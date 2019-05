Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy technológiai versenyen választották ki a baranyai csapatot.","shortLead":"Egy technológiai versenyen választották ki a baranyai csapatot.","id":"20190529_Egy_pecsi_ceggel_szerzodott_a_nemet_vasut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61507fe-37b4-49d5-b71b-3ad07314bccb","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190529_Egy_pecsi_ceggel_szerzodott_a_nemet_vasut","timestamp":"2019. május. 29. 12:10","title":"Egy pécsi céggel szerződött a német vasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Délután az MNB döntésére mozdulhat meg az árfolyam.","shortLead":"Délután az MNB döntésére mozdulhat meg az árfolyam.","id":"20190528_Matolcsyekra_var_a_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b401842d-d50d-4552-8867-c42f55971259","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Matolcsyekra_var_a_forint","timestamp":"2019. május. 28. 11:09","title":"Matolcsyékra vár a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8878b72d-9b3c-42da-bed4-0f5e5adf3dc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos elnökség már vasárnap bejelentette, lemondanak.","shortLead":"Az országos elnökség már vasárnap bejelentette, lemondanak.","id":"20190527_Lemond_az_LMP_budapesti_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8878b72d-9b3c-42da-bed4-0f5e5adf3dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fbee0a-620f-4caa-a1cf-4bab35a0bd55","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Lemond_az_LMP_budapesti_elnoke","timestamp":"2019. május. 27. 16:28","title":"Lemond az LMP budapesti elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bőrig áztak a csöppségek, a mentők teát főztek nekik.\r

\r

","shortLead":"Bőrig áztak a csöppségek, a mentők teát főztek nekik.\r

\r

","id":"20190529_A_mentoknel_leltek_menedekre_az_elazott_bekescsabai_ovodasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fc313d-480d-484b-8d44-8b5c3edeec92","keywords":null,"link":"/elet/20190529_A_mentoknel_leltek_menedekre_az_elazott_bekescsabai_ovodasok","timestamp":"2019. május. 29. 08:57","title":"A mentőknél leltek menedékre az elázott békéscsabai óvodások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7d8524-ca2a-4407-adef-f9e6057de177","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már egy ideje próbálgathatják a felhasználók a OnePlus első igazi csúcstelefonját, a OnePlus 7 Prót. Néhányan furcsa, a kijelzőt érintő hibáról számoltak be.","shortLead":"Már egy ideje próbálgathatják a felhasználók a OnePlus első igazi csúcstelefonját, a OnePlus 7 Prót. Néhányan furcsa...","id":"20190527_oneplus7_pro_kepernyohiba_szellemerintes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d7d8524-ca2a-4407-adef-f9e6057de177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e4de60d-8cab-4540-a7ff-b7f240bb15a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_oneplus7_pro_kepernyohiba_szellemerintes","timestamp":"2019. május. 27. 13:03","title":"Furcsa hiba: \"szellemek érintgetik\" a OnePlus 7 Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6dfac3b-428f-4dfd-83e5-b26b28ee0587","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Általános az a felfogás, hogy a prosztatával kapcsolatos problémák csak az idős férfiakat érintik, ráadásul sokan azt gondolják, hogy ha már jelentkeznek a panaszok, azokon úgysem lehet segíteni, pedig ez egyáltalán nem így van. Dr. Beöthe Tamás urológussal olyan prosztatabetegségekről beszélgettünk, amelyek a fiatalabb férfiakat is érinti.","shortLead":"Általános az a felfogás, hogy a prosztatával kapcsolatos problémák csak az idős férfiakat érintik, ráadásul sokan azt...","id":"proxelan_20181110_Ferfias_gondok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6dfac3b-428f-4dfd-83e5-b26b28ee0587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5ae86d-5124-43d8-8bf4-2dddccc42450","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20181110_Ferfias_gondok","timestamp":"2019. május. 29. 07:30","title":"Prosztatagondok: tévedés, hogy csak az idős férfiakat érintik! - Interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"3e2632bb-443e-4b4f-a237-dd335adf7280","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"63967e98-5559-4f00-888d-b319b0847987","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bízzunk a saját gyerekeinkben, tartsuk be az általuk meghozott szabályokat, és nagyszülőként ne csak a csokit tömjük az unokákba, hanem próbáljunk mi is fejlődni az önismeretben – ajánlja L. Stipkovits Erika klinikai szakpszichológus, akivel új kötete, a Nagyszülők a kispadon? kapcsán beszélgettünk. ","shortLead":"Bízzunk a saját gyerekeinkben, tartsuk be az általuk meghozott szabályokat, és nagyszülőként ne csak a csokit tömjük...","id":"20190528_Ha_az_unokat_a_foci_erdekli_a_nagyi_is_nezzen_neha_meccset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63967e98-5559-4f00-888d-b319b0847987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94661412-fee3-407c-a4df-7815f531096f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190528_Ha_az_unokat_a_foci_erdekli_a_nagyi_is_nezzen_neha_meccset","timestamp":"2019. május. 28. 12:15","title":"Ha az unokát a foci érdekli, a nagyi is nézzen néha meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség eleinte eltűnés miatt kereste a férfit, de néhány nap múlva már emberölés gyanúja miatt nyomoztak az ügyben. ","shortLead":"A rendőrség eleinte eltűnés miatt kereste a férfit, de néhány nap múlva már emberölés gyanúja miatt nyomoztak...","id":"20190529_Megbukott_a_hazugsagvizsgalaton_az_ujpesti_autokereskedo_egyik_feltetelezett_gyilkosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffce0b3-c0f5-45e6-a70b-9f6d1f9bd9fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Megbukott_a_hazugsagvizsgalaton_az_ujpesti_autokereskedo_egyik_feltetelezett_gyilkosa","timestamp":"2019. május. 29. 09:31","title":"Megbukott a hazugságvizsgálaton az újpesti autókereskedő egyik feltételezett gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]