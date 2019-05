Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcc34ff3-19c0-48eb-a9c3-4b6beb2ae31b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából az összes autó megsemmisült, ami éppen a kereskedésben állt. A forgatást bizonytalan időre leállították. ","shortLead":"Nagyjából az összes autó megsemmisült, ami éppen a kereskedésben állt. A forgatást bizonytalan időre leállították. ","id":"20190511_chevrolet_corvette_camaro_autotuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcc34ff3-19c0-48eb-a9c3-4b6beb2ae31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3513e26e-7bb0-4add-bfaa-45582d2d665e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_chevrolet_corvette_camaro_autotuz","timestamp":"2019. május. 11. 12:33","title":"Rengeteg régi Chevrolet égett porrá egy HBO-sorozat forgatási helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0835b524-6d40-4f58-8343-8b7319f56091","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit csapata ezúttal a Google új telefonját vette kézbe, hogy kiderüljön, hogyan is néz ki belülről a mobil.","shortLead":"Az iFixit csapata ezúttal a Google új telefonját vette kézbe, hogy kiderüljön, hogyan is néz ki belülről a mobil.","id":"20190510_google_pixel_3a_okostelefon_teardown_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0835b524-6d40-4f58-8343-8b7319f56091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61438ead-51d9-41ab-b7bf-ade92999fd39","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_google_pixel_3a_okostelefon_teardown_video","timestamp":"2019. május. 10. 18:03","title":"Máris szétszedték a Google legújabb telefonját, kiderült, mennyire javítható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5365e5a9-0636-4727-b15e-2a4fab1191e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lap szerint a megbízók „ jellemzően fideszes önkormányzatok, vagy állami fenntartású\" intézmények.","shortLead":"A lap szerint a megbízók „ jellemzően fideszes önkormányzatok, vagy állami fenntartású\" intézmények.","id":"20190512_Magyar_Hang_Negymilliardnyi_kozbeszerzest_nyert_egy_panellakasba_bejelentett_ceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5365e5a9-0636-4727-b15e-2a4fab1191e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061fd848-fd92-431a-b2a9-e44acbc0c574","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_Magyar_Hang_Negymilliardnyi_kozbeszerzest_nyert_egy_panellakasba_bejelentett_ceg","timestamp":"2019. május. 12. 12:56","title":"Magyar Hang: Négymilliárdnyi közbeszerzést nyert egy panellakásba bejelentett cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231c8cdd-6d1a-4be8-8d4e-866f1056ac3f","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Alighogy benevezett, tetemes előnyre tett szert az elnökjelöltségért versenyző demokraták között Joe Biden, Barack Obama volt alelnöke. Egykori pozíciója mégsem garancia a sikerre, hiszen az USA történetében csupán a hatodik olyan alelnök lenne, aki választáson lép egyet előre.\r

","shortLead":"Alighogy benevezett, tetemes előnyre tett szert az elnökjelöltségért versenyző demokraták között Joe Biden, Barack...","id":"201919__amerikai_elnokok_es_alelnokok__ugrodeszka__zsakutca__szivdobbanasnyira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=231c8cdd-6d1a-4be8-8d4e-866f1056ac3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d732154-3f4f-46a6-a97d-3ad6ca29923f","keywords":null,"link":"/vilag/201919__amerikai_elnokok_es_alelnokok__ugrodeszka__zsakutca__szivdobbanasnyira","timestamp":"2019. május. 12. 11:00","title":"\"Szívdobbanásnyira\" volt az elnöktől, Trump ellen ez ugródeszka, de zsákutca is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2d8448-d5e2-4fe3-adce-ecfcc5cfe73b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikerült kötni egy megállapodást, mely szerint a fejlett országok visszafogják a nehezen feldolgozható műanyagok exportját a szegény országokba – jelentette be az ENSZ pénteken.","shortLead":"Sikerült kötni egy megállapodást, mely szerint a fejlett országok visszafogják a nehezen feldolgozható műanyagok...","id":"20190511_Penteken_kicsit_jobb_hely_lett_a_vilag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c2d8448-d5e2-4fe3-adce-ecfcc5cfe73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444f7990-edf3-4e5f-b28d-0b57a1379370","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Penteken_kicsit_jobb_hely_lett_a_vilag","timestamp":"2019. május. 11. 10:26","title":"Pénteken kicsit jobb hely lett a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Telitalálatos tipp most nem volt.","shortLead":"Telitalálatos tipp most nem volt.","id":"20190511_Elo_a_szelvenyekkel_kihuztak_az_otos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bc9b18-da18-4d8f-a737-b5930a16d2b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Elo_a_szelvenyekkel_kihuztak_az_otos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2019. május. 11. 19:41","title":"Elő a szelvényekkel, kihúzták az ötös lottó nyerőszámait!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A venezuelai elnök szerint a volt hírszerzési vezető szervezte a múlt heti puccskísérletnek.","shortLead":"A venezuelai elnök szerint a volt hírszerzési vezető szervezte a múlt heti puccskísérletnek.","id":"20190511_Maduro_megvadolta_volt_hirszerzesi_vezetojet_hogy_CIAugynok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1395fda-4d24-4112-ba19-d06f898e5b06","keywords":null,"link":"/vilag/20190511_Maduro_megvadolta_volt_hirszerzesi_vezetojet_hogy_CIAugynok","timestamp":"2019. május. 11. 08:52","title":"Maduro megvádolta volt hírszerzési vezetőjét, hogy CIA-ügynök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e449c7b7-7c6b-453b-b768-cc0760b19fe2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest Közút Zrt. \"lakossági megkeresésre\" vizsgálta felül a forgalmi rendet.","shortLead":"A Budapest Közút Zrt. \"lakossági megkeresésre\" vizsgálta felül a forgalmi rendet.","id":"20190511_Ahogy_a_Tiborcz_csalad_az_utcaba_koltozott_megvaltozott_a_parkolasi_rend_a_japan_nagykovetsegnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e449c7b7-7c6b-453b-b768-cc0760b19fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d831214e-cfe9-4ded-8b47-5ffe23bdf56f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_Ahogy_a_Tiborcz_csalad_az_utcaba_koltozott_megvaltozott_a_parkolasi_rend_a_japan_nagykovetsegnel","timestamp":"2019. május. 11. 09:20","title":"Ahogy a Tiborcz család az utcába költözött, megváltozott a parkolási rend a japán nagykövetségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]