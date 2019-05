Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b26699c5-3434-4af7-b02c-0efd045177ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a \"Megtekintés mint\" nevű Facebook-funkció kifejezetten hasznos volt, míg létezett, nagyon sokan nem ezért emlékeznek rá. A közösségi oldal most visszahozta a tavaly szeptemberben kikapcsolt gombot. ","shortLead":"Bár a \"Megtekintés mint\" nevű Facebook-funkció kifejezetten hasznos volt, míg létezett, nagyon sokan nem ezért...","id":"20190515_facebook_megtekintes_mint_funkcio_gomb_serulekenyseg_hiba_biztonsagi_res","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b26699c5-3434-4af7-b02c-0efd045177ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce66cb49-db0b-4a5c-af95-404322e7113e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_facebook_megtekintes_mint_funkcio_gomb_serulekenyseg_hiba_biztonsagi_res","timestamp":"2019. május. 15. 08:40","title":"Visszakapcsolta a Facebook a funkciót, amellyel korábban elég nagy baj volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41d16dc-0e27-41a8-bc38-567a6ec8c40f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy a készülődés a budaörsi repülőtéren, ahol a hétvégén haditechnikai bemutatót rendeznek. A múlt és a jelen harci eszközei közül már több is megérkezett a helyszínre. Mutatjuk. ","shortLead":"Nagy a készülődés a budaörsi repülőtéren, ahol a hétvégén haditechnikai bemutatót rendeznek. A múlt és a jelen harci...","id":"20190516_harckocsi_budaorsi_repuloter_hadibemutato_leopard_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a41d16dc-0e27-41a8-bc38-567a6ec8c40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e7bc84-0d29-441d-a52b-1739f762ab1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_harckocsi_budaorsi_repuloter_hadibemutato_leopard_2","timestamp":"2019. május. 16. 09:46","title":"Igazi fenevadak parkoltak be a budaörsi repülőtérre: kezdődik a hadibemutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0408ca6d-e1a3-4d42-8a97-786e90677abf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kamion nem hagyja besorolni az autóst, majd ki is üti a sávból. ","shortLead":"A kamion nem hagyja besorolni az autóst, majd ki is üti a sávból. ","id":"20190514_Remeljuk_sosem_talalkozik_ilyen_kamionossal_az_utakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0408ca6d-e1a3-4d42-8a97-786e90677abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9bf2302-06a3-4be1-a238-23ad4c387a3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190514_Remeljuk_sosem_talalkozik_ilyen_kamionossal_az_utakon","timestamp":"2019. május. 14. 21:31","title":"Reméljük, sosem találkozik ilyen kamionossal az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70b672b-a1c1-4383-9d6c-98c18a97fe68","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A költözés dátumát nem pontosították, a Piliscsabára tervezett archívumépület pedig még mindig csak tervezési szakaszban van. ","shortLead":"A költözés dátumát nem pontosították, a Piliscsabára tervezett archívumépület pedig még mindig csak tervezési...","id":"20190514_Hivatalos_tenyleg_a_Kilianlaktanayba_koltozik_az_OSZK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f70b672b-a1c1-4383-9d6c-98c18a97fe68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a3861bf-da9c-456c-904d-f47098897fee","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_Hivatalos_tenyleg_a_Kilianlaktanayba_koltozik_az_OSZK","timestamp":"2019. május. 14. 17:17","title":"Hivatalos: tényleg a Kilián-laktanyába költözik az OSZK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Balog egy olyan konferencián vett részt, amelyen az erős, autoriter vezetőkről volt szó, és elhangzott, Trump, Orbán vagy Putyin nem erős, és nem is vezető.\r

\r

","shortLead":"Balog egy olyan konferencián vett részt, amelyen az erős, autoriter vezetőkről volt szó, és elhangzott, Trump, Orbán...","id":"20190514_Balog_Zoltan_A_nyugateuropai_elitnek_kell_egy_ellensegkep_amelytol_meg_lehet_menteni_Europat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5681e5-271c-4cc8-9c87-f43d0f8a2f76","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_Balog_Zoltan_A_nyugateuropai_elitnek_kell_egy_ellensegkep_amelytol_meg_lehet_menteni_Europat","timestamp":"2019. május. 14. 16:25","title":"Balog Zoltán: \"A nyugat-európai elitnek kell egy ellenségkép, amelytől meg lehet menteni Európát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddd21a93-665a-4b5f-ab46-7661dd1e5c73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy az időjárás, az átlagember sem lesz derűs ma: folytatódik a hideg, esős idő.\r

\r

","shortLead":"Ahogy az időjárás, az átlagember sem lesz derűs ma: folytatódik a hideg, esős idő.\r

\r

","id":"20190515_Esernyore_ma_is_szukseg_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddd21a93-665a-4b5f-ab46-7661dd1e5c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0792e5-725e-48dc-a0fd-c9768e024037","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Esernyore_ma_is_szukseg_lesz","timestamp":"2019. május. 15. 05:08","title":"Esernyőre ma is szükség lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bebbbd-ba53-497d-aa89-5fb666b72c8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A speciális nevelési igényű gyerekek nagyon érzékenyek a zajokra. A szülők többször jelezték a problémát, az intézmény tehetetlen, az önkormányzat nem reagál.","shortLead":"A speciális nevelési igényű gyerekek nagyon érzékenyek a zajokra. A szülők többször jelezték a problémát, az intézmény...","id":"20190515_Erd_autistak_zajok_iskola_epitkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bebbbd-ba53-497d-aa89-5fb666b72c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4001333-8f36-417c-9b4f-3e9fece882d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Erd_autistak_zajok_iskola_epitkezes","timestamp":"2019. május. 15. 21:10","title":"Sírnak az autista gyerekek egy több mint egy éve tartó építkezés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ea0abd-7309-4141-9350-60a919a4683f","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Hiába pereltek az adatokért, mire kiadták, már rég elavultak.","shortLead":"Hiába pereltek az adatokért, mire kiadták, már rég elavultak.","id":"20190515_Suttyomban_emeltek_meg_a_kozmedia_vezetojenek_a_fizeteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7ea0abd-7309-4141-9350-60a919a4683f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0218f39b-228b-4c89-b2ee-feae85520dd5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_Suttyomban_emeltek_meg_a_kozmedia_vezetojenek_a_fizeteset","timestamp":"2019. május. 15. 15:55","title":"Suttyomban emelték meg a közmédia vezetőjének a fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]