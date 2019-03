Viszi a rendőrség a kocsit, lakást, műkincset, ha vélhetően drogüzletből van

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Puzsér Róbert leült egy nyilvános beszélgetésre Karácsony Gergellyel, és nem küldött el senkit a \"halál dákójára\", de szemforgatásnak tartja, hogy csak rajta kérik számon a káromkodásokat. Az eseményen úgy tűnt, hogy Puzsér határozottabban képes megvédeni Karácsony Gergelyt a támadásoktól, mint ő saját magát.","shortLead":"Puzsér Róbert leült egy nyilvános beszélgetésre Karácsony Gergellyel, és nem küldött el senkit a \"halál dákójára\", de...","id":"20190313_Egy_PuzserTarlos_csorteben_volna_lendulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3118c503-cbac-4baf-83cb-f7385e6b7ab4","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Egy_PuzserTarlos_csorteben_volna_lendulet","timestamp":"2019. március. 13. 15:02","title":"Puzsér: Visszahozom a rock and rollt a politikába, még ha el is kell küldenem pár embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e9477c7-dd9c-496e-8cf8-eb6fc43566e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először fordult elő, hogy egy orosz állampolgár vezeti a londoni milliárdosok listáját. A pozícióba a 15 milliárd dolláros vagyont összegyűjtött Mihail Fridman került. ","shortLead":"Először fordult elő, hogy egy orosz állampolgár vezeti a londoni milliárdosok listáját. A pozícióba a 15 milliárd...","id":"20190312_Orosz_allampolgar_lett_London_leggazdagabbja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e9477c7-dd9c-496e-8cf8-eb6fc43566e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70eef1fd-8249-4f3b-a8cc-498a88b5895a","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_Orosz_allampolgar_lett_London_leggazdagabbja","timestamp":"2019. március. 12. 14:25","title":"Orosz állampolgár lett London leggazdagabbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy sor, a közigazgatási bíróságok függetlenségét növelő változtatást iktatna be a róluk szóló törvényjavaslatba, ezzel mintegy bevallva, hogy az emiatt aggódóknak volt némi igaza.\r

\r

","shortLead":"Egy sor, a közigazgatási bíróságok függetlenségét növelő változtatást iktatna be a róluk szóló törvényjavaslatba, ezzel...","id":"20190312_Eloremenekul_a_kormany_noveli_a_kozigazgatasi_birosagok_fuggetlenseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80cd2944-ff0c-4690-89b9-1b292d8d08c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Eloremenekul_a_kormany_noveli_a_kozigazgatasi_birosagok_fuggetlenseget","timestamp":"2019. március. 12. 21:36","title":"Előremenekül a kormány, növeli a közigazgatási bíróságok függetlenségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f84b9e9-35eb-4e1e-9c8e-198ddcf88de5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Előre lehoztuk, hogy Szijjártó Péter javaslata szerint ringbe szállunk a 2020-as űrhajós-világkongresszus megrendezéséért, az ötletből most lett kormányhatározat. A rendezvény előzetes költségvetése 1 millió euró, egyben ezzel állítanak emléket Farkas Bertalan űrrepülésének, aminek jövőre lesz a 40. évfordulója.","shortLead":"Előre lehoztuk, hogy Szijjártó Péter javaslata szerint ringbe szállunk a 2020-as űrhajós-világkongresszus...","id":"20190313_Eldolt_az_Orbankormany_tenyleg_urhajosvilagkongresszust_rendezne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f84b9e9-35eb-4e1e-9c8e-198ddcf88de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45770884-df01-4f4d-ac1e-0ae493739a37","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Eldolt_az_Orbankormany_tenyleg_urhajosvilagkongresszust_rendezne","timestamp":"2019. március. 13. 15:19","title":"Eldőlt: az Orbán-kormány tényleg űrhajós-világkongresszust rendezne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a71299-bd33-4829-a3bb-cc44a6670050","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A petefészekrák-műtétek paradigmaváltásához vezethet egy új európai terápiás tanulmány. Eddig a beavatkozások keretében a nyirokcsomók eltávolítását is végrehajtották, az új ismeretek azonban egy másik irány felé vezetik a szakértőket.","shortLead":"A petefészekrák-műtétek paradigmaváltásához vezethet egy új európai terápiás tanulmány. Eddig a beavatkozások keretében...","id":"20190312_petefeszekrak_mutet_nyirokcsomo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19a71299-bd33-4829-a3bb-cc44a6670050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27dceeb-195f-4cec-8750-871a16201d64","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_petefeszekrak_mutet_nyirokcsomo","timestamp":"2019. március. 12. 14:03","title":"Máshogy kell csinálni: a petefészekrák-műtétek teljes újragondolását eredményezte egy új terápia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A módosító javaslatot mindössze négy fős többséggel sikerült elfogadtatni: 312 igen mellett 308 képviselő szavazott nemmel. ","shortLead":"A módosító javaslatot mindössze négy fős többséggel sikerült elfogadtatni: 312 igen mellett 308 képviselő szavazott...","id":"20190313_Elutasitotta_a_londoni_alsohaz_a_megallapodas_nelkuli_Brexitet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e10adc-3a67-4936-8d12-c5c191535f9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Elutasitotta_a_londoni_alsohaz_a_megallapodas_nelkuli_Brexitet","timestamp":"2019. március. 13. 20:20","title":"Elutasította a londoni alsóház a megállapodás nélküli Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A két közösségi oldal gondokkal küzd, sokan nem tudnak bejegyzéseket közzétenni.","shortLead":"A két közösségi oldal gondokkal küzd, sokan nem tudnak bejegyzéseket közzétenni.","id":"20190313_facebook_instagram_leallas_globalis_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2982a6a9-a71c-416a-bbc2-2e3c2d587fd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_facebook_instagram_leallas_globalis_hiba","timestamp":"2019. március. 13. 18:04","title":"Megmakkant a Facebook és az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247edc1a-b7f6-4bcd-adcf-47a66c7f8f73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt választmánya kedden döntött a listáról.","shortLead":"A párt választmánya kedden döntött a listáról.","id":"20190312_Gyongyosi_Marton_vezeti_a_Jobbik_EPlistajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=247edc1a-b7f6-4bcd-adcf-47a66c7f8f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39805b40-8788-4bcf-907f-4585462873a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Gyongyosi_Marton_vezeti_a_Jobbik_EPlistajat","timestamp":"2019. március. 12. 22:12","title":"Gyöngyösi Márton vezeti a Jobbik EP-listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]