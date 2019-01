Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Liang Hua a davosi Világgazdasági Fórumon azt mondta, átköltöztethetik tevékenységüket azokba az országokba, ahol szívesen látják őket onnan, ahol akadályozzák tevékenységüket.","shortLead":"Liang Hua a davosi Világgazdasági Fórumon azt mondta, átköltöztethetik tevékenységüket azokba az országokba, ahol...","id":"20190123_Huaweivezer_Ki_is_vonulhatunk_a_munket_nem_szivesen_lato_orszagokbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b00b8b1-743f-444e-9b45-018bcaa71b4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_Huaweivezer_Ki_is_vonulhatunk_a_munket_nem_szivesen_lato_orszagokbol","timestamp":"2019. január. 23. 17:18","title":"Huawei-vezér: Ki is vonulhatunk a minket nem szívesen látó országokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116f51d8-bb6e-4bb8-ac22-75a650cdfa83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IBM-hez köthető időjárásügyi vállalat azt ígéri, új előrejelző rendszere képes a jelenleginél sokkal részletesebb prognózist is készíteni. Ehhez viszont a zsebünkben lapuló készülékekre lenne szükségük.","shortLead":"Az IBM-hez köthető időjárásügyi vállalat azt ígéri, új előrejelző rendszere képes a jelenleginél sokkal részletesebb...","id":"20190123_ibm_the_weather_company_idojaras_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=116f51d8-bb6e-4bb8-ac22-75a650cdfa83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d9b8f4-3019-495c-bb8b-573cd26d81eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_ibm_the_weather_company_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2019. január. 23. 13:03","title":"Tűpontos időjárás-előrejelzések jöhetnek, de ehhez kénytelenek belenyúlni a zsebünkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bee34ad-93ec-4168-a8e5-f89ba05a4a3a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új sisak műanyagból készül majd, és lényegesen könnyebb lesz az eddigi fémsisakoknál. ","shortLead":"Az új sisak műanyagból készül majd, és lényegesen könnyebb lesz az eddigi fémsisakoknál. ","id":"20190122_Nyomtatni_gfogjak_a_svajci_gardistak_sisakjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bee34ad-93ec-4168-a8e5-f89ba05a4a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf0ceba-8888-4212-a46e-1bfdc5ae0644","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_Nyomtatni_gfogjak_a_svajci_gardistak_sisakjat","timestamp":"2019. január. 22. 20:10","title":"Nyomtatni fogják a svájci gárdisták sisakját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rajta kívül még több határon túli magyar kapott díjat a magyar kultúra napján a kultúráért felelős államtitkártól.","shortLead":"Rajta kívül még több határon túli magyar kapott díjat a magyar kultúra napján a kultúráért felelős államtitkártól.","id":"20190123_Allamtitkari_elismerest_kapott_az_Ismeros_Arcok_nemzeti_rock_egyuttes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08dea277-2bd9-4d00-9b25-17331401a8f6","keywords":null,"link":"/elet/20190123_Allamtitkari_elismerest_kapott_az_Ismeros_Arcok_nemzeti_rock_egyuttes","timestamp":"2019. január. 23. 15:11","title":"Államtitkári elismerést kapott az Ismerős Arcok nemzetirock-együttes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Juan Guaidó, az ellenzéki többségű parlament elnöke egy Maduro elleni tüntetésen jelentette be: mostantól ő vezeti az országot. ","shortLead":"Juan Guaidó, az ellenzéki többségű parlament elnöke egy Maduro elleni tüntetésen jelentette be: mostantól ő vezeti...","id":"20190123_Kinevezte_magat_Venezuela_elnokenek_az_ellenzek_vezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa28f3d-9da4-4c12-b8c1-380bb4f05f0d","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Kinevezte_magat_Venezuela_elnokenek_az_ellenzek_vezetoje","timestamp":"2019. január. 23. 19:28","title":"Amerika jelezte: elismerik Venezuela új, ellenzéki elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cb111c-8edf-45c0-b07c-fae24fe9aca5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újfajta automatizált csomagszállítással kísérletezik az Amazon az Egyesült Államokban. A cég fejlesztette Scout egészen az ajtóig viszi a rendelést. ","shortLead":"Újfajta automatizált csomagszállítással kísérletezik az Amazon az Egyesült Államokban. A cég fejlesztette Scout egészen...","id":"20190124_csomagszallito_robot_amazon_scout_washington","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32cb111c-8edf-45c0-b07c-fae24fe9aca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edccf28-0d06-440c-a0d8-4bb52fa7f74a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_csomagszallito_robot_amazon_scout_washington","timestamp":"2019. január. 24. 16:03","title":"Nézze csak, Amerikában már ilyen kis robot gurul ki a házhoz rendelt csomagokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080cf6b9-2617-4fd3-822a-f281b2cfa330","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung hagyományosan kétféle lapkakészlettel adja ki a csúcstelefonjait. Nem lesz ez másképp most sem, és ezúttal az is kiderült, mit tud az a változat, amelyiket Európa kapja.","shortLead":"A Samsung hagyományosan kétféle lapkakészlettel adja ki a csúcstelefonjait. Nem lesz ez másképp most sem, és ezúttal...","id":"20190124_samsung_galaxy_s10_processzor_exynos_9820_geekbench_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=080cf6b9-2617-4fd3-822a-f281b2cfa330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c14f64c-9b1e-443d-a163-4cefea2944aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_samsung_galaxy_s10_processzor_exynos_9820_geekbench_adatok","timestamp":"2019. január. 24. 11:03","title":"Ilyen erős lesz az a Samsung Galaxy S10, amelyik Európába érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A venezuelai események megmutatják azt, hogy ténylegesen hogyan viszonyul a Nyugat a nemzetközi joghoz – közölte Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő.\r

","shortLead":"A venezuelai események megmutatják azt, hogy ténylegesen hogyan viszonyul a Nyugat a nemzetközi joghoz – közölte Marija...","id":"20190124_moszkva_venezuela_nyugat_nicolas_maduro_hatalomvaltas_marija_zaharova","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379d820a-1adc-4645-929b-f9f8ebb82f0e","keywords":null,"link":"/vilag/20190124_moszkva_venezuela_nyugat_nicolas_maduro_hatalomvaltas_marija_zaharova","timestamp":"2019. január. 24. 06:12","title":"Moszkva: A Nyugat kézi vezérléssel hajt végre hatalomváltást Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]