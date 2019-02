Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afeecef1-008d-4fc6-8004-55a25a454781","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idős tulaj a Facebookon osztotta meg a vele történteket, az anyagi kár jelentős.","shortLead":"Az idős tulaj a Facebookon osztotta meg a vele történteket, az anyagi kár jelentős.","id":"20190206_77_eves_rokkant_jardan_parkolo_audi_a8asat_karcoltak_korbe_budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afeecef1-008d-4fc6-8004-55a25a454781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2e0e80-a61f-4a10-9ec4-b6dabdaadcd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_77_eves_rokkant_jardan_parkolo_audi_a8asat_karcoltak_korbe_budapesten","timestamp":"2019. február. 06. 08:25","title":"77 éves rokkant járdán parkoló Audi A8-asát karcolták körbe Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b670e3-4d09-4ed4-9f7c-8339d966a5d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ezt láthattuk az országházi botrányokozás vagy az MTVA-székházban való garázdálkodás alkalmával is” – mondta a volt miniszterelnök a Magyar Nemzetté átnevezett Magyar Időkben.","shortLead":"„Ezt láthattuk az országházi botrányokozás vagy az MTVA-székházban való garázdálkodás alkalmával is” – mondta a volt...","id":"20190206_Boross_Peter_Most_a_noi_politikusok_viszik_a_primet_a_primitivsegben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3b670e3-4d09-4ed4-9f7c-8339d966a5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04ebbdd-f72d-49a8-b274-3d245e017cc5","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Boross_Peter_Most_a_noi_politikusok_viszik_a_primet_a_primitivsegben","timestamp":"2019. február. 06. 11:30","title":"Boross Péter: Most a női politikusok viszik a prímet a primitívségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6b4d3c-fd44-404a-b84a-161ef0538607","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sajnos a világ nem érdemli meg őt. Akin nem lehet segíteni, azon még ő sem tud.","shortLead":"Sajnos a világ nem érdemli meg őt. Akin nem lehet segíteni, azon még ő sem tud.","id":"20190207_nagymama_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf6b4d3c-fd44-404a-b84a-161ef0538607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a8d913-5640-4d13-a9d1-171181f552ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_nagymama_autos_video","timestamp":"2019. február. 07. 15:18","title":"Az öntudatos nagymamák etalonja ez a néni, aki itt önkéntes rendőrködik - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kétmilliárd forintot adna a városi költségvetésből a helyi Fidesz a vásárhelyi kórház felújítására, Márki-Zay Péter szerint ezzel viszont a város működése kerülne lehetetlen helyzetbe. Pénteken háborúznak Hódmezővásárhelyen az idei költségvetésről.","shortLead":"Kétmilliárd forintot adna a városi költségvetésből a helyi Fidesz a vásárhelyi kórház felújítására, Márki-Zay Péter...","id":"20190207_Penteken_kiderul_hogy_kihuzzake_MarkiZay_Peter_alol_a_varost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e750755-dbcf-4bfb-a1b6-5dc0a9da7ed9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Penteken_kiderul_hogy_kihuzzake_MarkiZay_Peter_alol_a_varost","timestamp":"2019. február. 07. 09:23","title":"Pénteken kiderül, hogy kihúzzák-e Márki-Zay Péter alól a várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a52745-149d-4a74-ba2c-8c2ad8189949","c_author":"","category":"itthon","description":"Furcsa feliratok jelentek meg szerda este több szerkesztőség előtt: kaptak a független lapok, és kaptak a bezártak, illetve olyanok, ahol már más szerkesztőségek működnek. Az elkövetők a Momentum emberei voltak, állítólag ez az aggódás jele. ","shortLead":"Furcsa feliratok jelentek meg szerda este több szerkesztőség előtt: kaptak a független lapok, és kaptak a bezártak...","id":"20190206_Sajatos_akcioval_emlekezett_meg_a_Momentum_az_O1Gevfordulorol__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0a52745-149d-4a74-ba2c-8c2ad8189949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6b51e2-ae51-4ffb-a905-074bd1b90897","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Sajatos_akcioval_emlekezett_meg_a_Momentum_az_O1Gevfordulorol__fotok","timestamp":"2019. február. 06. 23:56","title":"Sajátos akcióval emlékezett meg a Momentum az O1G-évfordulóról - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a850df1f-ef05-4452-a57e-29ff66b299fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A Bohém rapszódia rendezője elleni zaklatási vádak miatt a brit filmakadémia \"felfüggesztette\" Bryan Singer jelölését, ám a film továbbra is a kiemelkedő brit alkotások mezőnyében szerepel.","shortLead":"A Bohém rapszódia rendezője elleni zaklatási vádak miatt a brit filmakadémia \"felfüggesztette\" Bryan Singer jelölését...","id":"20190207_Pedofilvadak_Bryan_Singer_BAFTAjeloles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a850df1f-ef05-4452-a57e-29ff66b299fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0892bca8-dddb-4094-909a-292de3e95ce8","keywords":null,"link":"/kultura/20190207_Pedofilvadak_Bryan_Singer_BAFTAjeloles","timestamp":"2019. február. 07. 14:56","title":"Szexuális visszaélés miatt visszavonták Bryan Singer BAFTA-jelölését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b0f715-608d-49e9-bad0-f86bf737c8b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rogán Antal tolmácsolta a kegyvesztést később.","shortLead":"Rogán Antal tolmácsolta a kegyvesztést később.","id":"20190206_Elore_megkapta_a_kerdeseket_Varga_Istvan_akinek_az_interju_utan_tavoznia_kellett_a_fideszes_mediaholding_elerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3b0f715-608d-49e9-bad0-f86bf737c8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67f0f2e-c429-49ee-be78-cb054e2cbdc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Elore_megkapta_a_kerdeseket_Varga_Istvan_akinek_az_interju_utan_tavoznia_kellett_a_fideszes_mediaholding_elerol","timestamp":"2019. február. 06. 09:00","title":"Előre megkaphatta a kérdéseket Varga István, akinek az interjú után távoznia kellett a fideszes médiaholding éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde0a1c2-c4d9-4e27-a7bb-26f381c424eb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Már hónapok óta formálódik egyfajta együttműködés az ellenzék pártjai között a megyeszékhelyeken és a nagyobb városokban. A cél, hogy az októberi önkormányzati választásokra egy polgármesterjelölt-kihívója legyen a Fidesznek. A Republikon Intézet friss elemzése és javaslata szerint a Fidesz nemcsak Budapesten, hanem a megyei jogú városok jelentős részében is legyőzhető. A hvg.hu által most bemutatott dokumentum egy lehetséges megoldást vázol fel.","shortLead":"Már hónapok óta formálódik egyfajta együttműködés az ellenzék pártjai között a megyeszékhelyeken és a nagyobb...","id":"20190207_A_nagyvarosok_jelentos_reszeben_legyozheto_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fde0a1c2-c4d9-4e27-a7bb-26f381c424eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7f43c1-b1e2-474c-a85e-d5118e03edd9","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_A_nagyvarosok_jelentos_reszeben_legyozheto_a_Fidesz","timestamp":"2019. február. 07. 06:30","title":"A nagyvárosok jelentős részében legyőzhető a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]