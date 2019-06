Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ea8b0ad-9763-489a-9e22-cde3c155357b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"2009. június 25-én halt meg Michael Jackson amerikai énekes, zeneszerző, a \"pop királya\", aki meglehetősen ellentmondásos örökséget hagyott maga után. Miközben 750 millió albumot adott el, pályafutása végén a sajtó már inkább csak különcségeiről, pedofil hajlamáról, szexuális botrányairól írt.","shortLead":"2009. június 25-én halt meg Michael Jackson amerikai énekes, zeneszerző, a \"pop királya\", aki meglehetősen...","id":"20190623_A_pop_kiralya_es_a_legismertebb_gyerekmolesztalo__10_eve_halt_meg_Michael_Jackson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ea8b0ad-9763-489a-9e22-cde3c155357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26d9e4a-1fec-485b-87bc-87d2ddc640bd","keywords":null,"link":"/elet/20190623_A_pop_kiralya_es_a_legismertebb_gyerekmolesztalo__10_eve_halt_meg_Michael_Jackson","timestamp":"2019. június. 23. 11:40","title":"A pop királya és a legismertebb gyerekmolesztáló - 10 éve halt meg Michael Jackson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az akcióra a sajtó szerint maga Trump adott utasítást titokban. ","shortLead":"Az akcióra a sajtó szerint maga Trump adott utasítást titokban. ","id":"20190623_Amerika_kibertamadast_inditott_Iran_ellen_a_lelott_dron_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6930d33a-c463-49f8-b8c5-6beeb3a4fbff","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Amerika_kibertamadast_inditott_Iran_ellen_a_lelott_dron_miatt","timestamp":"2019. június. 23. 08:00","title":"Amerika kibertámadást indított Irán ellen a lelőtt drón miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Múlt hét hétfő óta csaknem 20 százalékkal drágult a bitcoin, amelynek árfolyama 2018 márciusa óta most először lépte át megint a tízezer dollárt.","shortLead":"Múlt hét hétfő óta csaknem 20 százalékkal drágult a bitcoin, amelynek árfolyama 2018 márciusa óta most először lépte át...","id":"20190624_Szarnyalnak_a_kriptovalutak_arfolyamai_a_Facebook_Libraja_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d244d8e1-ac27-47ee-bc6a-2442bb18102b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Szarnyalnak_a_kriptovalutak_arfolyamai_a_Facebook_Libraja_miatt","timestamp":"2019. június. 24. 18:42","title":"Szárnyal a kriptovaluták árfolyama a Facebook Librája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323bdd83-ee8c-41d0-bc4c-f62e954b58c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Így akarják meghálálni az országnak a segítséget. És mert szerintük a búvárok menőn néznek ki.","shortLead":"Így akarják meghálálni az országnak a segítséget. És mert szerintük a búvárok menőn néznek ki.","id":"20190624_A_barlangbol_kimentett_thai_fiuk_kozul_ketten_buvarok_akarok_lenni_ha_felnonek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=323bdd83-ee8c-41d0-bc4c-f62e954b58c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf26561-4bc6-4950-a732-ea7ad288c110","keywords":null,"link":"/elet/20190624_A_barlangbol_kimentett_thai_fiuk_kozul_ketten_buvarok_akarok_lenni_ha_felnonek","timestamp":"2019. június. 24. 15:41","title":"A barlangból kimentett thai fiúk közül ketten búvárok akarnak lenni, ha felnőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az inflációarányos nyugdíjemelés miatt csökkenhet a juttatások reálértéke: jelenleg 3,9 százalékon van itthon a pénzromlás, de a jövő évi költségvetésben csak 2,8 százalékos nyugdíjnöveléssel számol a kormány.","shortLead":"Az inflációarányos nyugdíjemelés miatt csökkenhet a juttatások reálértéke: jelenleg 3,9 százalékon van itthon...","id":"20190623_Jovore_is_a_nyugdijasok_adnak_kolcsont_az_allamnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ccbc62e-35e1-4e0e-8100-f7919ce1a45b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Jovore_is_a_nyugdijasok_adnak_kolcsont_az_allamnak","timestamp":"2019. június. 23. 15:41","title":"Jövőre is a nyugdíjasok adnak kölcsönt az államnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ember veszett össze, egyikük baltát rántott.","shortLead":"Két ember veszett össze, egyikük baltát rántott.","id":"20190623_Baltaval_vagtak_fejbe_egy_embert_Bagameren_a_ballagas_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeac1c54-c2ba-4540-b85d-885145ed293f","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Baltaval_vagtak_fejbe_egy_embert_Bagameren_a_ballagas_utan","timestamp":"2019. június. 23. 12:57","title":"Baltával vágtak fejbe egy embert Bagaméren a ballagás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava szerint volt olyan mérőállomás, amelyikből hetekig nem jöttek az adatok az egyik fő légszennyező komponensről. ","shortLead":"A Népszava szerint volt olyan mérőállomás, amelyikből hetekig nem jöttek az adatok az egyik fő légszennyező...","id":"20190623_Szmog_megbizhatatlanul_uzemel_a_budapesti_merohalozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f981603d-d590-4bba-ac0c-8a6f48c50e4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Szmog_megbizhatatlanul_uzemel_a_budapesti_merohalozat","timestamp":"2019. június. 23. 10:17","title":"Szmog: megbízhatatlanul üzemel a budapesti mérőhálózat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c374b050-0857-4738-abcf-436987a5521c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Retteg, hogy elveszíti a munkáját és nem tudja eltartani családját az a teherautó sofőr, aki a napokban kereste meg az RTL Híradóját. Lejárt a munkavégzéshez szükséges úgynevezett tachográf kártyája, amit a kormányhivatalban legközelebb szeptemberben tudnak neki kiállítani. Az innovációs minisztérium szerint uniós előírás miatt új kártyákra állnak át, a régieket június 15-től nem lehet kiadni. Arra nem válaszoltak, hogy ideiglenes megoldásra miért nincs lehetőség.","shortLead":"Retteg, hogy elveszíti a munkáját és nem tudja eltartani családját az a teherautó sofőr, aki a napokban kereste meg...","id":"20190623_Nem_hasznalhatjak_a_tachografot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c374b050-0857-4738-abcf-436987a5521c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f93ace2-4c8d-459a-9acc-efe7430010d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Nem_hasznalhatjak_a_tachografot","timestamp":"2019. június. 23. 19:48","title":"Nem használhatják a tachográfot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]