A Terror Háza Múzeum főigazgatója az intézményben rendezett Németkérdés újra? című konferencián beszélt. Schmidt Mária: Merkel NDK-t csinált Németországból 2019. május. 15. 14:50 Csaknem 100 millió éves borostyánkövet azonosított egy nemzetközi kutatócsoport, a kő más élőlények mellett egy rég kihalt tengeri puhatestű maradványait őrizte meg. Találtak egy 99 millió éves borostyánkövet, ami több tucat állat maradványait zárta magába 2019. május. 15. 11:03

Egyelőre nem jelent azonnali veszélyt az európai édesvizekben lévő mikroműanyag – derült ki egy svájci felmérésből, melynek készítői hangsúlyozzák: egyelőre. Végre jó hír jött a mikroműanyagokról, de ki tudja, meddig örülhetünk 2019. május. 15. 16:03 A 2022-es világversenyt szeretnék idehozni. A sportági szövetségének elnökség döntött, a magyar kormány pedig már határozatot is hozott a rendezéshez szükséges intézkedésekről. Műkorcsolya- és jégtánc-vébére pályázik Budapest 2019. május. 15. 22:24 A több mint 10 ezer pályázó közül a Bizottság 3400 települést választott ki és részesít WiFi4EU-utalványban. Az Európai Bizottság kihirdette a második – idén áprilisi – WiFi4EU pályázati felhívás eredményét. Itt a lista: ezen a 63 magyarországi településen kapcsolnak be ingyenes wifit 2019. május. 16. 12:03

\r

Ahogy az időjárás, az átlagember sem lesz derűs ma: folytatódik a hideg, esős idő. Esernyőre ma is szükség lesz 2019. május. 15. 05:08

\r

A kampányban alig észrevehető ellenzéki pártok az EP-választás eredményhirdetésekor igyekeznek majd láthatatlanná válni. Örülnek, ha csak kis verést kapnak. Egyedül a DK-nál álmodnak diadalról. Az ellenzék EP-kampányt színlel, de már azt lesi, hol találhat fedezéket 2019. május. 15. 00:00

A férfi egy gáz-riasztó fegyverrel adott le lövéseket a VIII. kerületi Magdolna utcában. Senki nem sérült meg. Elfogták a józsefvárosi lövöldözőt 2019. május. 16. 05:18