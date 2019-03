Az újpalotai üzletsoron egy hentes támasztja a pultot. A környéken nem látszik ugyan, de ő állítja, „ez egy háborús övezet”. A XV. kerületben ugyanis a jobb- és a baloldal rendre egymásnak feszül. Legutóbb a képviselők a költségvetésről nem tudtak megegyezni. A szomszédos kocsmában üldögélők szerint „ennek a harcnak vesztesei már vannak, győztese viszont sohasem lesz”. Igaz, a csata még nem ért véget.

Március 18-án tíz igen, kilenc nem és két tartózkodás mellett harmadjára sem ment át a büdzséről szóló tervezet. Még csak napirendre sem tudták venni azt. A név szerinti voksoláson ugyanis nemmel szavazott a teljes Fidesz-frakció, a négy független képviselő, köztük a volt alpolgármester, Victorné dr. Kovács Judit, valamint a Fideszből ugyancsak kizárt Bitvai Nándor. A korábban szintén a Fidesz színeiben politizáló Merk Péter, valamint Móricz Eszter tartózkodott, míg Németh Angéla, a tavaly a RÁTE-Szolidaritás színeiben a Fidesz jelöltjét legyőző polgármester és kilenc képviselőtársa az igen gombot nyomta meg.

© Reviczky Zsolt

Ez azt jelenti, hogy mivel a kerületnek március 18-ig nem lett költségvetése, áprilistól nem kap állami támogatást, ez esetben 2,5 milliárd forintot. Abból kell gazdálkodni, ami a helyi adókból és a bérleti díjakból összejön.

A vicc kategóriát súrolja

– mondja a polgármester a történtekről a hvg.hu-nak, noha Németh Angéla hetek óta nincs vicces kedvében. A költségvetést most is időben elkezdték tervezni, ő határidőre be is nyújtotta azt a képviselőknek. Mégis leszavazták, először február 26-án, majd március 12-én, végül március 18-án. A benyújtott módosító indítványok szerint a kormánypárti képviselők kevesellték

az út- és parkolóépítésre,

járda-, térfelújításra,

közalkalmazotti béremelésre,

köztisztaságra,

faültetésre elkülönített pénzt.

És azt is szerették volna, ha az önkormányzat felmond több megbízási szerződést. Összességében nagyjából 850 millió forint pluszt terveztek volna még be. A polgármester ebből 430 millióra igent mondott, a képviselők viszont nemet, amikor szavazni kellett.

Vita volt arról is, hogy honnan teremtsék elő ezt a 850 millió forintot. A kormánypárti képviselők a jegyzői irodától és a polgármesteri kabinettől vették volna el a pénzt. Csakhogy az iroda összesen 540 millió forintból gazdálkodik, és ha minden javaslatot elfogadnak, a polgármesteri hivatalnak nem lesz miből kifizetni a vizet, a villanyt, a gázt, a telefont, az internetet, az informatikai kötelező előírásokat, vagyis a mindennapi működés lehetetlenül el. A jegyző fizeti ugyanis a rezsit.

Versenyhátrány

A helyiek úgy tartják, itt senkinek sincs veseköve, legalábbis azoknak, akik busszal utaznak. A kerület egyes részein ugyanis olyan rosszak a főváros útjai, hogy a busz „simán kirázza a követ”. Ezeket az utakat idén sem újítják fel, nem bólintott ugyanis rá a Tarlós István vezette fővárosi önkormányzat.

© MTI / Jászai Csaba

Hogy a többi fejlesztéssel mi lesz, még kérdéses. Az önkormányzat évek óta nagyjából ugyanannyi pénzből, 25 milliárd forintból gazdálkodik. Idén

320 millió forintot uszodafejlesztésre,

600 millió forintot tornacsarnok-építésre szántak.

Ezen kívül a kerület északi részén egy főgyűjtőcsatornát terveztek, ahol 1,38 milliárd forintból új vállalkozások jelenhetnének meg és lakópark is épülhetne.

Másfél milliárd forintot nyertek önkormányzati lakások felújítására és városrehabilitációs fejlesztésre. Amíg tart a munka, a lakókat máshová kell költöztetni. Azokat a lakásokat viszont, ahová mehetnének, szintén rendbe kell tenni. Költségvetés híján erre most nincs pénz. Ahogyan a közalkalmazottak keresetkiegészítésére sincs. Ez fejenként havonta 20-25 ezer forintot jelent.

