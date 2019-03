Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3a43e1a-3aaa-4011-bc91-8a1508fc78bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A javaslat érinti a nyugdíjasokat, a munkavállalókat és az itt élő briteket is.","shortLead":"A javaslat érinti a nyugdíjasokat, a munkavállalókat és az itt élő briteket is.","id":"20190303_Igy_rendezne_a_kormany_a_no_deal_Brexit_miatti_kaoszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3a43e1a-3aaa-4011-bc91-8a1508fc78bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53dd9e9a-0064-46f0-9297-415929def6b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Igy_rendezne_a_kormany_a_no_deal_Brexit_miatti_kaoszt","timestamp":"2019. március. 03. 21:00","title":"Így rendezné a kormány a no deal Brexit miatti káoszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcded5a2-9572-404a-bd5f-6782f15e59c5","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A monstre tárlat az önkívületi állapot vizuális megjelenítéseit kutatja – együttműködésben a berni Paul Klee-központtal. Öt hónapon át 72 művész 230 műtárgya sorjázik kilenc fejezetben az ókortól máig a termekben, egy teljes emeleten pedig La Monte Young és Marian Zazeela Dream House című fény- és hanginstallációja látható. A földrajzi tekintetben széles spektrumba az európai pogány kultuszoktól a kereszténységen át a brazíliai Candombiéig, a kubai Santeriáig vagy a sarkköri sámánizmusig sok minden belefér. ","shortLead":"A monstre tárlat az önkívületi állapot vizuális megjelenítéseit kutatja – együttműködésben a berni Paul...","id":"20190304_Utazas_az_eksztazis_korul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcded5a2-9572-404a-bd5f-6782f15e59c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105a9ec0-beda-4e20-a467-e8262e782681","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190304_Utazas_az_eksztazis_korul","timestamp":"2019. március. 04. 11:59","title":"Utazás az eksztázis körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad0de82-dbe9-4865-9bcb-dea4945bbc0a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2-3 éven át tartó fejlesztések indulnak meg idén, mondta a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a Világgazdaságnak.\r

\r

","shortLead":"2-3 éven át tartó fejlesztések indulnak meg idén, mondta a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a Világgazdaságnak.\r

\r

","id":"20190304_585_milliard_megy_utakra_vasutra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ad0de82-dbe9-4865-9bcb-dea4945bbc0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee64f986-700f-4541-b4c7-b24e7f706834","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_585_milliard_megy_utakra_vasutra","timestamp":"2019. március. 04. 05:49","title":"585 milliárd megy utakra, vasútra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f5b507-189a-4ff7-9094-38bb041011cb","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Több mint 10 éves kihagyás után Antik and Art Budapest néven újjáéled a nagysikerű Antik Enteriőr kiállítás és vásár. Március 21-24. között a magyar műtárgypiac legnevesebb szereplői képviseltetik magukat a rendezvényen, ahol egyedi anyaggal várják az amatőr és profi érdeklődőket. A szervezők célja egyrészt, hogy minőségi kikapcsolódást, élményt nyújtsanak a látogatóknak, másrészt felvállaltak egy edukációs küldetést is: műkedvelőket és kereskedőket közelebb hozni egymáshoz, a műgyűjtés generációkon átívelő, értékteremtő szerepére felhívni a figyelmet.","shortLead":"Több mint 10 éves kihagyás után Antik and Art Budapest néven újjáéled a nagysikerű Antik Enteriőr kiállítás és vásár...","id":"20190305_Antik_and_Art_Budapest_a_Millenarison_indul_ujra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3f5b507-189a-4ff7-9094-38bb041011cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396d1f9e-63fe-44eb-926c-a1605eded6ec","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190305_Antik_and_Art_Budapest_a_Millenarison_indul_ujra","timestamp":"2019. március. 05. 13:51","title":"Antik and Art Budapest: a Millenárison indul újra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936fffc5-3248-4d50-b042-2705841cb45a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az arany miatt banditák, terroristák grasszálnak a nemesfémben gazdag csádi területeken, ezért kellett meghozni az intézkedést. Az embereknek le kell adniuk a fegyvereiket.\r

\r

","shortLead":"Az arany miatt banditák, terroristák grasszálnak a nemesfémben gazdag csádi területeken, ezért kellett meghozni...","id":"20190304_Lezartak_a_hatart_Csad_es_Libia_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=936fffc5-3248-4d50-b042-2705841cb45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d06fe38-06cb-41f8-a6c5-575f729a1854","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_Lezartak_a_hatart_Csad_es_Libia_kozott","timestamp":"2019. március. 04. 06:23","title":"Lezárták a határt Csád és Líbia között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem bánta meg, hogy egy 15 évest vett feleségül, mert a lány akarta.","shortLead":"Nem bánta meg, hogy egy 15 évest vett feleségül, mert a lány akarta.","id":"20190303_Hollandiaba_vinne_vissza_az_Iszlam_Allamtol_hazatero_lanyt_a_ferje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86e7d58-f0af-491a-86c9-88501a3ae3d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_Hollandiaba_vinne_vissza_az_Iszlam_Allamtol_hazatero_lanyt_a_ferje","timestamp":"2019. március. 03. 16:43","title":"Hollandiába vinné vissza az Iszlám Államtól hazatérő lányt a férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13954f33-3d53-4978-a166-72a513952aeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több gyártó igyekszik kiszolgálni a mobiljátékokat kedvelők igényeit. A sort most a kínai Vivo bővítette: erős hardverrel és igazán kellemes funkciókkal látta el első gamer telefonját, ami azoknak is érdekes lehet, akik szimplán csak egy combos mobilt szeretnének.","shortLead":"Egyre több gyártó igyekszik kiszolgálni a mobiljátékokat kedvelők igényeit. A sort most a kínai Vivo bővítette: erős...","id":"20190304_vivo_iqoo_gamer_androidos_telefon_12_gb_ram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13954f33-3d53-4978-a166-72a513952aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44460f14-4ab2-4df9-8120-7a628c789a53","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_vivo_iqoo_gamer_androidos_telefon_12_gb_ram","timestamp":"2019. március. 04. 15:03","title":"12 GB RAM és erős processzor van ebben a mobilban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e37c41-6503-4540-84e0-fca06efd4c60","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sarkvidék körüli óceán sokkal hamarabb, akár már 2030 nyarára jégmentessé válhat egy új tanulmány szerint.","shortLead":"A sarkvidék körüli óceán sokkal hamarabb, akár már 2030 nyarára jégmentessé válhat egy új tanulmány szerint.","id":"20190304_eszaki_sark_jeg_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_uveghazhatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39e37c41-6503-4540-84e0-fca06efd4c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4a8f9c-40e5-4c01-899e-6e6e78a58a4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_eszaki_sark_jeg_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_uveghazhatas","timestamp":"2019. március. 04. 20:03","title":"Vészjósló jelentés: 11 év múlva jégmentesek lehetnek a nyarak az Északi-sarkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]