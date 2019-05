Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e88e949d-9475-4513-a550-37e982df1dfb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Így akarták megmutatni, hogy Európa két lehetséges út közül választhat, az egyik Orbáné, a másik a szociáldemokratáké. ","shortLead":"Így akarták megmutatni, hogy Európa két lehetséges út közül választhat, az egyik Orbáné, a másik a szociáldemokratáké. ","id":"20190506_Nem_csak_Orban_az_MSZP_is_osztrak_kapcsolatokat_epitett_ma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e88e949d-9475-4513-a550-37e982df1dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec274505-7073-436f-8e28-0b7a31bbba2b","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Nem_csak_Orban_az_MSZP_is_osztrak_kapcsolatokat_epitett_ma","timestamp":"2019. május. 06. 21:46","title":"Nem csak Orbán, az MSZP is osztrák kapcsolatokat épített ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104d45ce-9cd0-4573-addb-f64c31623372","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amy Schumernek is megszületett a babája.","shortLead":"Amy Schumernek is megszületett a babája.","id":"20190507_Meghan_Marklenek_akadt_egy_kis_konkurenciaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=104d45ce-9cd0-4573-addb-f64c31623372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8340aa79-fbec-4fdf-84c6-f12c5e60ecd4","keywords":null,"link":"/elet/20190507_Meghan_Marklenek_akadt_egy_kis_konkurenciaja","timestamp":"2019. május. 07. 09:15","title":"Meghan Markle-nek akadt egy kis konkurenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 250 millió dolláros tőkeinjekciót kapott egy befektetési csoporttól a gyengélkedő kiadó. ","shortLead":"Összesen 250 millió dolláros tőkeinjekciót kapott egy befektetési csoporttól a gyengélkedő kiadó. ","id":"20190506_Soros_Gyorgy_menti_meg_a_Vice_mediavallatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506eebf5-c747-41b0-b277-5b70f1a9f8bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190506_Soros_Gyorgy_menti_meg_a_Vice_mediavallatat","timestamp":"2019. május. 06. 11:14","title":"Soros György mentheti meg a Vice médiavállalatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea47ce2c-4050-44f3-9443-0ea24d1eea0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte biztos, hogy a jövő héten bemutatkozó Asus Zenfone 6 a csúcstelefonok között is a leggyorsabbak közé fog tartozni, de a legérdekesebb faktor talán nem is ez lesz benne, hanem a notch hiánya, illetve az azzal összefüggő különleges kameraelhelyezés.","shortLead":"Szinte biztos, hogy a jövő héten bemutatkozó Asus Zenfone 6 a csúcstelefonok között is a leggyorsabbak közé fog...","id":"20190506_asus_zenfone_6_teaser_foto_notch_szenzorsziget_slider_kamera_hangszoro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea47ce2c-4050-44f3-9443-0ea24d1eea0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16938b42-7d91-4ccb-af94-d90a5d76f271","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_asus_zenfone_6_teaser_foto_notch_szenzorsziget_slider_kamera_hangszoro","timestamp":"2019. május. 06. 12:33","title":"Izgalmas androidos telefon jön az Asustól jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c442168d-25ad-4eb8-b153-1af1179f0522","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormány azt tartja a legfontosabb feladatának, hogy lehetőséget nyisson a megmaradásra és a gyarapodásra - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap Budapesten, a Miniszterelnökség támogatásával megépülő Istenhegyi Szent László-plébánia közösségi házának alapkőletételén.","shortLead":"A kormány azt tartja a legfontosabb feladatának, hogy lehetőséget nyisson a megmaradásra és a gyarapodásra - jelentette...","id":"20190505_Gulyas_felmondta_a_lecket_hogy_mi_a_kormany_feladata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c442168d-25ad-4eb8-b153-1af1179f0522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f50083-f7b6-4cb2-ae6a-c1a07d9392a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Gulyas_felmondta_a_lecket_hogy_mi_a_kormany_feladata","timestamp":"2019. május. 05. 15:20","title":"Gulyás felmondta a leckét, hogy mi a kormány feladata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c9b869-94e7-4960-8d51-4975cbd65aab","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Ez történhetett a Mészáros család egyik építőipari vállalatánál is.","shortLead":"Ez történhetett a Mészáros család egyik építőipari vállalatánál is.","id":"201918__taorendszer__foci__ado_helyett_bevetel__nagy_penz_kis_kapu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89c9b869-94e7-4960-8d51-4975cbd65aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93d10ff-8394-4b40-83f0-74443ac9f16c","keywords":null,"link":"/kkv/201918__taorendszer__foci__ado_helyett_bevetel__nagy_penz_kis_kapu","timestamp":"2019. május. 05. 17:30","title":"A legfontosabb ponton a tao mégiscsak elveszti közpénz jellegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d405d53b-cbf5-4503-9a6a-e5b50eb7bed7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy Auschwitz-túlélő boxolóról szól a jövőre moziba kerülő film.\r

\r

","shortLead":"Egy Auschwitz-túlélő boxolóról szól a jövőre moziba kerülő film.\r

\r

","id":"20190506_Diosjenon_forgatott_Danny_DeVito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d405d53b-cbf5-4503-9a6a-e5b50eb7bed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acae4e2-66eb-4368-9258-34e4c655b7a7","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Diosjenon_forgatott_Danny_DeVito","timestamp":"2019. május. 06. 14:08","title":"Diósjenőn forgatott Danny DeVito","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először fordult elő a történelemben, hogy egy ország egy kibertámadásra szinte azonnal fegyverrel válaszoljon.","shortLead":"Most először fordult elő a történelemben, hogy egy ország egy kibertámadásra szinte azonnal fegyverrel válaszoljon.","id":"20190506_hamasz_izrael_gazai_ovezet_kibertamadas_legicsapas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3e7105-a899-453c-a4c6-14c496e9ad77","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_hamasz_izrael_gazai_ovezet_kibertamadas_legicsapas","timestamp":"2019. május. 06. 12:03","title":"Sikertelen kibertámadást indított a Hamász, Izrael fizikai erővel torolta meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]