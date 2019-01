Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a1eb718-74fe-4723-871b-784d3274791c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke, Tüttő Kata, az MSZP budapesti alelnöke és Horváth Csaba, az MSZP főpolgármester-jelöltje „Szabad Budapestet most!” címmel programbemutató sajtótájékoztatót tartott kedden a Városházán.","shortLead":"Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke, Tüttő Kata, az MSZP budapesti alelnöke és Horváth Csaba, az MSZP...","id":"20190108_Elkezdte_a_kampanyt_Horvath_Csaba_Budapestert_neki_is_van_5_pontja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a1eb718-74fe-4723-871b-784d3274791c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c480a3f8-eee8-4f48-9b72-e0a2aca0fa14","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Elkezdte_a_kampanyt_Horvath_Csaba_Budapestert_neki_is_van_5_pontja","timestamp":"2019. január. 08. 11:09","title":"Elkezdte a kampányt Horváth Csaba Budapestért, neki is van 5 pontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9cf005-fa9f-428f-b700-a2b9d37e94d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő tavaly év végére ígérte a sajtótájékoztatót, de akkor nem lett belőle semmi.","shortLead":"A kormányfő tavaly év végére ígérte a sajtótájékoztatót, de akkor nem lett belőle semmi.","id":"20190108_Megis_bevaltja_korabbi_igeretet_Orban_januar_10en_minden_kerdesre_valaszol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b9cf005-fa9f-428f-b700-a2b9d37e94d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bd3b1e-0257-49fd-86d1-8eced2c4f414","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Megis_bevaltja_korabbi_igeretet_Orban_januar_10en_minden_kerdesre_valaszol","timestamp":"2019. január. 08. 18:19","title":"Mégis beváltja korábbi ígéretét Orbán: január 10-én minden kérdésre válaszol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32eb8f20-64f6-4240-8461-a455c2dc3452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul kettősfronti hatás terheli a szervezetünket. ","shortLead":"Ráadásul kettősfronti hatás terheli a szervezetünket. ","id":"20190109_Ma_is_folytatodhat_a_havazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32eb8f20-64f6-4240-8461-a455c2dc3452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f884572-f38b-464f-8406-49e8886bf57a","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Ma_is_folytatodhat_a_havazas","timestamp":"2019. január. 09. 05:12","title":"Ma is folytatódhat a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Rossz hónapja volt az iparnak a KSH adatai szerint, az elemzők várakozásaitól jócskán elmaradt a teljesítmény, a kormány nem lát problémát.","shortLead":"Rossz hónapja volt az iparnak a KSH adatai szerint, az elemzők várakozásaitól jócskán elmaradt a teljesítmény...","id":"20190108_Gyengebben_teljesitett_a_magyar_ipar_de_a_kormany_szerint_nincs_itt_baj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab284d20-b3b5-4df7-b280-2906dae1908d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Gyengebben_teljesitett_a_magyar_ipar_de_a_kormany_szerint_nincs_itt_baj","timestamp":"2019. január. 08. 11:48","title":"Gyengébben teljesített a magyar ipar, de a kormány szerint nincs itt baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7cffa5-aa04-41a1-ab1f-fdc2d79da7f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kanada egyik legismertebb zenésze, Bryan Adams szerint a kanadai szerzői jogi törvény jelenlegi formájában inkább a kiadókat, mintsem az alkotókat segíti. Nehéz nem észrevenni a hasonlóságot az éppen most alakuló európai uniós helyzettel.","shortLead":"Kanada egyik legismertebb zenésze, Bryan Adams szerint a kanadai szerzői jogi törvény jelenlegi formájában inkább...","id":"20190108_bryan_adams_szerzoi_jogi_torveny_szerzoi_jogdij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f7cffa5-aa04-41a1-ab1f-fdc2d79da7f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6e8a40-debb-438c-b655-d27a60b81ae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_bryan_adams_szerzoi_jogi_torveny_szerzoi_jogdij","timestamp":"2019. január. 08. 08:03","title":"Beszólt Bryan Adams a pénzéhes zenei kiadóknak, átírná a szabáyokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef88560-90bf-4d09-863b-ba39ff5fec1c","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Terjedelmes cikk jelent meg a New Yorker magazinban Orbán Viktorról, amely szerint a magyar miniszterelnök konfliktusról konfliktusra halad előre, és Magyarországon már annyira megszilárdult a hatalma, hogy egy kicsit beleunt az egészbe, ezért megcélozta Európát.","shortLead":"Terjedelmes cikk jelent meg a New Yorker magazinban Orbán Viktorról, amely szerint a magyar miniszterelnök...","id":"20190107_orban_viktor_new_yorker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bef88560-90bf-4d09-863b-ba39ff5fec1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91df23fb-c051-4ede-9f89-fefede6755b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_orban_viktor_new_yorker","timestamp":"2019. január. 07. 18:00","title":"Orbán Viktor végre fontos akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9772108e-f118-4812-a542-cdb974dc5c0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A szerencsétlenség Hatvan és Gyöngyös között történt.","shortLead":"A szerencsétlenség Hatvan és Gyöngyös között történt.","id":"20190108_Kamion_es_auto_utkozott_az_M3as_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9772108e-f118-4812-a542-cdb974dc5c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5955239c-f18a-488d-b6a5-df47f063e864","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190108_Kamion_es_auto_utkozott_az_M3as_autopalyan","timestamp":"2019. január. 08. 15:03","title":"Kamion és autó ütközött az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b312b120-4007-424c-99d6-72b53e442d6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha elmenne külföldre eladónak, bőven válogathat az ajánlatok közül. A fizetések félmillió forintnak megfelelő összegnél kezdődnek.","shortLead":"Ha elmenne külföldre eladónak, bőven válogathat az ajánlatok közül. A fizetések félmillió forintnak megfelelő összegnél...","id":"20190107_Bolti_eladok_Ausztria_Nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b312b120-4007-424c-99d6-72b53e442d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82380b7-f319-4dbf-ab5b-24418c288618","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Bolti_eladok_Ausztria_Nemetorszag","timestamp":"2019. január. 07. 13:06","title":"Soha nem kerestek ennyi bolti eladót Nyugat-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]