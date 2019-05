Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09dd92b8-0555-4c82-b3c7-4260fe2f7209","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Térdsérülése van. Még nem tudni, mennyit kell kihagynia. ","shortLead":"Térdsérülése van. Még nem tudni, mennyit kell kihagynia. ","id":"20190510_Muteni_kell_Suarezt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09dd92b8-0555-4c82-b3c7-4260fe2f7209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a09ad1-d7c8-44c6-ab1d-5b67cc49baa2","keywords":null,"link":"/sport/20190510_Muteni_kell_Suarezt","timestamp":"2019. május. 10. 05:30","title":"Műteni kell Suárezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30577eec-94b1-45af-a58c-9960f07eb3f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövér Lászlónak a jövő hétre össze kell hívnia a rendkívüli ülést. ","shortLead":"Kövér Lászlónak a jövő hétre össze kell hívnia a rendkívüli ülést. ","id":"20190509_Rendkivuli_ulest_kezdemenyez_az_ellenzek_a_kilakoltatasok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30577eec-94b1-45af-a58c-9960f07eb3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874bf286-4d1d-4954-a66d-97b89a2e586d","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Rendkivuli_ulest_kezdemenyez_az_ellenzek_a_kilakoltatasok_miatt","timestamp":"2019. május. 09. 11:26","title":"Rendkívüli ülést kezdeményez az ellenzék a kilakoltatások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9417d8ef-1d15-450b-9d32-b19bf2b65135","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple termékei köztudottan nem olcsók, de szerencsére vannak gyártók, akik megpróbálják kamatoztatni a cupertinói cég ötleteit. Most például a fülhallgatójukból készült kedvezőbb árú verzió. ","shortLead":"Az Apple termékei köztudottan nem olcsók, de szerencsére vannak gyártók, akik megpróbálják kamatoztatni a cupertinói...","id":"20190510_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_skullcandy_indy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9417d8ef-1d15-450b-9d32-b19bf2b65135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0476940-f7ab-4e89-97a2-86fa9aefd087","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_skullcandy_indy","timestamp":"2019. május. 10. 10:33","title":"Az Apple-féle AirPods fülhallgatóra vágyik? Van egy nagyon jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bd817df-e801-47b5-b940-4a10e49538dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tulaj épphogy ki tudott szállni az autóból.","shortLead":"A tulaj épphogy ki tudott szállni az autóból.","id":"20190509_volkswagen_bekescsaba_autos_video_tuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bd817df-e801-47b5-b940-4a10e49538dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686e0780-cb48-47f5-847c-fbafdf0344b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_volkswagen_bekescsaba_autos_video_tuz","timestamp":"2019. május. 09. 20:16","title":"Épp a szervizből jött a Skoda, ami lángba borult Békéscsabán - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14cd5995-33f5-4198-b2fa-5817c51dbbb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De nem mindenkinek.","shortLead":"De nem mindenkinek.","id":"20190510_Ebben_a_honapban_ket_nappal_hamarabb_erkezik_a_nyugdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14cd5995-33f5-4198-b2fa-5817c51dbbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7d5fc6-2e52-4fff-81eb-f0e9bbebfdce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Ebben_a_honapban_ket_nappal_hamarabb_erkezik_a_nyugdij","timestamp":"2019. május. 10. 13:56","title":"Ebben a hónapban két nappal hamarabb érkezik a nyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87d5035-3489-49af-9419-2cf526b6014a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóbeszélgetést tartott a korábbi Jobbik-elnök. Azt is mondta, hogy nem vágyik vissza a politikai csatatérre. ","shortLead":"Sajtóbeszélgetést tartott a korábbi Jobbik-elnök. Azt is mondta, hogy nem vágyik vissza a politikai csatatérre. ","id":"20190508_vona_gabor_orban_viktor_kormanyvaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a87d5035-3489-49af-9419-2cf526b6014a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74217987-7df8-46f6-a210-135e5f375431","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_vona_gabor_orban_viktor_kormanyvaltas","timestamp":"2019. május. 08. 19:12","title":"Vona Gábor szerint Orbán Viktort nem lehet leváltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f65790b2-6ae8-4818-bfc7-280ee7d5dbcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három éve fejleszti a Jeff Bezos érdekeltségébe tartozó Blue Origin azt az űrhajót, amely műszereket és embert is visz majd a Holdra. A Blue Moont most a sajtónak is bemutatták. ","shortLead":"Három éve fejleszti a Jeff Bezos érdekeltségébe tartozó Blue Origin azt az űrhajót, amely műszereket és embert is visz...","id":"20190510_jeff_bezos_holdraszallas_blue_moon_urhajo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f65790b2-6ae8-4818-bfc7-280ee7d5dbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db425b36-690d-41cd-8e02-a4b3bd02d49d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_jeff_bezos_holdraszallas_blue_moon_urhajo","timestamp":"2019. május. 10. 09:33","title":"Megmutatta, mivel küldene embert a Holdra a világ leggazdagabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d3de8d-5acf-422e-b9b8-7982324695f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati rendészet szegény- és romatelepeken tartott razziái és a városvezetés az ügyben folytatott kommunikációja diszkriminatív és jogsértő volt. A TASZ perelt, azt első és másodfokon is megnyerte.","shortLead":"Az önkormányzati rendészet szegény- és romatelepeken tartott razziái és a városvezetés az ügyben folytatott...","id":"20190509_Tizmillio_forintra_buntettek_a_miskolci_onkormanyzatot_diszkriminacio_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96d3de8d-5acf-422e-b9b8-7982324695f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bfe2bb-183b-440e-94e7-20cfe8ca966a","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Tizmillio_forintra_buntettek_a_miskolci_onkormanyzatot_diszkriminacio_miatt","timestamp":"2019. május. 09. 12:04","title":"Tízmillió forintra büntették a miskolci önkormányzatot diszkrimináció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]