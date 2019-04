Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1353618c-6089-423a-9c6e-0ca0fdbb399d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos szabályok betartása mellett az eddig a felhasználók tudta nélkül a számítógépeiken zajló kriptobányászatot törvényes üzleti modellek finanszírozására is lehetne használni. A hirdetések megtekintése mellett így a kriptobányászat engedélyezésével is fizethetnénk a webes tartalmakért.","shortLead":"Bizonyos szabályok betartása mellett az eddig a felhasználók tudta nélkül a számítógépeiken zajló kriptobányászatot...","id":"20190403_gdata_eco_verband_whitepaper_legalis_kriptobanyaszat_javaslat_online_beveteli_forras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1353618c-6089-423a-9c6e-0ca0fdbb399d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3414dd4-82a2-4b93-8629-466d67897bc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_gdata_eco_verband_whitepaper_legalis_kriptobanyaszat_javaslat_online_beveteli_forras","timestamp":"2019. április. 03. 12:03","title":"Csak egy jó törvény kellene: sem fizetni nem kellene a neten, sem reklámok nem lennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c096c8-1a27-4c78-b03e-14afdad019f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izlandon készült nem mindennapi felvétel egy leszakadt gleccserdarabról és az azt követő hullámzásról. ","shortLead":"Izlandon készült nem mindennapi felvétel egy leszakadt gleccserdarabról és az azt követő hullámzásról. ","id":"20190401_gleccser_izland_turista_hullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56c096c8-1a27-4c78-b03e-14afdad019f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23db98fd-8f98-4585-a373-cd15b01b7892","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_gleccser_izland_turista_hullam","timestamp":"2019. április. 01. 19:33","title":"Félelmetes videó: leszakadt egy hatalmas gleccserdarab, futásnak eredtek a turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c6025a-dab0-4225-b161-319f987e7de8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április elején érkezik az Oppo új telefonja/telefoncsaládja, és egy kiszivárgott videó érdekes pop-up kamerát mutat.","shortLead":"Április elején érkezik az Oppo új telefonja/telefoncsaládja, és egy kiszivárgott videó érdekes pop-up kamerát mutat.","id":"20190403_oppo_reno_androidos_csucstelefon_popup_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75c6025a-dab0-4225-b161-319f987e7de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2259d5ea-3705-48f3-b1a5-26348c9c2fa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_oppo_reno_androidos_csucstelefon_popup_kamera","timestamp":"2019. április. 03. 16:03","title":"Bizarr kamerát kaphat az új androidos telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebd49e3-a18f-45ad-85ca-c0b275b6636a","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A jelenlegi adatok szerint a Fidesz 11 és 14 mandátum között szerez valamennyit májusban. Öt éve 12 EP-hely jutott a kormánypártoknak. A 14 mandátum kétharmad lenne, a 21 helyből 11 azt jelentené, kisebbségben a Fidesz. A Republikon Intézet elemzését a hvg.hu mutatja be.","shortLead":"A jelenlegi adatok szerint a Fidesz 11 és 14 mandátum között szerez valamennyit májusban. Öt éve 12 EP-hely jutott...","id":"20190402_EPvalasztas_a_ketharmad_es_a_kisebbseg_kozott_lebeg_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ebd49e3-a18f-45ad-85ca-c0b275b6636a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceef87d5-3b42-47fc-a605-21a5b9bcb1a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_EPvalasztas_a_ketharmad_es_a_kisebbseg_kozott_lebeg_a_Fidesz","timestamp":"2019. április. 02. 16:55","title":"EP-választás: a kétharmad és a kisebbség között lebeg a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf112a7-b43f-475a-add2-bbe3aff34e50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök lánya nemcsak Magyarország új turisztikai márkájánál, hanem az állami divatügynökség körül is bábáskodik. ","shortLead":"A miniszterelnök lánya nemcsak Magyarország új turisztikai márkájánál, hanem az állami divatügynökség körül is...","id":"20190403_Orban_Rahel_szabja_ujra_a_magyar_divatipart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcf112a7-b43f-475a-add2-bbe3aff34e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18b5e62-4ece-4c53-ac99-ffb3ffd61cb3","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Orban_Rahel_szabja_ujra_a_magyar_divatipart","timestamp":"2019. április. 03. 13:49","title":"Orbán Ráhel szabja újra a magyar divatipart?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa42ddf-ac80-4284-94c1-d5b0c37861ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években csaknem 10 ezer alkalommal hamisították meg a GPS-jeleket az oroszok.","shortLead":"Az elmúlt években csaknem 10 ezer alkalommal hamisították meg a GPS-jeleket az oroszok.","id":"20190402_oroszorszag_vlagyimir_putyin_gps_navigacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1aa42ddf-ac80-4284-94c1-d5b0c37861ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9199c03-08f6-4a70-bd07-f66c0ab06651","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_oroszorszag_vlagyimir_putyin_gps_navigacio","timestamp":"2019. április. 02. 09:03","title":"Meghamisítják a GPS-t az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98ee91e-6544-4b38-bd6a-f039768589d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aztán kiderült, hogy nem is volt vicc, tényleg tesztelik a terméket. ","shortLead":"Aztán kiderült, hogy nem is volt vicc, tényleg tesztelik a terméket. ","id":"20190402_Vega_burgerrel_viccelte_meg_a_vasarlokat_a_Burger_King","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a98ee91e-6544-4b38-bd6a-f039768589d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0705bc3-e50c-42a8-b162-47bdba40339f","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Vega_burgerrel_viccelte_meg_a_vasarlokat_a_Burger_King","timestamp":"2019. április. 02. 19:59","title":"Vega burgerrel viccelte meg a vásárlókat a Burger King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9e75e9d-908a-4a33-a78b-c9f582cea3fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzből megerősítik az útburkolatot, felújítanak több közművet és két hidat és új kerékpárutakat építenek ki.","shortLead":"A pénzből megerősítik az útburkolatot, felújítanak több közművet és két hidat és új kerékpárutakat építenek ki.","id":"20190402_Brusszel_34_milliard_forintot_ad_az_MOs_korgyuru_fejlesztesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9e75e9d-908a-4a33-a78b-c9f582cea3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9dd1a64-364b-486c-b1cc-d3c71ee7b545","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Brusszel_34_milliard_forintot_ad_az_MOs_korgyuru_fejlesztesere","timestamp":"2019. április. 02. 14:20","title":"Brüsszel 34 milliárd forintot ad az M0-s körgyűrű fejlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]