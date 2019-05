Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hétszázalékos digitális adót vetnek ki a nagy internetes cégekre. ","shortLead":"Hétszázalékos digitális adót vetnek ki a nagy internetes cégekre. ","id":"20190430_Csehorszag_megadoztatja_a_Facebookot_es_a_Googlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb718945-acc6-4a1b-aaa0-a70825fd9122","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Csehorszag_megadoztatja_a_Facebookot_es_a_Googlet","timestamp":"2019. április. 30. 15:54","title":"Csehország megadóztatja a Facebookot és a Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7929c3-948a-4f41-ae82-c038ca891814","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jancsó Miklós Szegénylegények, Makk Károly Szerelem és Fábri Zoltán Körhinta című alkotásait követően idén már negyedik alkalommal válogatott be a Magyar Nemzeti Filmalap által restaurált magyar filmklasszikust a cannes-i filmfesztivál „Cannes Classics” című hivatalos programja. A tanúhoz új trailer is készült – mutatjuk.\r

\r

","shortLead":"Jancsó Miklós Szegénylegények, Makk Károly Szerelem és Fábri Zoltán Körhinta című alkotásait követően idén már negyedik...","id":"20190430_Virag_elvtars_ez_az_itelet__uj_elozetes_keszult_A_Tanuhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f7929c3-948a-4f41-ae82-c038ca891814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c695262-0ed1-49c6-8517-c26abed9ac78","keywords":null,"link":"/kultura/20190430_Virag_elvtars_ez_az_itelet__uj_elozetes_keszult_A_Tanuhoz","timestamp":"2019. április. 30. 12:42","title":"„Elnézést, Virág elvtárs, ez az ítélet!” – új előzetes készült A tanúhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006c422c-bf32-4055-9fe7-86c160c79152","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A munka ünnepe mellett az EU-csatlakozás 15 éves évfordulóját is ünnepeltük szerdán, kevesebb mint egy hónappal az európai parlamenti választások előtt. Valamennyi ellenzéki párt tartott megmozdulást, Orbán Viktor pedig Varsóba utazott, hogy a Magyarországgal egyszerre csatlakozott uniós tagállamok vezetőivel tárgyaljon.","shortLead":"A munka ünnepe mellett az EU-csatlakozás 15 éves évfordulóját is ünnepeltük szerdán, kevesebb mint egy hónappal...","id":"20190501_A_munka_unnepe_vagy_az_EUcsatlakozas_evforduloja__majus_elseje_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=006c422c-bf32-4055-9fe7-86c160c79152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d53de39-c03d-4f22-909a-275d94970349","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_A_munka_unnepe_vagy_az_EUcsatlakozas_evforduloja__majus_elseje_percrol_percre","timestamp":"2019. május. 01. 09:38","title":"Orbánnak mennie kell – üzenték az ellenzéki pártok május 1-jén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755d421f-2276-4980-8eb3-5c7b6132232f","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Mi labdára megyünk, míg mások lábra – mondja a HVG-nek az Európai Bizottság megfontolt kommunikációjáról és a populisták szidalmairól Jean-Claude Juncker. A kedd délutántól elérhető hetilapban interjút olvashatnak a magyar uniós tagság 15. évfordulója alkalmából a EB elnökével.","shortLead":"Mi labdára megyünk, míg mások lábra – mondja a HVG-nek az Európai Bizottság megfontolt kommunikációjáról és...","id":"20190430_Juncker_Orban_nem_diktator_de_attol_meg_nem_demokrata_hogy_megvalasztottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=755d421f-2276-4980-8eb3-5c7b6132232f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2a2aa5-b2f7-431a-9ded-761c0c8a9ec9","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Juncker_Orban_nem_diktator_de_attol_meg_nem_demokrata_hogy_megvalasztottak","timestamp":"2019. április. 30. 18:35","title":"Juncker: Orbán nem vált diktátorrá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0118c07d-6e74-4581-9499-270143676093","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött, az egyik a járdára is felfarolt. ","shortLead":"Két autó ütközött, az egyik a járdára is felfarolt. ","id":"20190430_Jardan_setalo_jarokelok_is_megserultek_egy_karambolban_a_Wesselenyi_utcaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0118c07d-6e74-4581-9499-270143676093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e1ba6a-d686-4b7a-8a33-13b98413c98d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_Jardan_setalo_jarokelok_is_megserultek_egy_karambolban_a_Wesselenyi_utcaban","timestamp":"2019. április. 30. 20:14","title":"Járdán sétáló járókelők is megsérültek egy karambolban a Wesselényi utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d0aaaa-ab7e-4059-941b-6cb5f72b6e77","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Továbbra sem tud mit kezdeni az iPhone-ok iránti felhasználói vágy lankadásával az Apple. De talán már nem is hiszik úgy, hogy arra kellene koncentrálniuk.","shortLead":"Továbbra sem tud mit kezdeni az iPhone-ok iránti felhasználói vágy lankadásával az Apple. De talán már nem is hiszik...","id":"20190501_apple_2019_q1_penzugyi_jelentes_iphone_eladasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48d0aaaa-ab7e-4059-941b-6cb5f72b6e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d47772f0-7658-4313-a17b-ab47dad13bf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_apple_2019_q1_penzugyi_jelentes_iphone_eladasok","timestamp":"2019. május. 01. 17:13","title":"Egyre kevesebben kíváncsiak az új iPhone-okra, de van új remény az Apple-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918e188d-6a15-419a-9e44-6f1b2e482adb","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Hátat fordítani az üldözötteknek, vagy vállalni a veszélyt?","shortLead":"Hátat fordítani az üldözötteknek, vagy vállalni a veszélyt?","id":"20190430_Jo_szivvel_a_halalba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=918e188d-6a15-419a-9e44-6f1b2e482adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76590c8d-eb58-478f-9c47-cdc4c647cc10","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Jo_szivvel_a_halalba","timestamp":"2019. április. 30. 18:18","title":"Jó szívvel a halálba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3e31e0-fb5d-451d-906f-c4d493697f74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190501_Vegre_valaki_megszamolta_melyik_duma_hangzott_el_legtobbszor_a_Jobaratokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a3e31e0-fb5d-451d-906f-c4d493697f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e567ae65-3c65-47fe-ab49-d631909a3618","keywords":null,"link":"/elet/20190501_Vegre_valaki_megszamolta_melyik_duma_hangzott_el_legtobbszor_a_Jobaratokban","timestamp":"2019. május. 01. 13:29","title":"Végre valaki megszámolta, melyik duma hangzott el legtöbbször a Jóbarátokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]