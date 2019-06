"Miért nem zéró a Harley-Davidson motorok vámja Indiában?" Ezt kérdezi Donald Trump, aki új fronton nyitott kereskedelmi háborút - ezúttal India ellen. "Tárgyalni akarok a G20-csúcstalálkozón Modi miniszterelnökkel a legutóbbi vámtarifa emelésekről. Ez elfogadhatatlan!"- írta Twitteren Donald Trump úton Japán felé a csúcstalálkozóra.

A találkozó meg is történik, ám a világ két legnagyobb demokráciájának vezetője nem ugyanabban a helyzetben van: Narendra Modi épp most nyerte meg a választást nacionalista és szuverenista kampányával, Trump viszont most kezdett neki annak, hogy meggyőzze az amerikaiakat: adjanak neki négy újabb évet a Fehér Házban. A tragikomikus az, hogy az Egyesült Államok épp most inditott diplomáciai offenzívát annak érdekében, hogy stratégiai szövetséget alakítson ki Indiával - Kínával szemben. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter erről győzködte Delhiben Modit. Utóbbi igen pragmatikus politikus: pontosan tudja, hogy nacionalista kampánya azért arathatott földcsuszamlásszerű sikert, mert az 1,3 milliárd lakosú ország a gazdaságban jól teljesített. Nemcsak a GDP nőtt dinamikusan, de a lakosság életszínvonala is - Trump szankciói pedig épp ezt veszélyeztetik.

Az amerikai farmerek kérésére Trump elnök megszüntette ezt a kedvezményt, amelyet India mint fejlődő ország élvezett: 5,6 milliárd dolláros indiai export eddig vámmentesen érkezhetett Amerikába. Válaszul Narendra Modi felemelte az alma, a mandula és a lencse vámját. Mindennek az értéke mindössze 220 millió dollár, vagyis nevetségesen kevés a 150 milliárd dolláros amerikai-indiai kereskedelemhez képest, de az amerikai farmerek nyilván nem örülnek neki, hogy a hatalmas kínai piac után a nem sokkal kisebb indiairól is kiszorulnak.

Más is aggasztja Amerikát, mégpedig egy sokkal fontosabb ágazatban, az informatikában - írja a Washington Post. Az internetes kereskedést meg akarja reformálni az indiai kormány, konkrétan nagyobb hazai ellenőrzést akar. Még jobban zavarja az Indiában működő amerikai cégeket egy másik terv: arra akarja őket rávenni a kormányzat, hogy pénzügyi adataikat tárolják India földjén. Vagyis Modi kormánya fokozná az ellenőrzést a nagyobb adóbevétel reményében. Ez egyáltalán nincsen az amerikaiak ínyére, ezért Washingtonban épp olyan kereskedelmi háborúra készülődnek, mint Kína ellen.

Trump profi a PR-ban

Az amerikai elnök jól tudja, hogy az átlagos választópolgárnak halvány fogalma sincsen arról , hogy valójában mi zajlik a globális kereskedelemben. Arról pedig végképp nem sejt semmit, hogy milyen az USA viszonya Indiához, amely korábban azért folytatott oroszbarát politikát , mert Washington ősi ellenfelét, Pakisztánt támogatta.

A Harley-Davidson motort viszont mindenki ismeri az Egyesült Államokban, Indiában pedig luxuscikknek számít. Ezért a vámja 60-75 százalékos volt. Trump követelésére Narendra Modi engedett: a tarifát 50 százalékra engedték le. Miért nem nullára? - kérdi most Trump. Választ a G20-csúcson várhatunk, ahol a világ két legnagyobb demokráciájának vezetői úgy alkudoznak, mint a piacon.