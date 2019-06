Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2168b81-0197-4da1-84d4-9967e999eca5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Engedély nélküli drónhasználóval szemben intézkedtek a rendőrök Budapesten az Árpád hídnál - közölte a rendőrség vasárnap honlapján.","shortLead":"Engedély nélküli drónhasználóval szemben intézkedtek a rendőrök Budapesten az Árpád hídnál - közölte a rendőrség...","id":"20190609_Drontilalom_maris_intezkedniuk_kellett_a_rendoroknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2168b81-0197-4da1-84d4-9967e999eca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4adfcc-8b34-459e-9630-68fbdc3c76b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_Drontilalom_maris_intezkedniuk_kellett_a_rendoroknek","timestamp":"2019. június. 09. 20:03","title":"Dróntilalom: máris intézkedniük kellett a rendőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dac776e-43ff-46cd-a784-b74edd7ba570","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Raytheon és a United Technologies vasárnap közleményben jelentette be egyesülését, és ezzel az Egyesült Államok legnagyobb és a világ egyik legnagyobb hadiipari vállalata jött létre.","shortLead":"A Raytheon és a United Technologies vasárnap közleményben jelentette be egyesülését, és ezzel az Egyesült Államok...","id":"20190610_Bejelentettek_hogy_megalakul_a_vilag_egyik_legnagyobb_hadiipari_vallalata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dac776e-43ff-46cd-a784-b74edd7ba570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3ad802-da54-4bf6-8918-e64e199896f3","keywords":null,"link":"/kkv/20190610_Bejelentettek_hogy_megalakul_a_vilag_egyik_legnagyobb_hadiipari_vallalata","timestamp":"2019. június. 10. 08:18","title":"Bejelentették, hogy megalakul a világ egyik legnagyobb hadiipari vállalata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A dunakeszi ellenzék, öt párt és egy mozgalom egyetlen közös jelöltet indít a város fideszes jelöltje ellen az őszi polgármester-választáson - jelentették be vasárnap. Abban is megállapodtak, hogy az ötvenezer lakosú Pest megyei város mind a tíz körzetében közös képviselőjelölt indul majd.","shortLead":"A dunakeszi ellenzék, öt párt és egy mozgalom egyetlen közös jelöltet indít a város fideszes jelöltje ellen az őszi...","id":"20190609_Dunakeszin_is_osszefogott_az_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88e38d4-5e5f-471e-b49b-b3d93ff3d19b","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_Dunakeszin_is_osszefogott_az_ellenzek","timestamp":"2019. június. 09. 13:31","title":"Dunakeszin is összefogott az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae4ad21-0056-41ad-8868-058547ad687b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Margit híd közelében elsüllyedt hajónál folyamatos a munka, a Terrorelhárítási Központ szerint legkorábban kedden emelhetik ki a roncsot. ","shortLead":"A Margit híd közelében elsüllyedt hajónál folyamatos a munka, a Terrorelhárítási Központ szerint legkorábban kedden...","id":"20190610_Folyik_a_Hableany_kiemelesenek_elokeszitese__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dae4ad21-0056-41ad-8868-058547ad687b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbfbbf6-31c7-4039-8189-900651c1032f","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Folyik_a_Hableany_kiemelesenek_elokeszitese__fotok","timestamp":"2019. június. 10. 10:22","title":"Folyik a Hableány kiemelésének előkészítése - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acec5a14-7fbf-4b60-8f87-04af54cbe46b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A példátlan rekordja mellé 2,3 millió eurót is kap. ","shortLead":"A példátlan rekordja mellé 2,3 millió eurót is kap. ","id":"20190609_Nadal_Roland_Garros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acec5a14-7fbf-4b60-8f87-04af54cbe46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5daebc14-ab0b-4aff-a841-8a7a8baa2378","keywords":null,"link":"/sport/20190609_Nadal_Roland_Garros","timestamp":"2019. június. 09. 18:49","title":"Tucadszor is Rafael Nadal Roland Garros bajnoka ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jelentősen nőtt a homoszexualitás elfogadottsága egy friss kutatás szerint.","shortLead":"Jelentősen nőtt a homoszexualitás elfogadottsága egy friss kutatás szerint.","id":"20190610_homoszexualis_meleg_usa_gallup_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2d0370-2a92-43a5-9fca-b8677e2e94bf","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_homoszexualis_meleg_usa_gallup_felmeres","timestamp":"2019. június. 10. 10:56","title":"Nagyot fordult a világ az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a83ac0-d3b3-4a78-8418-0637ddbb2e1c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Őrizetbe vettek több tucat, a vasárnapi elnökválasztás bojkottjára felhívó tüntetőt Kazahsztánban. A lépés már csak azért sem meglepő, mert néhány héttel ezelőtt egy olyan, magányosan tébláboló fiatalembert is elvittek a rendőrök, aki egy üres lapot tartott fenn maga előtt. ","shortLead":"Őrizetbe vettek több tucat, a vasárnapi elnökválasztás bojkottjára felhívó tüntetőt Kazahsztánban. A lépés már csak...","id":"20190609_Kazahsztanban_elvittek_az_elnokvalasztas_bojkottjat_surgeto_tuntetoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5a83ac0-d3b3-4a78-8418-0637ddbb2e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6271e581-2194-43fa-81c4-0028bf83dfd1","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Kazahsztanban_elvittek_az_elnokvalasztas_bojkottjat_surgeto_tuntetoket","timestamp":"2019. június. 09. 11:58","title":"Kazahsztánban elvitték az elnökválasztás bojkottját sürgető tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77a26cd-9b46-4ffa-9b93-97e6e2b3f793","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újabb női holttestet találtak a Dunában Érdnél; vélhetően ő is a múlt heti hajóbalesetben vesztette életét - jelentette be Jasenszky Nándor, a Terrorelhárítási Központ Társadalmi Kapcsolatok Osztályának vezetője.","shortLead":"Újabb női holttestet találtak a Dunában Érdnél; vélhetően ő is a múlt heti hajóbalesetben vesztette életét - jelentette...","id":"20190608_Ujabb_holttestet_talaltak_a_Dunaban_Erdnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a77a26cd-9b46-4ffa-9b93-97e6e2b3f793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b24045c-0310-4ea2-b2eb-1106e715d614","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_Ujabb_holttestet_talaltak_a_Dunaban_Erdnel","timestamp":"2019. június. 08. 21:19","title":"Újabb holttestet találtak a Dunában Érdnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]