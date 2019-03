Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"755d421f-2276-4980-8eb3-5c7b6132232f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A német köztévé szatirikus hírműsora megfejtette, miért nem zárták még ki a Fideszt a Néppártból, sőt Magyarországot az EU-ból: Mercedes, BMW, Audi.","shortLead":"A német köztévé szatirikus hírműsora megfejtette, miért nem zárták még ki a Fideszt a Néppártból, sőt Magyarországot...","id":"20190323_Harom_okbol_nem_vagtak_meg_ki_Orbant_a_Neppartbol_sot_az_EUbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=755d421f-2276-4980-8eb3-5c7b6132232f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf86db0e-5fc2-4294-8474-d665ddf4e352","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_Harom_okbol_nem_vagtak_meg_ki_Orbant_a_Neppartbol_sot_az_EUbol","timestamp":"2019. március. 23. 19:15","title":"„Három okból nem vágták még ki Orbánt a Néppártból, sőt az EU-ból”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26d3c3b-6b79-448f-a477-34b775487a2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak lopás, de közúti veszélyeztetés miatt is kell majd felelnie a bíróságon a tolvajnak, ha elkapják.","shortLead":"Nem csak lopás, de közúti veszélyeztetés miatt is kell majd felelnie a bíróságon a tolvajnak, ha elkapják.","id":"20190324_lopott_bentley_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f26d3c3b-6b79-448f-a477-34b775487a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4def4903-8aa9-4fc9-aef4-686e7998f3d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190324_lopott_bentley_autos_video","timestamp":"2019. március. 24. 11:28","title":"Az autópálya rossz oldalán menekült valaki egy lopott Bentley-vel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"892b628f-f504-4f93-a73f-d4b92006abd0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Earth felvételeit készítő műholdak egyike örökítette meg a Wizz Air éppen hazatérőben lévő Airbus A321-esét.","shortLead":"A Google Earth felvételeit készítő műholdak egyike örökítette meg a Wizz Air éppen hazatérőben lévő Airbus A321-esét.","id":"20190324_wizz_air_airbus_a321_neo_ha_ltd_100_repulogep_muholdkep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=892b628f-f504-4f93-a73f-d4b92006abd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3854b663-9f0f-4744-868b-8630d27d25bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_wizz_air_airbus_a321_neo_ha_ltd_100_repulogep_muholdkep","timestamp":"2019. március. 24. 11:03","title":"Látta már a Wizz Air 100. repülőgépét? És az űrből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d123722-adca-43bf-a2ab-51cfa3654b64","c_author":"Szendi Nóra","category":"elet","description":"A drogfüggő rapper felépülésének szentelt Tiszta lappal című film ott kezdődik, ahol a rehab véget ér, akaratlanul is arra utalva, hogy a drogok megvonásában, nem pedig egy új identitás kialakításában keresendő a megoldás. Csakhogy a rehab nem valamiféle szervíz, ahová beadják a függőt, akár egy szoftverhibás laptopot, hogy aztán olyan legyen, mint új korában.","shortLead":"A drogfüggő rapper felépülésének szentelt Tiszta lappal című film ott kezdődik, ahol a rehab véget ér, akaratlanul is...","id":"20190323_Tiszta_lappal_kelle_aggodnunk_Curtisert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d123722-adca-43bf-a2ab-51cfa3654b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26933803-a5d6-4dc2-acb6-50516741efc6","keywords":null,"link":"/elet/20190323_Tiszta_lappal_kelle_aggodnunk_Curtisert","timestamp":"2019. március. 23. 17:51","title":"Tiszta lappal: kell-e aggódnunk Curtisért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf42a7e-0e4f-4496-a72d-7bd1ebc5619c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először májcisztának hitték a születendő kislány hasában lévő foltot a kolumbiai orvosok, nem sokkal később azonban kiderült: valójában parazita ikertestvére növekszik benne.","shortLead":"Először májcisztának hitték a születendő kislány hasában lévő foltot a kolumbiai orvosok, nem sokkal később azonban...","id":"20190322_majciszta_ciszta_parazita_iktertestver_ikerterhesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdf42a7e-0e4f-4496-a72d-7bd1ebc5619c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81f742e-0b84-4452-8ecb-097e2bfa914d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_majciszta_ciszta_parazita_iktertestver_ikerterhesseg","timestamp":"2019. március. 22. 18:03","title":"Cisztának hitték, valójában a parazita ikertestvére növekedett benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fb1a800-1aa5-46f4-a7f3-a2a1da7543cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lemondott a bolgár igazságügy-miniszter, miután kiderült, hogy piaci ár alatt jutott luxus lakáshoz.","shortLead":"Lemondott a bolgár igazságügy-miniszter, miután kiderült, hogy piaci ár alatt jutott luxus lakáshoz.","id":"20190323_Korrupciogyanus_ingatlanbiznisz_miatt_lemondott_egy_miniszter_no_nem_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fb1a800-1aa5-46f4-a7f3-a2a1da7543cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8a8694-51c2-4516-9310-965cfb720dd2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190323_Korrupciogyanus_ingatlanbiznisz_miatt_lemondott_egy_miniszter_no_nem_Magyarorszagon","timestamp":"2019. március. 23. 16:12","title":"Korrupciógyanús ingatlanbiznisz miatt lemondott egy miniszter, no nem Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850edb30-ce29-43d7-a3ba-ded502ee1de4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A három hónapos állatot pénteken mutatták be.","shortLead":"A három hónapos állatot pénteken mutatták be.","id":"20190322_albino_pingvin_kelt_ki_a_gdanski_allatkertben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=850edb30-ce29-43d7-a3ba-ded502ee1de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8dc94ca-b2a6-4abb-88f7-52b7d9689117","keywords":null,"link":"/elet/20190322_albino_pingvin_kelt_ki_a_gdanski_allatkertben","timestamp":"2019. március. 22. 18:02","title":"Albínó pingvin kelt ki a gdanski állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b8d630-6d7e-4531-98c8-3aa5c272ec88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világszervezet azt kérte, töröljék el a nők korai nyugdíjazását, és tegyen végre valamit a munkaerőhiány csökkentésére.","shortLead":"A világszervezet azt kérte, töröljék el a nők korai nyugdíjazását, és tegyen végre valamit a munkaerőhiány...","id":"20190324_Falra_hanyt_borso_az_OECD_kormanynak_tett_ajanlata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22b8d630-6d7e-4531-98c8-3aa5c272ec88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fcdc961-87e7-4fec-b765-2649990318ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Falra_hanyt_borso_az_OECD_kormanynak_tett_ajanlata","timestamp":"2019. március. 24. 14:50","title":"Falra hányt borsó az OECD kormánynak tett ajánlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]