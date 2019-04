Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az újdonság nemcsak szemrevaló formával, hanem szupergyors töltési lehetőséggel is támad. Íme az eddigi talán legszebb kínai villanyautó

A Tesla vezérigazgatója Elon Musk bejelentette, hogy két éven belül már olyan autókat is gyártanak majd, amelyekből hiányzik a kormánykerék.

Valami hiányzik ebből a Teslából. Ja igen, a kormány

Két videó is megörökítette, ahogy egy felhőkarcoló tetejéről ömlik a víz az utcára.

Videó: a földrengés miatt úgy zúdult le a víz a felhőkarcolóról, mintha vízesés lenne

Észak-Korea csütörtökön elítélte az éppen zajló amerikai–dél-koreai légi hadgyakorlatot, és válaszlépést jelentett be.

Válaszolni készül Phenjan az amerikai–dél-koreai "kötekedésre"

A 18 éves Ousmane Bah szerint az Apple bolti arcfelismerő rendszere hibásan azonosította őt egy ügyben, ami miatt később letartóztatták, pedig azt mondja, ártatlan. Perre megy az Apple-lel egy amerikai tini, 1 milliárd dollárt követel

Kényelmetlenül indul a Honor egyik még be sem mutatott újdonságának életútja, a készüléknek ugyanis nyoma veszett. A gyártó fizetni is hajlandó, csak valaki juttassa nekik vissza. Ha ez PR-fogás, akkor is kétségtelenül az érdekesebbek közé való.

1,5 milliót fizetnek annak, aki megtalálja ezt az elveszett telefont

Az utóbbi évek kamupártos lenyúlásairól készített tényfeltáró filmet az eddig inkább közéleti megmozdulásairól ismert Gulyás Márton. A Rablópártok olyan megdöbbentő összefüggésekről rántja le a leplet, amelyek évek óta itt voltak a szemünk előtt. A konkrétan tetten ért kár 2,2 milliárd forint. Seres Mária és férje állhat az utóbbi nyolc év féltucat kamupártja mögött

Tizenegy párt helyét sorsolta ki a Nemzeti Választási Bizottság órákkal az után, hogy lejárt az ajánlások leadásának határideje.

Kisorsolták, milyen sorrendben lesznek a pártok a szavazólapon