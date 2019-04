Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3655873d-1fd1-4cf3-af1c-bea894ffe312","c_author":"Marabu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20190427_Marabu_FekNyuz_Orban_Viktor_baratok_kozt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3655873d-1fd1-4cf3-af1c-bea894ffe312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616e2684-220d-4605-8fe0-e281e0fbcd3f","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Marabu_FekNyuz_Orban_Viktor_baratok_kozt","timestamp":"2019. április. 27. 10:20","title":"Marabu FékNyúz: Orbán Viktor barátok közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acd9840-1e17-43dc-8118-5590d2923e0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Budapest-Tatabánya szakasznak őszre, a Tatabánya-Győr szakasznak jövőre lehet építési engedélye.","shortLead":"A Budapest-Tatabánya szakasznak őszre, a Tatabánya-Győr szakasznak jövőre lehet építési engedélye.","id":"20190425_Hatsavosra_bovitik_az_M1es_autopalyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9acd9840-1e17-43dc-8118-5590d2923e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f901cf-531c-4409-b70c-1bef14d332ca","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190425_Hatsavosra_bovitik_az_M1es_autopalyat","timestamp":"2019. április. 25. 22:05","title":"Készülnek a hatsávos M1-es tervei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f318a2-b177-4db2-9afb-56a0c74d7aa4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"31-23 lett az odavágó.","shortLead":"31-23 lett az odavágó.","id":"20190425_Kikapott_a_Szeged_Szkopjeban_a_kezilabda_BLben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85f318a2-b177-4db2-9afb-56a0c74d7aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7df6136-ea2f-40bd-bbb1-38224399c2d7","keywords":null,"link":"/sport/20190425_Kikapott_a_Szeged_Szkopjeban_a_kezilabda_BLben","timestamp":"2019. április. 25. 22:00","title":"Kikapott a Szeged Szkopjéban a kézilabda BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bcc7d16-7988-4aa2-97a6-505524809771","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már elindult a bétatesztelése a Byte nevű applikációnak, ami a TikTok konkurenciája szeretne lenni.","shortLead":"Már elindult a bétatesztelése a Byte nevű applikációnak, ami a TikTok konkurenciája szeretne lenni.","id":"20190425_vine_byte_videomegoszto_alkalmazas_dom_hoffman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bcc7d16-7988-4aa2-97a6-505524809771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce2cb18-badc-4549-9c76-dcb4486ee91f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_vine_byte_videomegoszto_alkalmazas_dom_hoffman","timestamp":"2019. április. 25. 17:03","title":"Szerette a Vine vicces videóit? Most \"feltámasztják\", Byte néven jön az utód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad06a7e7-dffe-4b2a-a495-1b7dd2e55919","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kálomista jó hírnév megsértése és becsületsértés miatt perelte Janischot a Kojot című filmmel kapcsolatos kijelentései miatt. Elsőfokon elvesztette.","shortLead":"Kálomista jó hírnév megsértése és becsületsértés miatt perelte Janischot a Kojot című filmmel kapcsolatos kijelentései...","id":"20190426_Kalomista_Gabor_pert_vesztett_Janisch_Attilaval_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad06a7e7-dffe-4b2a-a495-1b7dd2e55919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441187fd-2010-413f-bedc-bb2b20218a26","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Kalomista_Gabor_pert_vesztett_Janisch_Attilaval_szemben","timestamp":"2019. április. 26. 19:19","title":"Kálomista Gábor pert vesztett Janisch Attilával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Sándor meghívására jön, Orbán Viktorral is találkozik. ","shortLead":"Pintér Sándor meghívására jön, Orbán Viktorral is találkozik. ","id":"20190426_Majus_2an_erkezik_Budapestre_Matteo_Salvini","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0245f40d-f87e-4f4f-9dc5-530dcccbba44","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Majus_2an_erkezik_Budapestre_Matteo_Salvini","timestamp":"2019. április. 26. 05:16","title":"Május 2-án érkezik Budapestre Matteo Salvini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742eb7c2-aa1b-4c26-866f-6b520050ed72","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"Sittel teli teherautókat láttunk lerakodni a fővárosi Szilas-patak partjánál, éppen a védettség alatt álló terület határán. Az érintett kerület azt mondja, nem adott engedélyt a közelben útépítést végző BKK-nak arra, hogy a törmeléket oda hordják.","shortLead":"Sittel teli teherautókat láttunk lerakodni a fővárosi Szilas-patak partjánál, éppen a védettség alatt álló terület...","id":"20190426_cinkotai_ut_felujitasa_kaosz_szilaspatak_termeszetvedelmi_terulet_hulladeklerakas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=742eb7c2-aa1b-4c26-866f-6b520050ed72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81d46cf-d683-476d-8ba2-72b58692683a","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_cinkotai_ut_felujitasa_kaosz_szilaspatak_termeszetvedelmi_terulet_hulladeklerakas","timestamp":"2019. április. 26. 16:30","title":"Teherautókkal hordják a Szilas-patak partjára az útépítés hulladékát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden az eredeti tervek szerint halad a közlekedési vállalat szerint a vonalak összekötésének ügyében.","shortLead":"Minden az eredeti tervek szerint halad a közlekedési vállalat szerint a vonalak összekötésének ügyében.","id":"20190426_BKK_Nem_csuszik_a_HEV_es_a_metro_vonalainak_osszekotese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f1ad7b-fa46-468e-b4e5-b8e9ba320e88","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_BKK_Nem_csuszik_a_HEV_es_a_metro_vonalainak_osszekotese","timestamp":"2019. április. 26. 16:36","title":"BKK: Nem csúszik a HÉV és a metró vonalainak összekötése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]