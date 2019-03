Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat elismerte, hog övék a berendezés, de állítólag nem az elnökjelöltet hallgatták le. ","shortLead":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat elismerte, hog övék a berendezés, de állítólag nem az elnökjelöltet hallgatták le. ","id":"20190304_Lehallgato_berendezest_talaltak_az_egyik_ukran_elnokjelolt_irodajanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1345c2-b730-4b7e-83a7-74f5572244df","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_Lehallgato_berendezest_talaltak_az_egyik_ukran_elnokjelolt_irodajanal","timestamp":"2019. március. 04. 20:20","title":"Lehallgató berendezést találtak az egyik ukrán elnökjelölt irodájánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elutasíthatja a szenátus a Donald Trump által bevezetett, a mexikói határra emelendő fal miatt szükséges rendkívüli állapotot, amire a képviselőház február végén már egyszer nemet mondott. De ettől még valószínűleg életbe lép a különleges jogrend.\r

\r

","shortLead":"Elutasíthatja a szenátus a Donald Trump által bevezetett, a mexikói határra emelendő fal miatt szükséges rendkívüli...","id":"20190304_Elutasithatja_a_Trumpfele_rendkivuli_allapotot_a_szenatus_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"661358c3-41da-41e4-b9fb-4796fd67c7e7","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_Elutasithatja_a_Trumpfele_rendkivuli_allapotot_a_szenatus_is","timestamp":"2019. március. 04. 06:10","title":"Elutasíthatja a Trump-féle rendkívüli állapotot a szenátus is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Néhány gyengébb hónap után meglepetésszerűen nagyot nőtt a kiskereskedelem. A kérdés az, hogy ez egyszeri kiugró adat-e, vagy tényleg megáll a növekedés lassulása.","shortLead":"Néhány gyengébb hónap után meglepetésszerűen nagyot nőtt a kiskereskedelem. A kérdés az, hogy ez egyszeri kiugró...","id":"20190305_Karacsony_helyett_januarban_rohamoztak_meg_a_boltokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07d076a-9039-47a9-8a95-0b11e9a7d8a0","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Karacsony_helyett_januarban_rohamoztak_meg_a_boltokat","timestamp":"2019. március. 05. 10:05","title":"Karácsony helyett januárban rohamozták meg a boltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff1a913-fe69-4387-8231-65eb07b863b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"11 millió euróba kerül a La Voiture Noire, vagyis a „fekete autó”.","shortLead":"11 millió euróba kerül a La Voiture Noire, vagyis a „fekete autó”.","id":"20190305_bugatti_la_voiture_noire_chiron_11_millio_euro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aff1a913-fe69-4387-8231-65eb07b863b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c435382-381d-459a-b4f2-0de81024b951","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_bugatti_la_voiture_noire_chiron_11_millio_euro","timestamp":"2019. március. 05. 10:52","title":"Bemutatta a Bugatti a világ legdrágább új autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5bc8959-38de-4606-b62c-ddbe19f6a3c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Termeléscsökkentés és elbocsátások jöhetnek a nagy autógyáraknál.","shortLead":"Termeléscsökkentés és elbocsátások jöhetnek a nagy autógyáraknál.","id":"20190303_Rossz_idok_varnak_a_nemet_autogyartokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5bc8959-38de-4606-b62c-ddbe19f6a3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cc5659-8525-4bec-bf09-2d93dd1c6fcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Rossz_idok_varnak_a_nemet_autogyartokra","timestamp":"2019. március. 03. 15:04","title":"Rossz idők várnak a német autógyártókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5fef7ba-81c1-4daa-851f-502582a8e1fb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A március 24-i választások közeledtével újabb, immár nyolcadik dalát jelentette meg hétfőn Prajuth Csan-ocsa, a thaiföldi juntát vezető miniszterelnök.\r

\r

","shortLead":"A március 24-i választások közeledtével újabb, immár nyolcadik dalát jelentette meg hétfőn Prajuth Csan-ocsa...","id":"20190304_Osszefogunk__A_thaifoldi_junta_vezetoje_dalban_mondja_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5fef7ba-81c1-4daa-851f-502582a8e1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec0d18b-a21a-44a7-bd46-800489c449e9","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Osszefogunk__A_thaifoldi_junta_vezetoje_dalban_mondja_el","timestamp":"2019. március. 04. 05:39","title":"\"Összefogunk\" - A thaiföldi junta vezetője dalban mondja el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f55a79-2095-4b2b-9dc1-895f6bf89e1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Joseph Daul keményen elítélte a magyar kormányplakátokat, és elmondta, hogy egy más ügyben is nemet mondott Orbán Viktornak. ","shortLead":"Joseph Daul keményen elítélte a magyar kormányplakátokat, és elmondta, hogy egy más ügyben is nemet mondott Orbán...","id":"20190305_Nepparti_elnok_Orban_Viktor_atlepte_a_voros_vonalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7f55a79-2095-4b2b-9dc1-895f6bf89e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876b59b3-aad4-473a-8833-0b3d0159abb6","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Nepparti_elnok_Orban_Viktor_atlepte_a_voros_vonalat","timestamp":"2019. március. 05. 10:03","title":"Néppárti elnök: \"Orbán Viktor átlépte a vörös vonalat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok régóta próbálják megismételni az eljárást, amely 12 éve egy HIV-fertőzött beteg hosszú távú, teljes tünetmentességéhez vezetett. Most úgy tűnik, hogy a \"londoni beteg\" néven emlegetett pácienssel sikerült, így bizonyítván, hogy a kezelés sikere reprodukálható. Szakértők szerint a mérföldkő reményt jelent az embereknek: a gyógyulás nem álom, elérhető.","shortLead":"A tudósok régóta próbálják megismételni az eljárást, amely 12 éve egy HIV-fertőzött beteg hosszú távú, teljes...","id":"20190305_masodik_hiv_fertozott_gyogyitas_aids_rak_gyogyulas_remisszio_londoni_beteg_csontvelo_atultetes_ccr5","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1a77bb-2dfa-4d66-8935-fe18ba3cd0cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_masodik_hiv_fertozott_gyogyitas_aids_rak_gyogyulas_remisszio_londoni_beteg_csontvelo_atultetes_ccr5","timestamp":"2019. március. 05. 06:03","title":"Tudományos áttörés: meggyógyították a második AIDS-es embert, aki rákos is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]