Addig tudunk nyújtózkodni, ameddig az átmeneti gazdálkodási rendeletünk ér

– mondja a polgármester. Ezt tavaly decemberben fogadták el. Eszerint a polgármester az önkormányzat bevételeit beszedi, kiadásait teljesíti, ezen felül maximum 100 millió forintra vállal kötelezettséget, de csak indokolt esetben. Fejlesztésekről, keresetkiegészítésről szó sem esik.

Hogyan tovább?

Ahogyan korábban a jegyző, Lamperth Mónika is nyugtatta a kerület dolgozóit, úgy Németh Angéla is állítja, a közalkalmazottak bérét egészen biztosan kifizetik, ugyanannyi pénzt kapnak, mint tavaly, nem omlik össze a kerület. Továbbra is lesz óvodai, bölcsődei, szociális ellátás, gyermekétkeztetés.

Nyitva lesznek a rendelők, működni fog a polgármesteri hivatal. A költségvetési tervezet szerint a 2,5 milliárdos állami támogatásból

441 millió a bölcsődéknek,

187 millió az Egyesített Szociális Intézménynek,

32 millió a Csokonai Kulturális Központnak,

1,4 milliárd az óvodáknak, 366 millió a Gazdasági Működtetési Központnak jutott volna.

Ezt most saját bevételből kell állni. És ha nem sikerül rövid időn belül megegyezni, a kormányhivatal hozza össze helyettük a büdzsét. Ez azt jelenti, hogy az így megalkotott, a Magyar Közlönyben is kihirdetett költségvetési rendeletet csak a kormányhivatal vezetője módosíthatja vagy helyezheti hatályon kívül, az önkormányzat minderre csak a következő önkormányzati választás után lesz jogosult. A polgármester attól tart, hogy civil szervezetek, sportegyesületek, egyházak maradhatnak így támogatás nélkül, és elmaradnak a fejlesztések is. Így például nem lesz pénz

a fogyatékosok fejlesztő foglalkozására,

közfoglalkoztatásra,

a pszichiátria betegek ellátásának támogatására,

ösztöndíjakra,

a sportpályák, a stadion, az uszoda működtetésére,

rendezvényekre.

Ezeken kívül az önkormányzat kikerülhet a jó adatszolgáltatók köréből, ha nem tud eleget tenni kötelezettségeinek, a Magyar Államkincstár minden hónapban 50 ezer forinttól 2 millióig terjedő bírsággal sújthatja. A hvg.hu úgy tudja, a képviselők hamarosan újra nekifutnak a költségvetési rendelet elfogadásának.

24. óra

Eddig egyszer sem volt példa arra, hogy egy önkormányzat helyett a kormányhivatalnak kellett volna költségvetést írnia. Ám a XV. kerület története nem egyedi. Balmazújvárosban is meggyűlt a baja a polgármesternek a költségvetés megszavazásával. Ott végül - igaz, hogy a harmadik fordulóban - mégis lett érvényes büdzsé 2019-re. A város független polgármestere, Hegedűs Péter szerint ez kizárólag annak köszönhető, hogy a fideszes képviselők belátták, elesik a város az állami támogatástól.

© MTI / Oláh Tibor

Balmazújváros esetében ugyanis ez az összeg nem csekély: 5 milliárd forint. A város évente 6,5 milliárdból gazdálkodik, a pénz nagy része tehát az államtól jön.

Beborult volna a város

– mondta a polgármester a hvg.hu-nak. Kétszáznál is több ember – köztük a képviselők – maradtak volna fizetés nélkül, ha nem az önkormányzat, hanem a kormányhivatal dolgozik a költségvetésen. Ezt ugyan megúszták, Hegedűs Péter mégsem maradéktalanul boldog, a fejlesztésekre szánt pénzt, 160 millió forintot meg kellett felezni, és 80 milliót odaadni az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak: a szállodát, fürdőt és kávézót is működtető Balmaz Kamilla Kft-nek, illetve a Balmaz Sport Kft-nek. Az így maradt 80 millió viszont a város szempontjából - a polgármester szerint - jóformán semmire sem elég.