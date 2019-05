Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5f2caa8-3b45-48d1-8571-a23a0deb98eb","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"A Szegedi Szabadtéri Játékok életében azért is kihívás a 2019-es évad, mert új játszóhelyük születik a Dóm téri nagyszínpad mellett. Kétévnyi felújítás után visszakapják az Újszegedi Szabadtéri Színpadot az Erzsébet ligetben. Herczeg Tamással, a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatójával, és mint a Don Juan társrendezőjével beszélgettünk. ","shortLead":"A Szegedi Szabadtéri Játékok életében azért is kihívás a 2019-es évad, mert új játszóhelyük születik a Dóm téri...","id":"20190425_Mint_egy_nagy_szinhazi_birodalom_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5f2caa8-3b45-48d1-8571-a23a0deb98eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffdba7b-96d5-4d0b-8f9d-dd9362cfb71e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190425_Mint_egy_nagy_szinhazi_birodalom_interju","timestamp":"2019. május. 06. 11:30","title":"„Mint egy nagy színházi birodalom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d27bc0f-7cf1-433c-aabf-4cd0d37ea029","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pilóta szerint villámcsapás miatt szűnt meg a rádiókapcsolat és kellett manuálisan irányítani a repülőt, szakértők azonban vitatják ezt. Az illetékes hatóság a személyzet felelősségét is vizsgálja.","shortLead":"A pilóta szerint villámcsapás miatt szűnt meg a rádiókapcsolat és kellett manuálisan irányítani a repülőt, szakértők...","id":"20190506_legi_katasztrofa_moszkva_seremetyjevo_kigyulladt_aeroflot_superjet_repulogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d27bc0f-7cf1-433c-aabf-4cd0d37ea029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49299a8-3706-4740-a6f5-06388e71e356","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_legi_katasztrofa_moszkva_seremetyjevo_kigyulladt_aeroflot_superjet_repulogep","timestamp":"2019. május. 06. 22:12","title":"Megnevezték a moszkvai légikatasztrófa lehetséges okait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3833ba9a-5855-4a26-9b95-a1804ee6a54e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az e-sport területéről is várja idén az innovatív startupok jelentkezését az AHa! BrainStore akcelerátorprogram. A jelentkezés határidejét meghosszabbították, így május 12-ig lehet pályázni a legjobb megoldásokkal.","shortLead":"Az e-sport területéről is várja idén az innovatív startupok jelentkezését az AHa! BrainStore akcelerátorprogram...","id":"20190506_esport_startupok_akcelerator_program_aha_brainstore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3833ba9a-5855-4a26-9b95-a1804ee6a54e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea89c6a2-84c8-49ce-9b62-0188ea36378f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_esport_startupok_akcelerator_program_aha_brainstore","timestamp":"2019. május. 06. 14:03","title":"Paripát, fegyvert adnak azoknak a kisvállalatoknak, akik e-sportban dobnának nagyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A néppárti csúcsjelölt Bécsben nyilatkozott.","shortLead":"A néppárti csúcsjelölt Bécsben nyilatkozott.","id":"20190505_Manfred_Weber_udvozolte_az_osztrak_kancellar_javaslatat_az_EU_megujitasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c3c11e-e095-4d38-9fc4-2963d31e333b","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Manfred_Weber_udvozolte_az_osztrak_kancellar_javaslatat_az_EU_megujitasarol","timestamp":"2019. május. 05. 18:53","title":"Manfred Weber üdvözölte az osztrák kancellár javaslatát az EU megújításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aedabc7-4168-4349-82b8-fc4f9b26f177","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az örök városban rejtett magyar kincsek is megbújnak, ezek feltérképezését segíti a Hungarian Memories (HuM) telefonos applikáció.","shortLead":"Az örök városban rejtett magyar kincsek is megbújnak, ezek feltérképezését segíti a Hungarian Memories (HuM) telefonos...","id":"20190507_Ez_az_ingyenes_applikacio_a_jo_valasztas_ha_Roma_magyar_emlekeire_kivancsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9aedabc7-4168-4349-82b8-fc4f9b26f177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f116e58-841c-4b40-b921-143ab7e61e66","keywords":null,"link":"/elet/20190507_Ez_az_ingyenes_applikacio_a_jo_valasztas_ha_Roma_magyar_emlekeire_kivancsi","timestamp":"2019. május. 07. 11:51","title":"Ez az ingyenes applikáció jó választás, ha Róma magyar emlékeire kíváncsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f584599-6be5-4a12-8864-63be31069f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van, aki még örül is annak, hogy Orbán nem akarja Webert támogatni. ","shortLead":"Van, aki még örül is annak, hogy Orbán nem akarja Webert támogatni. ","id":"20190506_Nem_nagyon_hatotta_meg_a_Neppartot_Orban_szakitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f584599-6be5-4a12-8864-63be31069f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4f9839-d842-4f36-8e69-5617032c02ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Nem_nagyon_hatotta_meg_a_Neppartot_Orban_szakitasa","timestamp":"2019. május. 06. 21:08","title":"Nem nagyon hatotta meg a Néppártot Orbán szakítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc19b12-fa89-40de-bbdd-3bdfc4608ea6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többek szerint volt már ennél nehezebb feladatsor is. ","shortLead":"Többek szerint volt már ennél nehezebb feladatsor is. ","id":"20190506_Ajandek_tema_volt__ilyennek_talaltak_a_diakok_a_hetfoi_magyarerettsegit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cc19b12-fa89-40de-bbdd-3bdfc4608ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa0d9eb-71e2-46a6-8f25-0358e8eb6065","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Ajandek_tema_volt__ilyennek_talaltak_a_diakok_a_hetfoi_magyarerettsegit","timestamp":"2019. május. 06. 13:02","title":"\"Ajándék téma volt\" – ilyennek találták a diákok a hétfői magyarérettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány felhasználó után egyre többeknél üt be egy furcsa hiba a Facebookon: nem jelenik meg nekik a hírfolyam. ","shortLead":"Néhány felhasználó után egyre többeknél üt be egy furcsa hiba a Facebookon: nem jelenik meg nekik a hírfolyam. ","id":"20190507_facebook_hiba_nem_latszodik_a_hirfolyam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c18e78-c4c5-4a1f-8f4f-5484fb8121ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_facebook_hiba_nem_latszodik_a_hirfolyam","timestamp":"2019. május. 07. 12:03","title":"Megint gond van a Facebooknál, többeknél eltűnt a hírfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]