timestamp":"2019. február. 28. 12:46","title":"A CBA tulajdonosa vitte el Mészáros elől a 9 milliárdos szegedi fűtési beruházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szlovénia és Macedónia után Horvátországban is megjelenhet Habony Árpád köre.","shortLead":"Szlovénia és Macedónia után Horvátországban is megjelenhet Habony Árpád köre.","id":"20190228_Ujabb_orszagban_terjeszkedne_Habony_korenek_mediabirodalma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ac5364-5e30-4ecb-b545-efbccf547f0c","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_Ujabb_orszagban_terjeszkedne_Habony_korenek_mediabirodalma","timestamp":"2019. február. 28. 15:46","title":"Újabb országban terjeszkedne Habony körének médiabirodalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA 2022 nyarán indítja el azt a projektjét, amelyben a Földet érintő űrbéli időjárást tanulmányozzák majd.","shortLead":"A NASA 2022 nyarán indítja el azt a projektjét, amelyben a Földet érintő űrbéli időjárást tanulmányozzák majd.","id":"20190228_nasa_vilagur_urmeteorologia_urkutatas_uridojaras_atmospheric_waves_experiment_awe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f5a991-6250-42ef-b434-8804444589e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_nasa_vilagur_urmeteorologia_urkutatas_uridojaras_atmospheric_waves_experiment_awe","timestamp":"2019. február. 28. 12:33","title":"Különleges kutatásba fog a NASA, hogy megmentsék a földi életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c5f07e1-a5a1-4787-886a-3bdef5de7570","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk a toplistát, melyet a jelenleg kapható legnagyobb e-hatótávú autók uralnak. Az első helyezettel 63 kilométert lehet megtenni a benzinmotor beindulása nélkül.","shortLead":"Mutatjuk a toplistát, melyet a jelenleg kapható legnagyobb e-hatótávú autók uralnak. Az első helyezettel 63 kilométert...","id":"20190227_eminens_hibridek_ezek_a_modellek_birjak_legtovabb_neman_elektromosan_toplista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c5f07e1-a5a1-4787-886a-3bdef5de7570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c323a72b-bd02-4c95-b083-903bbe21c7b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190227_eminens_hibridek_ezek_a_modellek_birjak_legtovabb_neman_elektromosan_toplista","timestamp":"2019. február. 27. 13:21","title":"Eminens hibridek: ezek a modellek bírják legtovább némán elektromosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b3ad59-915d-4d36-bc3f-e20d1d0e027d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai atomfegyver-program legfontosabb elemének számító jongbjoni létesítmény jövőjével kapcsolatos nézeteltérés miatt maradt el a megállapodás Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezeti vietnami találkozóján. Ezt Trump jelentette be hanoi sajtóértekezletén. Ahogy azt is, hogy nem tervez újabb szankciókat Észak-Korea ellen.","shortLead":"Az észak-koreai atomfegyver-program legfontosabb elemének számító jongbjoni létesítmény jövőjével kapcsolatos...","id":"20190228_Trump_elmondta_miert_maradt_el_a_megallapodas_Koreaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6b3ad59-915d-4d36-bc3f-e20d1d0e027d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9817c8-a93d-4475-b82e-0f2c02ab1799","keywords":null,"link":"/vilag/20190228_Trump_elmondta_miert_maradt_el_a_megallapodas_Koreaval","timestamp":"2019. február. 28. 09:15","title":"Trump elmondta, miért maradt el a megállapodás Koreával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]