Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2004259f-14fe-447c-a297-81dd6f762cbd","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Bernert Zsolt antropológus váltja július 31-én Korsós Zoltánt a Magyar Természettudományi Múzeum élén – tudta meg lapunk az intézménytől.","shortLead":"Bernert Zsolt antropológus váltja július 31-én Korsós Zoltánt a Magyar Természettudományi Múzeum élén – tudta meg...","id":"20190621_Uj_igazgato_a_koltozes_elott_allo_Termeszettudomanyi_Muzeumban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2004259f-14fe-447c-a297-81dd6f762cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae03b01d-9600-4084-886d-9b4569f37408","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Uj_igazgato_a_koltozes_elott_allo_Termeszettudomanyi_Muzeumban","timestamp":"2019. június. 21. 14:58","title":"Költözés előtt kap új igazgatót a Természettudományi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129a7756-ea7d-4fea-8df1-763c21c9fa53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljesen más a tét, teljesen más a rendszer, egy apró részletben azonban van hasonlóság Brüsszel és Budapest között - mindkét főváros között a vezetőjét keresi. Itthon az előválasztás tartja lázban - ha nem is túl magas lázban - a politikát, Brüsszelben pedig a csúcsjelöltek taktikázására figyel az elit. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Teljesen más a tét, teljesen más a rendszer, egy apró részletben azonban van hasonlóság Brüsszel és Budapest között...","id":"20190622_Talaltunk_egy_kozos_pontot_Brusszel_es_Budapest_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=129a7756-ea7d-4fea-8df1-763c21c9fa53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22744b38-e6fb-4b9b-84d1-dc203437318d","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Talaltunk_egy_kozos_pontot_Brusszel_es_Budapest_kozott","timestamp":"2019. június. 22. 15:20","title":"Fülke: Találtunk egy közös pontot Brüsszel és Budapest között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"San Franciscót már csak egyetlen lépés választja el attól, hogy az első olyan amerikai város legyen, ahol tilos az elektromos cigaretták használata. ","shortLead":"San Franciscót már csak egyetlen lépés választja el attól, hogy az első olyan amerikai város legyen, ahol tilos...","id":"20190621_san_francisco_elektromos_cigaretta_e_cigi_tiltas_dohanyzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6d5a71-8108-4d82-ad2e-506c5349feb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_san_francisco_elektromos_cigaretta_e_cigi_tiltas_dohanyzas","timestamp":"2019. június. 21. 16:33","title":"Ehhez mit szólnának itthon? Egy amerikai város betiltaná az elektromos cigit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad21d860-77d4-425e-9c6e-90bcdaa5964f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dübörög az előválasztási kampány, ezért Karácsony Gergely telefonon gyűjtött maga mellé szavazatokat. Kiderült, hogy szereti a paprikás krumplit, és örült, amikor a vonal végén épp süniket néztek a hívei.","shortLead":"Dübörög az előválasztási kampány, ezért Karácsony Gergely telefonon gyűjtött maga mellé szavazatokat. Kiderült...","id":"20190622_Karacsony_Gergely_szereti_a_paprikas_krumplit__beszallt_a_telefonos_kampanyba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad21d860-77d4-425e-9c6e-90bcdaa5964f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e2443f-cb91-4770-ad96-2391edbcf5dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Karacsony_Gergely_szereti_a_paprikas_krumplit__beszallt_a_telefonos_kampanyba","timestamp":"2019. június. 22. 18:55","title":"Karácsony Gergely szereti a paprikás krumplit - beszállt a telefonos kampányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1367cac-4a10-4893-8d21-e168500b2362","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A momentumos jelöltet tartja a legalkalmasabbnak Puzsér, de az ő javára is csak akkor lenne hajlandó visszalépni, ha több feltételét is teljesítenék. ","shortLead":"A momentumos jelöltet tartja a legalkalmasabbnak Puzsér, de az ő javára is csak akkor lenne hajlandó visszalépni, ha...","id":"20190621_Puzser_csak_KerpelFronius_javara_lenne_hajlando_visszalepni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1367cac-4a10-4893-8d21-e168500b2362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a96127-d6a0-4b8e-9b86-a464e608444d","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Puzser_csak_KerpelFronius_javara_lenne_hajlando_visszalepni","timestamp":"2019. június. 21. 12:01","title":"Puzsér csak Kerpel-Fronius javára lenne hajlandó visszalépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ae68ae-657d-4092-9170-77dd37fc583f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Cupra, egy ideje független utat jár a Seattól, és a sportos spanyol márkának egy igazán dizájnos központja is lesz hamarosan.","shortLead":"Cupra, egy ideje független utat jár a Seattól, és a sportos spanyol márkának egy igazán dizájnos központja is lesz...","id":"20190621_cupra_seat_automarka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3ae68ae-657d-4092-9170-77dd37fc583f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93473f8-3c0e-4472-8707-b43250840d6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_cupra_seat_automarka","timestamp":"2019. június. 21. 18:02","title":"Egy új autómárkának új főhadiszállás jár – ilyen lesz a Cupráé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"326fe8d8-7c7c-4ca6-ae90-2b7bbedb7a22","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Öt kelet-afrikai keskenyszájú orrszarvút küldenek három európai vadvédelmi parkból Ruandába. A súlyosan veszélyeztetett fajhoz tartozó egyedeket vasárnap indítják útnak Csehországból. ","shortLead":"Öt kelet-afrikai keskenyszájú orrszarvút küldenek három európai vadvédelmi parkból Ruandába. A súlyosan veszélyeztetett...","id":"20190622_kelet_afrikai_keskenyszaju_orrszarvu_europa_ruanda_rinocerosz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=326fe8d8-7c7c-4ca6-ae90-2b7bbedb7a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914368e0-8101-4347-8518-16f302786948","keywords":null,"link":"/tudomany/20190622_kelet_afrikai_keskenyszaju_orrszarvu_europa_ruanda_rinocerosz","timestamp":"2019. június. 22. 15:03","title":"Holnap indul öt súlyosan veszélyeztetett orrszarvú Európából Ruandába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5c25c8-8918-443b-951d-681eeb983afa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 200. születésnapját ünneplő spanyol múzeum ünnepi tárlatain szeretné elkerülni a szelfiző tömegeket.","shortLead":"A 200. születésnapját ünneplő spanyol múzeum ünnepi tárlatain szeretné elkerülni a szelfiző tömegeket.","id":"20190621_prado_madrid_louvre_parizs_szelfi_kiallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b5c25c8-8918-443b-951d-681eeb983afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0efa33-b459-475d-b6e5-0f5cf4e8f778","keywords":null,"link":"/kultura/20190621_prado_madrid_louvre_parizs_szelfi_kiallitas","timestamp":"2019. június. 21. 11:12","title":"Nem akar ellouvre-osodni a madridi Prado","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]