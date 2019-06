Nagyon nem tetszik az Európai Bizottságnak a magyar energia- és klímaterv

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2be900c9-5a16-46c6-a065-36b17840f7d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szegény cukrász tisztességes munkát végzett, csak épp összekeverte a neveket. ","shortLead":"Szegény cukrász tisztességes munkát végzett, csak épp összekeverte a neveket. ","id":"20190617_Rendeltek_egy_tortat_Mariah_Carey_arckepevel_nagyot_neztek_Marie_Curie_lattan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2be900c9-5a16-46c6-a065-36b17840f7d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccbe267-7f11-4e19-a0be-f1832c554ce9","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Rendeltek_egy_tortat_Mariah_Carey_arckepevel_nagyot_neztek_Marie_Curie_lattan","timestamp":"2019. június. 17. 15:27","title":"Rendelt egy tortát Mariah Carey arcképével, és nagyot nézett Marie Curie láttán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc97da9-a730-470d-b58f-ede6e04548f6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Itt az ideje, hogy a gyerekorvosok is felülvizsgálják az eddigi meggyőződésüket.","shortLead":"Itt az ideje, hogy a gyerekorvosok is felülvizsgálják az eddigi meggyőződésüket.","id":"20190617_Mar_az_ovodasoknak_is_magas_lehet_a_vernyomasa_a_tulsulytol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc97da9-a730-470d-b58f-ede6e04548f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d761da02-feed-4f80-b575-e4db60a00fe7","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Mar_az_ovodasoknak_is_magas_lehet_a_vernyomasa_a_tulsulytol","timestamp":"2019. június. 17. 13:48","title":"Már az óvodásoknak is lehet magas vérnyomása a túlsúlytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f3a3c80-bd40-400b-ae08-3c27f64f70db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Courtney Cox Instagramra posztolt fotójával kell beérnie annak, aki esetleg még mindig abban reménykedne, hogy lesz valaha is Jóbarátok-reunion. ","shortLead":"Courtney Cox Instagramra posztolt fotójával kell beérnie annak, aki esetleg még mindig abban reménykedne, hogy lesz...","id":"20190617_A_Jobaratok_szereploivel_unnepelte_Courtney_Cox_az_55_szuletesnapjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f3a3c80-bd40-400b-ae08-3c27f64f70db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923a0df7-8626-4034-b695-3914c44601a6","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_A_Jobaratok_szereploivel_unnepelte_Courtney_Cox_az_55_szuletesnapjat","timestamp":"2019. június. 17. 10:00","title":"A Jóbarátok szereplőivel ünnepelte Courtney Cox az 55. születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb8c66c-0ac5-4e64-b473-a31ae3b83b3f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Pénteken még szakaszgyőzelmet ünnepelhetett Alois Kankovsky, most viszont már kórházban vár az operációra.","shortLead":"Pénteken még szakaszgyőzelmet ünnepelhetett Alois Kankovsky, most viszont már kórházban vár az operációra.","id":"20190616_A_rajtra_varva_torte_el_a_labat_a_Tour_de_Hongrie_legpechesebb_versenyzoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eb8c66c-0ac5-4e64-b473-a31ae3b83b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e6b6b3-d5d4-41a3-9b16-fd14e6553b44","keywords":null,"link":"/sport/20190616_A_rajtra_varva_torte_el_a_labat_a_Tour_de_Hongrie_legpechesebb_versenyzoje","timestamp":"2019. június. 16. 20:14","title":"A rajtra várva törte el a lábát a Tour de Hongrie legpechesebb versenyzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cea44e-e5f3-4f12-b4de-6e198b221647","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Theresa May ezzel is modernizáló politikához kötné utódját.","shortLead":"Theresa May ezzel is modernizáló politikához kötné utódját.","id":"20190617_Kikepezik_az_angol_es_walesi_tanarokat_a_mentalis_betegsegek_felismeresere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2cea44e-e5f3-4f12-b4de-6e198b221647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ccd93e4-8eb9-4f85-b1fa-b2fbd1713379","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Kikepezik_az_angol_es_walesi_tanarokat_a_mentalis_betegsegek_felismeresere","timestamp":"2019. június. 17. 15:08","title":"Kiképezik az angol és walesi tanárokat a mentális betegségek felismerésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Nem volt következetes a Boeing kapcsolattársa a légügyi szabályozással, a vásárlókkal és az utasokkal - mondta a cég elnök-vezérigazgatója.","shortLead":"Nem volt következetes a Boeing kapcsolattársa a légügyi szabályozással, a vásárlókkal és az utasokkal - mondta a cég...","id":"20190616_Elismerte_a_Boeing_vezere_hibaztak_a_737_Max_gepekkel_kapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390bb04e-43b4-4494-80ac-934663d084fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_Elismerte_a_Boeing_vezere_hibaztak_a_737_Max_gepekkel_kapcsolatban","timestamp":"2019. június. 16. 20:46","title":"Elismerte a Boeing vezére: hibáztak a 737 MAX gépekkel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hiába próbálkozott fellebbezéssel a Nagy Blankát lejáratni próbáló Lokál, az ítélőtábla most már jogerősen az ellenzéki tüntetéseken ismertté vált diáklánynak adott igazat. Így muszáj lesz lehozniuk, hogy hazugság volt, amit a tanulmányi eredményeiről és iskolai hiányzásairól írtak, és ügyvédje szerint valószínűleg a még folyamatban lévő sajtópereket is bukhatják az ugyanezt leközlő kormányközeli lapok.","shortLead":"Hiába próbálkozott fellebbezéssel a Nagy Blankát lejáratni próbáló Lokál, az ítélőtábla most már jogerősen az ellenzéki...","id":"20190618_Eldolt_Nagy_Blanka_vegleg_lenyomta_a_NER_karaktergyilkos_bulvarlapjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2373da-9289-4a88-9b3c-26cbff365ade","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Eldolt_Nagy_Blanka_vegleg_lenyomta_a_NER_karaktergyilkos_bulvarlapjat","timestamp":"2019. június. 18. 16:33","title":"Eldőlt: Nagy Blanka végleg lenyomta a NER karaktergyilkos bulvárlapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf62023-78a4-41a3-a7fe-7ea4d36e48af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatót tartott a Hableány-tragédiáról a rendőrség. A hatóság még nem kapta meg a szakértői szakvéleményeket. A Hableány szemléje 26 órán át tartott. A három még hiányzó áldozatot addig keresik, amíg reális esély van a megtalálásukra. A jelenleg is zajló keresési művelet a BRFK történetének eddigi legnagyobbja a Dunán.","shortLead":"Sajtótájékoztatót tartott a Hableány-tragédiáról a rendőrség. A hatóság még nem kapta meg a szakértői szakvéleményeket...","id":"20190618_Hableanytragedia_a_rendorseg_sajtotajekoztatot_tart_kovesse_velunk_eloben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdf62023-78a4-41a3-a7fe-7ea4d36e48af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cb2ad7-7198-4552-8233-7997dfba470b","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Hableanytragedia_a_rendorseg_sajtotajekoztatot_tart_kovesse_velunk_eloben","timestamp":"2019. június. 18. 14:06","title":"26 órán át tartott a Hableány rendőrségi szemléje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]