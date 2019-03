Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfe60511-2423-4ac5-965b-222211476667","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik szingapúri egyetem és a Volvo olyan busszal álltak elő, amely nem csak környezetkímélő, sofőr nélkül gyűjti a kilométereket. De nem ám néhány utassal a fedélzeten, közel 80 embert tud egyik pontról a másikra vinni. ","shortLead":"Az egyik szingapúri egyetem és a Volvo olyan busszal álltak elő, amely nem csak környezetkímélő, sofőr nélkül gyűjti...","id":"20190306_volvo_7900_electric_elektromos_busz_onvezeto_jarmu_onvezeto_busz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfe60511-2423-4ac5-965b-222211476667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804e0922-4e99-4620-afbb-9f3fcc70479c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_volvo_7900_electric_elektromos_busz_onvezeto_jarmu_onvezeto_busz","timestamp":"2019. március. 06. 14:03","title":"Ezt a sofőr nélküli buszt látva még a BKK-nál is elismerően csettintenének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77efae2b-9e37-461c-9fb5-7ed721e669d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes Puskás Tivadar megvonta a Pro Savaria színeiben a városházára bejutó Molnár Miklós (képünkön) alpolgármesteri juttatását.","shortLead":"A fideszes Puskás Tivadar megvonta a Pro Savaria színeiben a városházára bejutó Molnár Miklós (képünkön...","id":"20190306_Megbuntette_az_ellenzekiek_melle_allo_alpolgarmesteret_a_szombathelyi_varosvezeto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77efae2b-9e37-461c-9fb5-7ed721e669d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f28155-d7a2-43c1-8d36-9d78525bfceb","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Megbuntette_az_ellenzekiek_melle_allo_alpolgarmesteret_a_szombathelyi_varosvezeto","timestamp":"2019. március. 06. 13:14","title":"Megbüntette az ellenzék mellé álló alpolgármesterét a szombathelyi városvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d487f1dc-3464-468c-a9c5-fabf71d18dcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bealtatózott pezsgő, agyafúrt és \"agyafúrt\" rendőrök, egy \"húsos teremtmény\" - a rendőrség oldalán egy minden ízében Tarantino-filmbe illő történet bontakozott ki.\r

\r

","shortLead":"Bealtatózott pezsgő, agyafúrt és \"agyafúrt\" rendőrök, egy \"húsos teremtmény\" - a rendőrség oldalán egy minden ízében...","id":"20190306_Terhes_kismama_sztripiztancos_anyos_es_tetovalomuvesz_szakacs_fosztott_ki_egy_idos_budaorsit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d487f1dc-3464-468c-a9c5-fabf71d18dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9d4fc4-be87-44f4-b861-0ef1eeaaf2c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Terhes_kismama_sztripiztancos_anyos_es_tetovalomuvesz_szakacs_fosztott_ki_egy_idos_budaorsit","timestamp":"2019. március. 06. 19:16","title":"Terhes kismama, sztriptíztáncos anyós és tetoválóművész szakács fosztott ki egy idős budaörsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d889425f-67f9-4bf1-a99c-4543d8907a46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újra nagy ígéreteket kaptunk a magyarországi buszgyártásról, de a munkaerőhiány még komoly problémákat okozhat.","shortLead":"Újra nagy ígéreteket kaptunk a magyarországi buszgyártásról, de a munkaerőhiány még komoly problémákat okozhat.","id":"20190306_A_magyar_buszgyartas_felporgeteset_igerik_mar_ha_lesz_aki_hajlando_dolgozni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d889425f-67f9-4bf1-a99c-4543d8907a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff0c41b-ed99-4487-9df0-8bc456cd0a81","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_A_magyar_buszgyartas_felporgeteset_igerik_mar_ha_lesz_aki_hajlando_dolgozni","timestamp":"2019. március. 06. 05:55","title":"A magyar buszgyártás felpörgetését ígérik, már ha lesz, aki hajlandó dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae65729-b8ae-4f90-a88d-0338ba9e4771","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombathelyi Spiegler Elemér 92 évesen még megvarrta az unokák cipőjét, 101 évesen naponta két újságot olvasott át.\r

\r

","shortLead":"A szombathelyi Spiegler Elemér 92 évesen még megvarrta az unokák cipőjét, 101 évesen naponta két újságot olvasott...","id":"20190306_106_evesen_meghalt_a_legidosebb_magyar_holokauszttulelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ae65729-b8ae-4f90-a88d-0338ba9e4771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a282e7-f866-4b89-b4ad-0ff47d99cef5","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_106_evesen_meghalt_a_legidosebb_magyar_holokauszttulelo","timestamp":"2019. március. 06. 18:02","title":"106 évesen meghalt a legidősebb magyar holokauszt-túlélő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2caef77-2e4c-4cb0-9503-915874eb6c5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megfontolja, hogy elvigye a Mini gyártását az Egyesült Királyságból, ha az ország megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból – közölte a BMW a Sky News brit hírtelevízióval. Közben a Toyota is jelezte, hogy ha a kilépésnek negatív hatásai lesznek a működésükre, akkor veszélybe kerül a Derby melletti gyáruk működése.","shortLead":"Megfontolja, hogy elvigye a Mini gyártását az Egyesült Királyságból, ha az ország megállapodás nélkül lép ki az Európai...","id":"20190305_brexit_mini_bmw_toyota_autogyartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2caef77-2e4c-4cb0-9503-915874eb6c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df51502e-3ac3-49e0-b595-13cd11796f4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_brexit_mini_bmw_toyota_autogyartas","timestamp":"2019. március. 05. 19:26","title":"Brexit: bukhatják a britek a Minik gyártását, lelépne a Toyota is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb2347b2-8728-4fde-80c0-4aadcf835e8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Éves árbevételénél nagyobb kormányzati támogatást kapott Horváth László Fidesz-közeli vállalkozó cége. A Varga Mihállyal és Fazekas Sándorral is jó barátságot ápoló vállalkozó cégétől a Földművelésügyi Minisztérium 2016-ban plagizált tanulmányt vásárolt.","shortLead":"Éves árbevételénél nagyobb kormányzati támogatást kapott Horváth László Fidesz-közeli vállalkozó cége. A Varga...","id":"20190306_Gigaszi_tamogatast_kapott_a_plagizalasi_ugybe_keveredett_Fideszkozeli_vallalkozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb2347b2-8728-4fde-80c0-4aadcf835e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eedaf622-1d11-48f4-9e3b-42cf4d028203","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Gigaszi_tamogatast_kapott_a_plagizalasi_ugybe_keveredett_Fideszkozeli_vallalkozo","timestamp":"2019. március. 06. 13:12","title":"Gigászi támogatást kapott a plagizálási ügybe keveredett Fidesz-közeli vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c1fd9a-a87d-498a-a2b6-ec67ddaafe66","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nyugati megyékre lecsap a viharos erejű szél, 70-90 km/h-s széllökések is lehetnek. ","shortLead":"A nyugati megyékre lecsap a viharos erejű szél, 70-90 km/h-s széllökések is lehetnek. ","id":"20190306_Felerosodik_a_szel_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9c1fd9a-a87d-498a-a2b6-ec67ddaafe66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07b4c83-d240-4430-aa40-d3595807db17","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Felerosodik_a_szel_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2019. március. 06. 19:53","title":"Felerősödik a szél, figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]