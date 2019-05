Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3612671-d8b8-42bf-9c9b-76d43300cbbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Facebookon közölték a hírt. ","shortLead":"A Facebookon közölték a hírt. ","id":"20190522_Orkeny_Katona_Szinhaz_NKA_szinhazi_kollegium_palyazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3612671-d8b8-42bf-9c9b-76d43300cbbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a6df01-d7bd-4447-a956-33f64c7db484","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_Orkeny_Katona_Szinhaz_NKA_szinhazi_kollegium_palyazat","timestamp":"2019. május. 22. 15:50","title":"Az Örkényhez csatlakozva a Katona József Színház sem ad be pályázatot az NKA-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4960323-6500-4ef8-a36d-72c4525372b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy cukorbetegnek minden este meg kellene vizsgálnia a lábát.","shortLead":"Egy cukorbetegnek minden este meg kellene vizsgálnia a lábát.","id":"20190521_Naponta_10_ember_labat_kell_amputalni_cukorbetegseg_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4960323-6500-4ef8-a36d-72c4525372b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedf134f-ff67-4b93-ae24-4d84885dcb71","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Naponta_10_ember_labat_kell_amputalni_cukorbetegseg_miatt","timestamp":"2019. május. 21. 21:07","title":"Naponta 10 ember lábát amputálják cukorbetegség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kistelepülések vannak veszélyben, ahol 2 ezren sem laknak.","shortLead":"A kistelepülések vannak veszélyben, ahol 2 ezren sem laknak.","id":"20190522_Kormanyzati_tamogatast_ker_a_Coop_hogy_megmaradhassanak_a_videki_boltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7b37ea-1362-4cf9-8657-4c6b45426ee0","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_Kormanyzati_tamogatast_ker_a_Coop_hogy_megmaradhassanak_a_videki_boltok","timestamp":"2019. május. 22. 15:54","title":"Kormányzati támogatást kér a Coop, hogy megmaradhassanak a vidéki boltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70bc8f9-2bf6-4613-a4fd-3ea79452b143","c_author":"Techet Péter","category":"vilag","description":"Az orbánizmus Európában nem reménysugár, hanem szégyenbélyeg. A lázadás éve nem jön el idén se.","shortLead":"Az orbánizmus Európában nem reménysugár, hanem szégyenbélyeg. A lázadás éve nem jön el idén se.","id":"20190522_Elmaradhat_a_Nyugat_alkonya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c70bc8f9-2bf6-4613-a4fd-3ea79452b143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d637f96-924c-49f4-8570-99a052a79731","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_Elmaradhat_a_Nyugat_alkonya","timestamp":"2019. május. 22. 11:22","title":"Techet Péter: Elmaradhat a Nyugat alkonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6210987b-9c6b-4a9a-9aab-331e64d6212c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A számlagyár vezetői nem ismerték el a bűnösségüket, Kuna és Berki csak vásárolt tőlük. ","shortLead":"A számlagyár vezetői nem ismerték el a bűnösségüket, Kuna és Berki csak vásárolt tőlük. ","id":"20190521_Kuna_Tibor_es_BErki_Krisztian_is_elismerte_bunosseget_a_szamlagyaros_perben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6210987b-9c6b-4a9a-9aab-331e64d6212c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e97374-4fdd-4279-8997-7832ba2f3bef","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Kuna_Tibor_es_BErki_Krisztian_is_elismerte_bunosseget_a_szamlagyaros_perben","timestamp":"2019. május. 21. 19:40","title":"Kuna Tibor és Berki Krisztián is elismerte bűnösségét a számlagyáros perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f71e8834-561b-4e5b-92ae-27a1ea644936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön délelőtt felavatta a Vodafone Budapest első állandó, élő 5G bázisállomását, aminek képességeit két 5G-s készülék közötti videóhívással, valamint egy 5G kapcsolaton keresztül távvezérelt autóval mutatta be. A videóhívás volt az ország első élő, saját frekvencián létrehozott 5G-s mobilkapcsolata.","shortLead":"Csütörtökön délelőtt felavatta a Vodafone Budapest első állandó, élő 5G bázisállomását, aminek képességeit két 5G-s...","id":"20190523_Autot_vezettek_es_videohivast_inditottak_a_Vodafone_5Gs_halozataval_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f71e8834-561b-4e5b-92ae-27a1ea644936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ff0ff5-134b-40da-af33-a04b7d38e1dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_Autot_vezettek_es_videohivast_inditottak_a_Vodafone_5Gs_halozataval_Budapesten","timestamp":"2019. május. 23. 14:33","title":"Autót vezettek és videóhívást indítottak a Vodafone 5G-s hálózatával Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bűnösnek mondta ki és első fokon, nem jogerősen életfogytiglan tartó szabadságvesztés büntetéssel sújtotta a Szombathelyi Törvényszék azt a három férfit, aki módszeresen megkínozta, megalázta, majd megölte zárkatársát a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben.","shortLead":"Bűnösnek mondta ki és első fokon, nem jogerősen életfogytiglan tartó szabadságvesztés büntetéssel sújtotta...","id":"20190523_eletfogytiglan_kinzas_zarka_borton_rabok_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a1e44f-8357-410b-9989-dd1b9ea99dba","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_eletfogytiglan_kinzas_zarka_borton_rabok_itelet","timestamp":"2019. május. 23. 11:21","title":"Életfogytiglant kaptak a zárkatársukkal végző szombathelyi rabok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sokat javult a tudatosság Magyarországon, de van még hova fejlődni.","shortLead":"Sokat javult a tudatosság Magyarországon, de van még hova fejlődni.","id":"20190523_Atkoztak_es_mar_buntettek_is_miatta_egyeves_a_GDPR","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae64286-dbcf-4729-a283-4c74778966d3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190523_Atkoztak_es_mar_buntettek_is_miatta_egyeves_a_GDPR","timestamp":"2019. május. 23. 13:41","title":"Átkozták és már büntettek is miatta, egyéves a GDPR","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]