[{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyógyszerek, vitathatatlan gyógyító hatásuk mellett, különféle allergiákat és emésztési problémákat okozhatnak. Mindennek hátterében a tabletták inaktív összetevői állnak.","shortLead":"A gyógyszerek, vitathatatlan gyógyító hatásuk mellett, különféle allergiákat és emésztési problémákat okozhatnak...","id":"20190324_gyogyszerek_artalmatlannak_tartott_inaktiv_osszetevoi_allergia_emesztesi_panaszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27e5ed6-4c3e-4127-8904-da6a0e5d0c0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_gyogyszerek_artalmatlannak_tartott_inaktiv_osszetevoi_allergia_emesztesi_panaszok","timestamp":"2019. március. 24. 19:33","title":"Ijesztő dolog derült ki a gyógyszerekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a7dab32-fc96-417f-8d7c-4f1d60914cee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az építtető és a kivitelező is ugyanott dolgozik.","shortLead":"Az építtető és a kivitelező is ugyanott dolgozik.","id":"20190324_Egy_budapesti_irodahazba_vezetnek_a_balatoni_luxuslakopark_szalai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a7dab32-fc96-417f-8d7c-4f1d60914cee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247dba9f-716a-4c76-8073-36e3208e3d7c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190324_Egy_budapesti_irodahazba_vezetnek_a_balatoni_luxuslakopark_szalai","timestamp":"2019. március. 24. 16:17","title":"Egy budapesti irodaházba vezetnek a balatoni luxuslakópark szálai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 451-es úton elütöttek egy gyalogost.\r

\r

","shortLead":"A 451-es úton elütöttek egy gyalogost.\r

\r

","id":"20190325_Halalos_baleset_Csongradnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55902693-1bfe-45b1-982d-246118810dd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Halalos_baleset_Csongradnal","timestamp":"2019. március. 25. 05:09","title":"Halálos baleset Csongrádnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39003d0-7ce8-4762-acb2-c5784875e3fd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb négy pártot vett nyilvántartásba a május 26-i európai parlamenti választásra hétfőn a Nemzeti Választási Bizottság, köztük a Momentum Mozgalmat.","shortLead":"Újabb négy pártot vett nyilvántartásba a május 26-i európai parlamenti választásra hétfőn a Nemzeti Választási...","id":"20190325_ep_valasztas_momentum_mozgalom_nvb_nyilvantartasba_vetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b39003d0-7ce8-4762-acb2-c5784875e3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf699ac-2afc-4536-b73f-dde07fda0a4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_ep_valasztas_momentum_mozgalom_nvb_nyilvantartasba_vetel","timestamp":"2019. március. 25. 18:58","title":"EP-választás: nyilvántartásba vették a Momentumot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357e95e-5fd8-46ef-b456-f6322099910d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo április 10-én mutathatja be legújabb okostelefonját, ami a pletykák szerint 10x-es zoommal és ütős processzoral érkezik. Erre erősít rá a kínai cég is.","shortLead":"Az Oppo április 10-én mutathatja be legújabb okostelefonját, ami a pletykák szerint 10x-es zoommal és ütős processzoral...","id":"20190325_oppo_reno_video_hogyan_keszult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5357e95e-5fd8-46ef-b456-f6322099910d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032a8777-7611-4c52-9f0d-4f426594eaf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_oppo_reno_video_hogyan_keszult","timestamp":"2019. március. 25. 14:03","title":"Videó: Így készült az Oppo ütős mobilja – legalábbis az Oppo szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14220f12-c285-4218-9fb1-174a8b772606","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"Vecsenyi Jánossal, és Petheő Attilával, a Vállalkozz okosan című hiánypótló könyv szerzőivel beszélgettünk arról, miként is vihető sikerre egy-egy jobb üzleti ötlet. \r

","shortLead":"Vecsenyi Jánossal, és Petheő Attilával, a Vállalkozz okosan című hiánypótló könyv szerzőivel beszélgettünk arról...","id":"lenovo_20190325_vallalkozas_vecsenyi_petheo_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14220f12-c285-4218-9fb1-174a8b772606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8f6689-a71d-4db6-9568-e4ca1f144e52","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20190325_vallalkozas_vecsenyi_petheo_interju","timestamp":"2019. március. 25. 12:30","title":"\"A magyar vállalkozók többsége amatőr a profi világban\" - Interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"},{"available":true,"c_guid":"97ef907b-104e-464d-b5d1-8ce6b762276e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A punk keresztapja a Budapest Parkban lép fel július 24-én.\r

\r

","shortLead":"A punk keresztapja a Budapest Parkban lép fel július 24-én.\r

\r

","id":"20190325_Jon_Iggy_Pop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97ef907b-104e-464d-b5d1-8ce6b762276e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa06757-7a48-4ec7-9ccd-b4e9294db0fd","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_Jon_Iggy_Pop","timestamp":"2019. március. 25. 09:16","title":"Jön Iggy Pop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szállás és ellátás költsége viszont a csoportokat terheli majd.\r

\r

","shortLead":"A szállás és ellátás költsége viszont a csoportokat terheli majd.\r

\r

","id":"20190325_Papalatogatas_Csiksomlyon_akar_400_ezer_forintot_is_lehet_nyerni_utazasi_tamogatasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8515300a-a287-494f-b1ff-099fb65e0777","keywords":null,"link":"/elet/20190325_Papalatogatas_Csiksomlyon_akar_400_ezer_forintot_is_lehet_nyerni_utazasi_tamogatasra","timestamp":"2019. március. 25. 11:35","title":"Pápalátogatás Csíksomlyón: akár 400 ezer forintot is lehet nyerni utazási támogatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]