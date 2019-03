Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77efae2b-9e37-461c-9fb5-7ed721e669d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A titkárnőjétől is megfosztották Molnár Miklóst. Áll a bál Szombathelyen.","shortLead":"A titkárnőjétől is megfosztották Molnár Miklóst. Áll a bál Szombathelyen.","id":"20190307_Elvette_a_Fidesz_a_szombathelyi_alpolgarmester_fizeteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77efae2b-9e37-461c-9fb5-7ed721e669d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbf52b9-3bf2-4f52-9f56-7d6a5461c991","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Elvette_a_Fidesz_a_szombathelyi_alpolgarmester_fizeteset","timestamp":"2019. március. 07. 09:17","title":"Durván megvágta a Fidesz a szombathelyi alpolgármester fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d72497-a78c-457a-9d4f-6569bb5fca0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külföldiek közül kínai, orosz és izraeli állampolgárok vették a legtöbb ingatlant Magyarországon 2018-ban. A legnépszerűbb település Budapest volt.","shortLead":"A külföldiek közül kínai, orosz és izraeli állampolgárok vették a legtöbb ingatlant Magyarországon 2018-ban...","id":"20190308_Ezerszamra_vettek_ingatlant_kinaiak_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50d72497-a78c-457a-9d4f-6569bb5fca0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7d9d25-be17-4217-864a-7d4d0fb8e9fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Ezerszamra_vettek_ingatlant_kinaiak_Magyarorszagon","timestamp":"2019. március. 08. 12:12","title":"Százszámra vettek ingatlant a listavezető kínaiak Magyarországon, de kik a másodikok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32348ad0-cb1f-4d13-9962-72ca8ea40942","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Shane Tusup egy év hallgatás után a Nemzeti Sportnak adott interjút.","shortLead":"Shane Tusup egy év hallgatás után a Nemzeti Sportnak adott interjút.","id":"20190308_Tusup_Nem_volt_allasom_se_fizetesem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32348ad0-cb1f-4d13-9962-72ca8ea40942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea893fb-5c4e-45ac-9a8a-4f764a5d82e7","keywords":null,"link":"/kkv/20190308_Tusup_Nem_volt_allasom_se_fizetesem","timestamp":"2019. március. 08. 11:03","title":"Tusup: „Nem volt állásom, se fizetésem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az American Enterprise Institute szerint az sem elképzelhetetlen, hogy a Nemzetközi Beruházási Bank, amelynek Orbánék minden kedvezményt megadtak, egy GRU-művelet fedőtevékenységét végzi Európában. Szerintük a cél, hogy Közép-Kelet-Európa államait a Nyugattól Kelet felé fordítsák Putyinék, Magyarország pedig ennek segítésével ismét cserbenhagyta Amerikát.","shortLead":"Az American Enterprise Institute szerint az sem elképzelhetetlen, hogy a Nemzetközi Beruházási Bank, amelynek Orbánék...","id":"20190307_Egy_amerikai_think_tank_szerint_a_kormany_uj_kedvezmenyezett_bankja_Putyin_trojai_falova","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2753bd44-8d41-44bc-bbfa-3abfe26971b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Egy_amerikai_think_tank_szerint_a_kormany_uj_kedvezmenyezett_bankja_Putyin_trojai_falova","timestamp":"2019. március. 07. 10:42","title":"Amerikai think tank: Putyin trójai falova Európában az Orbánék által támogatott orosz bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dcb098-b767-45e0-97a8-4e58cf394899","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt olasz miniszterelnök telefonon azt mondta Orbánnak: mindig mellette fog állni. ","shortLead":"A volt olasz miniszterelnök telefonon azt mondta Orbánnak: mindig mellette fog állni. ","id":"20190308_Nincs_itt_semmi_latnivalo_Berlusconi_nem_zarna_ki_a_Fideszt_a_Neppartbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14dcb098-b767-45e0-97a8-4e58cf394899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa36d16f-b09a-456e-b46e-97273954e59f","keywords":null,"link":"/vilag/20190308_Nincs_itt_semmi_latnivalo_Berlusconi_nem_zarna_ki_a_Fideszt_a_Neppartbol","timestamp":"2019. március. 08. 18:09","title":"Nincs itt semmi látnivaló: Berlusconi nem zárná ki a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa2695d0-a3a0-4ae3-a055-e3d9dfd262c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valamelyik marketinges a hasát is szereti. ","shortLead":"Valamelyik marketinges a hasát is szereti. ","id":"20190307_palacsinta_nap_toyota_gt_86","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa2695d0-a3a0-4ae3-a055-e3d9dfd262c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3069457-ee6e-448e-916b-db46fa333d25","keywords":null,"link":"/cegauto/20190307_palacsinta_nap_toyota_gt_86","timestamp":"2019. március. 07. 10:55","title":"Az angoloknak „palacsinta nap” a húshagyókedd, a Toyota rá is repült – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e2a6a4-d77d-4036-a88d-e63a9a7464c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még márciusban a felhasználókhoz kerül a Google böngészőjének új verziójába, amelybe egy olyan funkció is bekerül, amitől kényelmesebb lesz majd a zenék/videók lejátszása.","shortLead":"Még márciusban a felhasználókhoz kerül a Google böngészőjének új verziójába, amelybe egy olyan funkció is bekerül...","id":"20190306_google_chrome_bongeszo_chrome_73_multimedias_billentyuzet_tamogatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2e2a6a4-d77d-4036-a88d-e63a9a7464c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e587747-cca6-4d06-8009-f2bc3061949e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_google_chrome_bongeszo_chrome_73_multimedias_billentyuzet_tamogatasa","timestamp":"2019. március. 06. 19:03","title":"Olyan funkciót kap az új Chrome, amilyen még egyetlen böngészőben sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4691014-6866-4f99-9ea4-249cc8a02cfc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A volt romániai korrupcióellenes főügyész kinevezését legvehemensebben saját hazája szeretné megakadályozni.","shortLead":"A volt romániai korrupcióellenes főügyész kinevezését legvehemensebben saját hazája szeretné megakadályozni.","id":"20190307_Laura_Codruta_Kovesit_tamogatja_az_EP_az_europai_fougyesz_tisztsegere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4691014-6866-4f99-9ea4-249cc8a02cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eace2e67-695a-4f2f-9434-37f6f9372e4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Laura_Codruta_Kovesit_tamogatja_az_EP_az_europai_fougyesz_tisztsegere","timestamp":"2019. március. 07. 15:58","title":"Laura Codruta Kövesit támogatja az EP az európai főügyész tisztségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]