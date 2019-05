Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81c04994-01f4-40dd-80ae-a7ad1f0fbbd8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Ajax Amsterdam labdarúgócsapata nyerte a Holland Kupát, miután a vasárnapi döntőben 4-0-ra legyőzte a Willem II Tilburgot.","shortLead":"Az Ajax Amsterdam labdarúgócsapata nyerte a Holland Kupát, miután a vasárnapi döntőben 4-0-ra legyőzte a Willem II...","id":"20190505_Az_Ajax_otthon_is_menetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81c04994-01f4-40dd-80ae-a7ad1f0fbbd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c40c56-0a42-4acb-bbca-8415828536ac","keywords":null,"link":"/sport/20190505_Az_Ajax_otthon_is_menetel","timestamp":"2019. május. 05. 20:40","title":"Az Ajax otthon is menetel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Sándor szerint ennek ellenére elegen vannak a rend biztosításához. ","shortLead":"Pintér Sándor szerint ennek ellenére elegen vannak a rend biztosításához. ","id":"20190506_Kozel_70_rendor_hianyzik_a_bulinegyedbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a3d985-a4d0-4037-9127-279ac7782484","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Kozel_70_rendor_hianyzik_a_bulinegyedbol","timestamp":"2019. május. 06. 19:15","title":"Közel 70 rendőr hiányzik a bulinegyedből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néha egy apró hiba is óriási galibát tud okozni, amit jó \"néhány\" Firefox-használó most a saját bőrén is megtapasztalhatott. ","shortLead":"Néha egy apró hiba is óriási galibát tud okozni, amit jó \"néhány\" Firefox-használó most a saját bőrén is...","id":"20190506_mozilla_firefox_bovitmeny_kiegeszito_biztonsagi_tanusitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae0e3e8-6dae-44ec-9428-3e8f1a9d862d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_mozilla_firefox_bovitmeny_kiegeszito_biztonsagi_tanusitvany","timestamp":"2019. május. 06. 08:33","title":"Beütött a baj a Firefoxnál, véletlenül \"tönkretették\" a bővítményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyiptomi közvetítéssel jött létre a tűzszünet, hogy a hétvégén elszabadult erőszakot megfékezzék.","shortLead":"Egyiptomi közvetítéssel jött létre a tűzszünet, hogy a hétvégén elszabadult erőszakot megfékezzék.","id":"20190506_Tuzszunetet_kotott_Izrael_es_a_palesztinok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e3827b-e03f-416b-99ef-84d808f8b888","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_Tuzszunetet_kotott_Izrael_es_a_palesztinok","timestamp":"2019. május. 06. 05:04","title":"Tűzszünetet kötött Izrael és a palesztinok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c6a2d3-5949-4c30-a1ac-9cb847382c89","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez volt az első olyan alkalom, amikor 130 ország kormánya hagyott jóvá egy 145 kutató által 3 évig készített értékelést a természet globális állapotáról.","shortLead":"Ez volt az első olyan alkalom, amikor 130 ország kormánya hagyott jóvá egy 145 kutató által 3 évig készített értékelést...","id":"20190506_Megkongatta_a_veszharangot_az_ENSZ_egymillio_allat_es_novenyfaj_halhat_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33c6a2d3-5949-4c30-a1ac-9cb847382c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf65c9b-7e2a-4637-b9f4-1530359c7841","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Megkongatta_a_veszharangot_az_ENSZ_egymillio_allat_es_novenyfaj_halhat_ki","timestamp":"2019. május. 06. 16:33","title":"Megkongatta a vészharangot az ENSZ: egymillió állat- és növényfaj halhat ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06a5e7f8-4601-420e-b9de-ae8ceea3f4e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az összes visszajelzését gyorsan megíró diák egyetértett abban, hogy az első rész \"túl egyszerű\", a második pedig \"szívatós\" volt.","shortLead":"Az összes visszajelzését gyorsan megíró diák egyetértett abban, hogy az első rész \"túl egyszerű\", a második pedig...","id":"20190507_Az_elso_resz_tul_konnyu_volt_a_masodik_tul_nehez__Igy_lattak_a_diakok_a_matekerettsegit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06a5e7f8-4601-420e-b9de-ae8ceea3f4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990ebf1a-7b49-45fa-979b-3cd3abc037a1","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Az_elso_resz_tul_konnyu_volt_a_masodik_tul_nehez__Igy_lattak_a_diakok_a_matekerettsegit","timestamp":"2019. május. 07. 12:43","title":"\"Az első rész túl könnyű volt, a második túl nehéz\" – Így látták a diákok a matekérettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce159458-98d3-4f77-baab-168d3635d812","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 58. Velencei Képzőművészeti Biennálé egyik legizgalmasabb installációja egy \"halálhajó\" lesz, amelynek fedélzetéről 700 menedékkérő veszett a tengerbe 2015-ben a líbiai partoknál.","shortLead":"Az 58. Velencei Képzőművészeti Biennálé egyik legizgalmasabb installációja egy \"halálhajó\" lesz, amelynek fedélzetéről...","id":"20190507_Egy_migransokkal_elsullyedt_halalhajot_is_kiallitanak_Velenceben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce159458-98d3-4f77-baab-168d3635d812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659d270c-caf4-4977-b45b-8a1d52900ebb","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Egy_migransokkal_elsullyedt_halalhajot_is_kiallitanak_Velenceben","timestamp":"2019. május. 07. 09:38","title":"Egy migránsokkal elsüllyedt halálhajót is kiállítanak Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada92ae1-ab03-43cc-bf93-b5f1cfed7d7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A villamos-bowling talán a leglátványosabb.","shortLead":"A villamos-bowling talán a leglátványosabb.","id":"20190506_villamosvezeto_europa_bajnoksag_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ada92ae1-ab03-43cc-bf93-b5f1cfed7d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5a9373-d1b8-45f8-a285-4d1943dd33fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_villamosvezeto_europa_bajnoksag_video","timestamp":"2019. május. 06. 12:27","title":"Videó: ilyen őrült feladatok vannak a villamosvezető-Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]