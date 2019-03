Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3ec924c-c945-4fea-865e-119af1d7e100","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, egyszerűbb vízbe fojtani az elektromos autókat, mint napokig locsolni őket. A kocsinak meg már mindegy. ","shortLead":"Úgy tűnik, egyszerűbb vízbe fojtani az elektromos autókat, mint napokig locsolni őket. A kocsinak meg már mindegy. ","id":"20190328_elektromos_auto_tuzeset_bmw_i8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3ec924c-c945-4fea-865e-119af1d7e100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f47e4f00-54f0-48c6-ba7d-d22431fbb746","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_elektromos_auto_tuzeset_bmw_i8","timestamp":"2019. március. 28. 09:12","title":"Miért raknak hatalmas víztartályba egy kigyulladt elektromos autót? – Fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Módosított eredeti javaslatán a kormány: az új elképzelés szerint nem maximálnák a tranzakciós illeték összegét. ","shortLead":"Módosított eredeti javaslatán a kormány: az új elképzelés szerint nem maximálnák a tranzakciós illeték összegét. ","id":"20190328_tranzakcios_illetek_csaladvedelem_banki_erik_varga_mihaly_modosito_javaslat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7286fe4c-ae61-4cc5-bd53-8f0cd586506d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190328_tranzakcios_illetek_csaladvedelem_banki_erik_varga_mihaly_modosito_javaslat","timestamp":"2019. március. 28. 07:30","title":"Nem tesznek sapkát a tranzakciós illetékre, mert kell a pénz a családvédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8d31c5-c0d4-43c5-8161-5e948a6744de","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Együttműködnek és közös jelölteket állítanak a parlament ellenzéki pártjai a veszprémi önkormányzati választáson – közölték sajtótájékoztatón az érintett politika erők képviselői.

","shortLead":"Együttműködnek és közös jelölteket állítanak a parlament ellenzéki pártjai a veszprémi önkormányzati választáson –...","id":"20190327_veszprem_kozos_jelolt_ellenzeki_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e8d31c5-c0d4-43c5-8161-5e948a6744de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f604ad-94b6-4cc7-aa00-51023e45434f","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_veszprem_kozos_jelolt_ellenzeki_tamogatas","timestamp":"2019. március. 27. 16:01","title":"Veszprémben is közös jelöltek mögé áll be az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421316d4-a7b2-48e3-8a14-b33342480a6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megtetszett egy nyitva hagyott autó két fiatalnak, kicsit rodeóztak vele, ami elég rosszul végződött. ","shortLead":"Megtetszett egy nyitva hagyott autó két fiatalnak, kicsit rodeóztak vele, ami elég rosszul végződött. ","id":"20190327_csongrad_megye_lordjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=421316d4-a7b2-48e3-8a14-b33342480a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8e2360-2e0c-4b08-b613-30df1c064985","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_csongrad_megye_lordjai","timestamp":"2019. március. 27. 15:16","title":"Csongrád megye lordjait játszották a srácok, de nem lett jó vége ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477b35bf-f8fc-4953-8ac0-9c6009115352","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly súlyos adatvédelmi hibák buktak ki a Grindrnél, most pedig az amerikai hatóság úgy döntött, nem maradhat a cég kínai tulajdonban.","shortLead":"Tavaly súlyos adatvédelmi hibák buktak ki a Grindrnél, most pedig az amerikai hatóság úgy döntött, nem maradhat a cég...","id":"20190328_Biztonsagi_okokbol_elveszik_a_tulajdonosatol_az_egyik_legnepszerubb_meleg_tarskeresot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=477b35bf-f8fc-4953-8ac0-9c6009115352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89bdeb79-992a-4a32-83be-e96ef6c0a192","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Biztonsagi_okokbol_elveszik_a_tulajdonosatol_az_egyik_legnepszerubb_meleg_tarskeresot","timestamp":"2019. március. 28. 15:19","title":"Biztonsági okokból elveszik a tulajdonosától az egyik legnépszerűbb meleg társkeresőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274","c_author":"","category":"kkv","description":"Uniós pénzből újul meg a Sió csatorna, a Strabag–Colas-páros nyerte a közbeszerzést.\r

\r

","shortLead":"Uniós pénzből újul meg a Sió csatorna, a Strabag–Colas-páros nyerte a közbeszerzést.\r

\r

","id":"20190327_123_milliardert_emelkedik_10_centit_a_Balaton_vizszintje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e781e00-5e79-4c67-ac6b-e0bb1c60d44c","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_123_milliardert_emelkedik_10_centit_a_Balaton_vizszintje","timestamp":"2019. március. 27. 11:12","title":"12,3 milliárdért emelkedik 10 centit a Balaton vízszintje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"enesacegem","description":"Nem lehet már sokáig fenntartani a béremelésnek a mostani ütemét – figyelmeztetett Sinkó Ottó.","shortLead":"Nem lehet már sokáig fenntartani a béremelésnek a mostani ütemét – figyelmeztetett Sinkó Ottó.","id":"20190327_Bajban_lehet_az_orszag_a_megugro_fizetesek_miatt__figyelmeztet_a_Videoton_tarsvezere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e088914-83e5-4bd9-89b7-4c9b9f3b6c4f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190327_Bajban_lehet_az_orszag_a_megugro_fizetesek_miatt__figyelmeztet_a_Videoton_tarsvezere","timestamp":"2019. március. 27. 15:06","title":"Bajban lehet az ország a megugró fizetések miatt – figyelmeztet a Videoton társvezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6618d683-5c9e-4331-bdf3-756811ef817f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több telek megvásárlására szóló megállapodást írt alá az Atenor. A cég Budapest III. kerületében, a Bécsi út 68-80. szám alatt található, megközelítőleg 5000 négyzetméteres területet vásárolta meg, hogy azon 'A+' kategóriás irodaházat húzzon fel.","shortLead":"Több telek megvásárlására szóló megállapodást írt alá az Atenor. A cég Budapest III. kerületében, a Bécsi út 68-80...","id":"20190327_Beepul_a_Varga_Mihaly_kepviseloi_irodaja_kornyeken_levo_obudai_foghij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6618d683-5c9e-4331-bdf3-756811ef817f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e200dff3-26c4-48e2-b038-153a5ac9c937","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190327_Beepul_a_Varga_Mihaly_kepviseloi_irodaja_kornyeken_levo_obudai_foghij","timestamp":"2019. március. 27. 11:20","title":"Beépül egy 5000 nm-es foghíjtelek, irodaház épül a Kolosy térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]