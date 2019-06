Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2300321b-0c63-4820-9666-861126e3089b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA korábbi elnökét a 2022-es, katari labdarúgó-világbajnokság rendezői pályázatának vizsgálata keretében vették őrizetbe.","shortLead":"Az UEFA korábbi elnökét a 2022-es, katari labdarúgó-világbajnokság rendezői pályázatának vizsgálata keretében vették...","id":"20190618_michel_platini_orizet_uefa_katar_foci_vb_palyazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2300321b-0c63-4820-9666-861126e3089b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe50fb19-bfe1-48b3-91f6-2a6d6196ffee","keywords":null,"link":"/sport/20190618_michel_platini_orizet_uefa_katar_foci_vb_palyazat","timestamp":"2019. június. 18. 10:27","title":"Őrizetbe vették Michel Platinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d900e9d0-a945-460c-94ac-9bdd23c74bf5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A németországi pályát felrajzolták közutakon keresztül.","shortLead":"A németországi pályát felrajzolták közutakon keresztül.","id":"20190618_nurburgrin_amerika_kozut_google_terkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d900e9d0-a945-460c-94ac-9bdd23c74bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5de4de3-6444-4fa4-9af8-643c55e7b341","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_nurburgrin_amerika_kozut_google_terkep","timestamp":"2019. június. 18. 09:28","title":"Akkora Nürburgring-fan volt egy pár autós, hogy leutánozták a Google Térképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb0009d-a9eb-4e4f-9def-0077e8d28be5","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Továbbra sem adott választ a Facebook, mi okból törlődött sok magyar felhasználó Facebook- és Instagram-profilja. A tiltási hullám hétfőn kezdődött, de még szerda reggel is érkeztek hírek kidobott fiókokról.","shortLead":"Továbbra sem adott választ a Facebook, mi okból törlődött sok magyar felhasználó Facebook- és Instagram-profilja...","id":"20190619_letiltott_facebook_fiok_feloldasa_instagram_miert_toroltek_a_fiokomat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=deb0009d-a9eb-4e4f-9def-0077e8d28be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d71092-e843-4d6e-9631-0e0e78d4106f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_letiltott_facebook_fiok_feloldasa_instagram_miert_toroltek_a_fiokomat","timestamp":"2019. június. 19. 10:03","title":"Harmadik napja tart a Facebook titokzatos törlési hulláma, és azóta sem tudni, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99029c99-f961-46d6-af8b-d66997c77ca8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az osztrák hadsereg leállásával fenyeget a védelmi miniszter, hogy több pénzt kapjanak.","shortLead":"Az osztrák hadsereg leállásával fenyeget a védelmi miniszter, hogy több pénzt kapjanak.","id":"20190618_2020ra_csodbe_mehet_az_osztrak_hadsereg_a_vedelmi_miniszter_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99029c99-f961-46d6-af8b-d66997c77ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974d66cd-7bf5-4c37-b8db-925b9ac23825","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_2020ra_csodbe_mehet_az_osztrak_hadsereg_a_vedelmi_miniszter_szerint","timestamp":"2019. június. 18. 21:45","title":"2020-ra csődbe mehet az osztrák hadsereg a védelmi miniszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f687927c-5c10-4a77-b1c1-bb0d867fd206","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Protect Nature oldalán osztottak meg egy videót egy delfinről, amely nem csak aranyos, más miatt is szerethető: óvja a környezetet.","shortLead":"A Protect Nature oldalán osztottak meg egy videót egy delfinről, amely nem csak aranyos, más miatt is szerethető: óvja...","id":"20190618_muanyag_hulladek_valogatasa_delfin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f687927c-5c10-4a77-b1c1-bb0d867fd206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d98ad94-415a-4cb6-aa3f-edfedd5b88e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_muanyag_hulladek_valogatasa_delfin","timestamp":"2019. június. 18. 16:03","title":"Még ez a delfin is jobban vigyáz a környezetre, mint a legtöbb ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5b1f7d-b16c-47ab-be40-ed1b6f6bf76f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály a parlament előtt is bemutatta a következő költségvetés tervezetét. A kormány a szavakban a családtámogatásokkal foglalkozik, a számokat nézve ennél is fontosabbnak tűnik a tartalékolás egy külső válság idejére.","shortLead":"Varga Mihály a parlament előtt is bemutatta a következő költségvetés tervezetét. A kormány a szavakban...","id":"20190619_Sporolni_kezd_a_kormany_egy_valsagra__elkezdtek_a_2020as_koltsegvetes_vitajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d5b1f7d-b16c-47ab-be40-ed1b6f6bf76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04dc39e4-182a-4ed9-890f-5bc74032614f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_Sporolni_kezd_a_kormany_egy_valsagra__elkezdtek_a_2020as_koltsegvetes_vitajat","timestamp":"2019. június. 19. 11:02","title":"Spórolni kezd a kormány egy válságra – elkezdték a 2020-as költségvetés vitáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d117cb-53b5-4c8a-8adb-66d5ab136a0c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyugtatja a rajongókat. ","shortLead":"Nyugtatja a rajongókat. ","id":"20190618_Megadeth_frontember_torokrak_Dave_Mustaine","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5d117cb-53b5-4c8a-8adb-66d5ab136a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69504619-a6c9-47d5-bf65-8bc363f03940","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Megadeth_frontember_torokrak_Dave_Mustaine","timestamp":"2019. június. 18. 10:40","title":"A Megadeth frontembere bejelentette, hogy torokrákja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c615c6-3180-48ad-a11b-4f9a04853c09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ferenc pápa már utalt rá: nyitott arra, hogy így enyhítsék a paphiányt a ritkán lakott térségekben.","shortLead":"Ferenc pápa már utalt rá: nyitott arra, hogy így enyhítsék a paphiányt a ritkán lakott térségekben.","id":"20190617_Nos_ferfiakat_is_felszentelhetnek_olyan_keves_a_pap_az_Amazonas_regioban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75c615c6-3180-48ad-a11b-4f9a04853c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be25e478-a185-42aa-9c71-37288916f29e","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Nos_ferfiakat_is_felszentelhetnek_olyan_keves_a_pap_az_Amazonas_regioban","timestamp":"2019. június. 17. 14:37","title":"Nős férfiakat is felszentelhetnek, olyan kevés a pap az Amazonas vidékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]