A tao-rendszer furcsa mellékhatása az is, hogy a klubok rákényszerülnek arra, hogy minél több gyerek játsszon náluk, minimum papíron, hiszen több játékos után több pénzt lehet igényelni. Ebből aztán kijönnek olyan adatok, hogy hivatalosan a 4 és 14 év közötti magyar fiúk harmada igazolt vagy regisztrált focista, néhány megyében 40 százalék fölötti az arány, de a röplabdázók száma is hirtelen megduplázódott, miután ez is bekerült az olyan sportágak közé, amire lehet tao-pénzt adni.