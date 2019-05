Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mikrovállalkozásokra sem lehet panasz.","shortLead":"A mikrovállalkozásokra sem lehet panasz.","id":"20190507_Belehuzott_az_Erste_vittek_a_szemelyi_kolcsont_mint_a_cukrot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36ff322-c1ab-4960-80f7-5ea537e80994","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Belehuzott_az_Erste_vittek_a_szemelyi_kolcsont_mint_a_cukrot","timestamp":"2019. május. 07. 15:02","title":"Belehúzott az Erste: vitték a személyi kölcsönt, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7409344-d17b-4c63-8f54-a0e88d44e2d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három nap múlva kezdődik az A-csoportos vb, amelynek a Skoda 27 éve főszponzora. ","shortLead":"Három nap múlva kezdődik az A-csoportos vb, amelynek a Skoda 27 éve főszponzora. ","id":"20190507_skoda_superb_facelift_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7409344-d17b-4c63-8f54-a0e88d44e2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7739375-7f83-4e09-be9b-76f3146a91b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_skoda_superb_facelift_2019","timestamp":"2019. május. 07. 17:54","title":"A jéghoki vb-n lehet majd először látni a friss Skoda Superbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ccbf2c-e5ac-4b41-8d80-91cfcceaa136","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hétfőn elhunyt John Lukacs történész tisztelői és egész Magyarország nevében levélben fejezte ki együttérzését Orbán Viktor miniszterelnök a gyászoló családnak.","shortLead":"A hétfőn elhunyt John Lukacs történész tisztelői és egész Magyarország nevében levélben fejezte ki együttérzését Orbán...","id":"20190507_john_lukacs_tortenesz_gyasz_orban_viktor_level","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26ccbf2c-e5ac-4b41-8d80-91cfcceaa136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c823b3-5b0a-4b53-8e39-765ba26ab090","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_john_lukacs_tortenesz_gyasz_orban_viktor_level","timestamp":"2019. május. 07. 18:51","title":"Az elhunyt John Lukacsot méltatta Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f7e137d-3bb9-4864-8516-a7c5595e22af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A keddi, kölni sorsolás eredményeként a másik párban a macedón Vardar Szkopje a spanyol Barcelonával csap össze.","shortLead":"A keddi, kölni sorsolás eredményeként a másik párban a macedón Vardar Szkopje a spanyol Barcelonával csap össze.","id":"20190507_veszprem_kielce_kezilabda_bajnokok_ligaja_negyes_donto_koln_sorsolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f7e137d-3bb9-4864-8516-a7c5595e22af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb25470-e020-46a7-9e1f-4d129f80d3ea","keywords":null,"link":"/sport/20190507_veszprem_kielce_kezilabda_bajnokok_ligaja_negyes_donto_koln_sorsolas","timestamp":"2019. május. 07. 16:20","title":"A Kielcén át vezet a Veszprém útja a BL-döntőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96484e5-2aaf-4707-9744-f6245968506f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fagyasztóból két nő maradványai kerültek elő, a londoni rendőrség most bejelentette, az egyikük magyar állampolgár. ","shortLead":"A fagyasztóból két nő maradványai kerültek elő, a londoni rendőrség most bejelentette, az egyikük magyar állampolgár. ","id":"20190507_magyar_no_holtteste_fagyaszto_london","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c96484e5-2aaf-4707-9744-f6245968506f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1be182-9def-4953-bddf-0cf2e067873d","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_magyar_no_holtteste_fagyaszto_london","timestamp":"2019. május. 07. 20:50","title":"Magyar nő holttestét találták meg egy londoni ház fagyasztójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4909ff13-2b9a-433c-8f2c-cd8eb580652e","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"kkv","description":"A beruházó bejelentette, szombatonként is dolgozni fognak a nagy vihart kavart, 15 fa meglepetésszerű kivágásáról elhíresült fejlesztésen.\r

\r

","shortLead":"A beruházó bejelentette, szombatonként is dolgozni fognak a nagy vihart kavart, 15 fa meglepetésszerű kivágásáról...","id":"20190507_Az_arnyek_utan_a_hetvegi_csendnek_is_lottek_a_fakivagasos_ferencvarosi_lakoparkepitesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4909ff13-2b9a-433c-8f2c-cd8eb580652e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9c0999-43c2-417c-987a-b59cbf14087e","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Az_arnyek_utan_a_hetvegi_csendnek_is_lottek_a_fakivagasos_ferencvarosi_lakoparkepitesen","timestamp":"2019. május. 07. 20:22","title":"Az árnyék után a hétvégi csendnek is lőttek a fakivágásos ferencvárosi lakóparképítésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dc25238-00e5-4f62-9d8d-fe77448c52dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a különleges Bentley olyannyira limitált szériás, hogy ez az egyetlen példány készült belőle. ","shortLead":"Ez a különleges Bentley olyannyira limitált szériás, hogy ez az egyetlen példány készült belőle. ","id":"20190508_igy_tiszteleg_egy_kekveru_brit_automarka_a_bajorok_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dc25238-00e5-4f62-9d8d-fe77448c52dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a9a882-4c24-4acc-99fa-74c0119ca1bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_igy_tiszteleg_egy_kekveru_brit_automarka_a_bajorok_elott","timestamp":"2019. május. 08. 11:21","title":"Így tiszteleg egy kékvérű brit autómárka a bajorok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2937c3-13e2-41c4-a4c8-f800965778fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislány hétfőn tűnt el. ","shortLead":"A kislány hétfőn tűnt el. ","id":"20190508_13_eves_eltunt_kislanyt_keresnek_Csongrad_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd2937c3-13e2-41c4-a4c8-f800965778fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ef1ac7-0252-4684-9d54-23ff8580bf0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_13_eves_eltunt_kislanyt_keresnek_Csongrad_megyeben","timestamp":"2019. május. 08. 09:17","title":"13 éves eltűnt kislányt keresnek Csongrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]