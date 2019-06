Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kint voltak már időben a reptéren, be is álltak a sorba, de a csomagjaikat nem tudták feladni.","shortLead":"Kint voltak már időben a reptéren, be is álltak a sorba, de a csomagjaikat nem tudták feladni.","id":"20190624_Becsben_felejtett_30_embert_a_Wizz_Air_nem_jutottak_el_Tenerifere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e78dfd-fdb6-4c79-b53c-047496050631","keywords":null,"link":"/kkv/20190624_Becsben_felejtett_30_embert_a_Wizz_Air_nem_jutottak_el_Tenerifere","timestamp":"2019. június. 24. 14:22","title":"Bécsben felejtett 30 embert a Wizz Air, nem jutottak el Tenerifére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a780f9-5e7b-4e45-819e-562281a27f79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áprilisban még csak a béremelésükért tüntettek az Alföldvíz Zrt. dolgozói, mostanra a cég fizetésképtelensége miatt aggódnak. Háromszor írtak levelet Orbán Viktornak, most személyesen mennek el hozzá, azt kérik, hogy segítse a munkáltatójukat.","shortLead":"Áprilisban még csak a béremelésükért tüntettek az Alföldvíz Zrt. dolgozói, mostanra a cég fizetésképtelensége miatt...","id":"20190624_Bekesi_vizmuvesek_ugy_tudjak_hogy_a_fizeteskeptelenseg_hataran_van_a_ceguk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76a780f9-5e7b-4e45-819e-562281a27f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcc3cbd-dca5-4752-8c8d-beb521e15ec8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Bekesi_vizmuvesek_ugy_tudjak_hogy_a_fizeteskeptelenseg_hataran_van_a_ceguk","timestamp":"2019. június. 24. 19:34","title":"A fizetésképtelenség határán van a cégük - állítják békési vízművesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés ma várhatóan több hónappal meghosszabbítja a banki adategyeztetés határidejét, így több mint egymillió banki ügyfél menekülhet meg attól, hogy a héten zárolják a bankszámláját.","shortLead":"Az Országgyűlés ma várhatóan több hónappal meghosszabbítja a banki adategyeztetés határidejét, így több mint egymillió...","id":"20190625_Ma_egymillio_banki_ugyfel_uszhatja_meg_hogy_a_heten_zaroljak_a_szamlajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e82663-49c5-4ae2-9c08-97f89c3a0778","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Ma_egymillio_banki_ugyfel_uszhatja_meg_hogy_a_heten_zaroljak_a_szamlajat","timestamp":"2019. június. 25. 04:58","title":"Ma egymillió banki ügyfél úszhatja meg, hogy a héten zárolják a számláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3851c8ea-6b9a-4ed8-b304-e1eb19a5182e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Első fokon 12 nap elzárást kaptak, de a fellebbviteli bíróság felmentette őket. ","shortLead":"Első fokon 12 nap elzárást kaptak, de a fellebbviteli bíróság felmentette őket. ","id":"20190625_Tobb_elitelt_tuntetot_felmentettek_Gruziaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3851c8ea-6b9a-4ed8-b304-e1eb19a5182e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6e3e63-36fa-4473-97a2-3977ca204281","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Tobb_elitelt_tuntetot_felmentettek_Gruziaban","timestamp":"2019. június. 25. 11:48","title":"Több elítélt tüntetőt felmentettek Grúziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tragédia Kőbányán.","shortLead":"Tragédia Kőbányán.","id":"20190625_A_nyolcadikrol_vetette_ki_magat_egy_kamasz_Kobanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa954053-f330-49c7-a9d7-728658d4fd34","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_A_nyolcadikrol_vetette_ki_magat_egy_kamasz_Kobanyan","timestamp":"2019. június. 25. 14:07","title":"A nyolcadikról vetette ki magát egy kamasz Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5eb71a-8ae3-423d-81ad-8024137ad522","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A selejtező első fordulójában esett ki a legjobb magyar női játékos a 2013-ban itt döntőt játszó német Lisickivel szemben.","shortLead":"A selejtező első fordulójában esett ki a legjobb magyar női játékos a 2013-ban itt döntőt játszó német Lisickivel...","id":"20190625_Babosnak_mar_veget_is_ert_a_wimbledoni_torna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b5eb71a-8ae3-423d-81ad-8024137ad522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db57e84-c5a2-4602-aaef-9992fe970690","keywords":null,"link":"/sport/20190625_Babosnak_mar_veget_is_ert_a_wimbledoni_torna","timestamp":"2019. június. 25. 16:48","title":"Babosnak már véget is ért a wimbledoni torna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa83f574-dab2-44f8-9eb3-d7ae8c745cff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem igazán világos, miért nem törölte le a felvételt az oklahomai nő, de legalább nagyon kedvesen megmutatta a rendőröknek, amint felgyújtja a szomszédja házát.","shortLead":"Nem igazán világos, miért nem törölte le a felvételt az oklahomai nő, de legalább nagyon kedvesen megmutatta...","id":"20190626_A_sajat_hazanak_biztonsagi_kameraja_buktatott_le_egy_gyujtogatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa83f574-dab2-44f8-9eb3-d7ae8c745cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a624207-dc17-45d5-baf9-bda4b1eebea9","keywords":null,"link":"/elet/20190626_A_sajat_hazanak_biztonsagi_kameraja_buktatott_le_egy_gyujtogatot","timestamp":"2019. június. 26. 12:51","title":"A saját házának biztonsági kamerája buktatott le egy gyújtogatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c08dd60-3ebe-4767-923e-9d1bda898e87","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A megkeresztelt szovjet katonák nyerték meg a második világháborút, míg az ateisták csak meghaltak a harcokban – mondta egy emlékmisén Joann belgorodi ortodox metropolita.","shortLead":"A megkeresztelt szovjet katonák nyerték meg a második világháborút, míg az ateisták csak meghaltak a harcokban – mondta...","id":"20190625_A_megkeresztelt_szovjet_katonak_nyertek_meg_a_masodik_vilaghaborut__allitja_egy_orosz_fopap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c08dd60-3ebe-4767-923e-9d1bda898e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c7f247-76af-4a1b-8d63-f0a461bad775","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_A_megkeresztelt_szovjet_katonak_nyertek_meg_a_masodik_vilaghaborut__allitja_egy_orosz_fopap","timestamp":"2019. június. 25. 18:22","title":"A megkeresztelt szovjet katonák nyerték meg a második világháborút – állítja egy orosz főpap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]