Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"238dfa51-ec9c-4916-abd0-48d71b49f0a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok pártból jövünk, de a célunk közös, írták a kezdeményezésről.","shortLead":"Sok pártból jövünk, de a célunk közös, írták a kezdeményezésről.","id":"20190307_Kozos_Facebookoldalon_harcolnak_tovabb_az_ellenzeki_kepviselonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=238dfa51-ec9c-4916-abd0-48d71b49f0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110bf99f-f0c8-40ff-b094-508f44a20f99","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Kozos_Facebookoldalon_harcolnak_tovabb_az_ellenzeki_kepviselonok","timestamp":"2019. március. 07. 18:37","title":"Közös Facebook-oldalon harcolnak tovább az ellenzéki képviselőnők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az áruló Görgei mítoszát Kossuth Lajos is többször megerősítette politikai okokból. A tábornok megítélése állandóan változott, és még ma is vannak, akik vádolják – mondja a Nemzeti Múzeum Az ismeretlen Görgei című tárlatának történész szakértője.","shortLead":"Az áruló Görgei mítoszát Kossuth Lajos is többször megerősítette politikai okokból. A tábornok megítélése állandóan...","id":"20190307_Egy_tokeletes_karaktergyilkossag_celkeresztben_Gorgei_Artur","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d6802b-4132-4dd6-867d-3a242f7777c5","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Egy_tokeletes_karaktergyilkossag_celkeresztben_Gorgei_Artur","timestamp":"2019. március. 07. 14:07","title":"Egy tökéletes karaktergyilkosság: célkeresztben Görgei Artúr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645568bf-0652-4aa8-96fa-a440f99f68f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kaptak néhány hidegzuhanyt a kertészek, az államtitkár az áfacsökkentést utasította el, a gazdaságkutató pedig a propaganda helyett a valósággal szembesítette őket. Az államtitkár meg azon ütközött meg, hogy ha minden marad, akkor nem a kertészek, hanem a könyvelők fognak jól teljesíteni. ","shortLead":"Kaptak néhány hidegzuhanyt a kertészek, az államtitkár az áfacsökkentést utasította el, a gazdaságkutató pedig...","id":"20190308_Az_agrarallamtitkar_kiakadt_amikor_a_valosaggal_szembesitettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=645568bf-0652-4aa8-96fa-a440f99f68f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e11e7de-90a1-4f97-9496-eb78ed356957","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Az_agrarallamtitkar_kiakadt_amikor_a_valosaggal_szembesitettek","timestamp":"2019. március. 08. 06:45","title":"Az agrárállamtitkár kiakadt, amikor a valósággal szembesítették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Büntetéssel akarja a kormányzat elejét venni annak, hogy szakmai indok nélkül (vagyis pénzért cserébe) a tervezettnél hamarabb műtsenek meg bárkit. A hálapénz ellen régóta küzdők szerint az irány jó, ám a káros gyakorlat ettől nem tűnik el teljesen, sőt talán csak a \"tarifák\" nőnek.","shortLead":"Büntetéssel akarja a kormányzat elejét venni annak, hogy szakmai indok nélkül (vagyis pénzért cserébe) a tervezettnél...","id":"20190307_varolista_halapenz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e188c76-05e4-4bce-8cff-942324b4a3c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_varolista_halapenz","timestamp":"2019. március. 07. 06:30","title":"\"Borítékkal köszöntünk a sebésznek, pikkpakk megvolt a műtét\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c43111-b34c-4504-a365-a9a97d0c9c5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország északnyugati harmadában egyes, Vas megyében kettes fokozatú figyelmeztetést adtak ki a megerősödő szél miatt csütörtökre.","shortLead":"Az ország északnyugati harmadában egyes, Vas megyében kettes fokozatú figyelmeztetést adtak ki a megerősödő szél miatt...","id":"20190307_Viharos_szel_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest_hat_megyere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06c43111-b34c-4504-a365-a9a97d0c9c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c8b31e-6c1b-4a47-83ff-3606cc59e233","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Viharos_szel_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest_hat_megyere","timestamp":"2019. március. 07. 09:11","title":"Viharos szél miatt adtak ki figyelmeztetést hat megyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter alá tartozó Nemzeti Sportközpont visszatérő megrendelő volt a Penta Industry Kft.-nél, de röviddel azután, hogy Seszták városában, Kisvárdán kitették őket a stadionberuházásból, a szolnoki Atlétikai Centrum szerződését is felmondták.","shortLead":"A Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter alá tartozó Nemzeti Sportközpont visszatérő megrendelő volt a Penta...","id":"20190308_Kiesett_a_pikszisbol_a_NER_egyik_kedvenc_epitoipari_cege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00348cf8-c943-4f9b-9a67-77928299075e","keywords":null,"link":"/kkv/20190308_Kiesett_a_pikszisbol_a_NER_egyik_kedvenc_epitoipari_cege","timestamp":"2019. március. 08. 11:27","title":"Kiesett a pikszisből a NER egyik kedvenc építőipari cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b6cb610-6884-4488-aa0a-9fa1cbc348d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elmeszakértői vizsgálatot kért a bíró a férfira, aki felgyújtotta a kiszombori templomkaput.","shortLead":"Elmeszakértői vizsgálatot kért a bíró a férfira, aki felgyújtotta a kiszombori templomkaput.","id":"20190307_Pelenkakkal_felgyujtotta_a_templomkaput_mert_a_pap_atjart_az_anyjahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b6cb610-6884-4488-aa0a-9fa1cbc348d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e21d892-51ce-4727-b9ea-1b9433c5b83e","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Pelenkakkal_felgyujtotta_a_templomkaput_mert_a_pap_atjart_az_anyjahoz","timestamp":"2019. március. 07. 19:46","title":"Pelenkákkal felgyújtotta a templomkaput, mert a pap átjárt az anyjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1a7ffa-c3e1-4716-8e73-74fe79803586","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évtizedes hagyomány, aminek nem most lesz vége.","shortLead":"Évtizedes hagyomány, aminek nem most lesz vége.","id":"20190307_600_lengyel_erkezik_Orban_marcius_15i_beszedere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a1a7ffa-c3e1-4716-8e73-74fe79803586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774cb038-0745-4b3c-b736-5e977ac48e04","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_600_lengyel_erkezik_Orban_marcius_15i_beszedere","timestamp":"2019. március. 07. 17:00","title":"600 lengyel érkezik Orbán március 15-i beszédére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]