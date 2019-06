Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d55e1e4-fb70-44bc-b8d6-014f998caaa1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az utolsó, vasárnapi csoportmeccs eredményétől függetlenül a magyarok biztosan megnyerik a C csoportot. ","shortLead":"Az utolsó, vasárnapi csoportmeccs eredményétől függetlenül a magyarok biztosan megnyerik a C csoportot. ","id":"20190628_Mar_biztosan_negyeddontobe_jut_a_noi_kosarlabdavalogatott_az_Ebn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d55e1e4-fb70-44bc-b8d6-014f998caaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79eccb88-290c-4f9e-b557-525bf226534f","keywords":null,"link":"/sport/20190628_Mar_biztosan_negyeddontobe_jut_a_noi_kosarlabdavalogatott_az_Ebn","timestamp":"2019. június. 28. 20:44","title":"Már biztosan negyeddöntőbe jut a női kosárlabda-válogatott az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi oldalon országokra bontva láthatja, melyek azok a YouTube-videók, amelyekre a legtöbben kíváncsiak.","shortLead":"Az alábbi oldalon országokra bontva láthatja, melyek azok a YouTube-videók, amelyekre a legtöbben kíváncsiak.","id":"20190629_popular50_legnepszerubb_youtube_videok_orszagos_bontasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45686a4-bb21-4bde-8c55-f65f546d9082","keywords":null,"link":"/tudomany/20190629_popular50_legnepszerubb_youtube_videok_orszagos_bontasban","timestamp":"2019. június. 29. 12:03","title":"Ne keresgéljen sokat: itt megtalálhatja az igazán népszerű YouTube-videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e656eb-5c1f-41ad-9e94-02bc2a3c818c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Lezárták az autóutat Szigetszentmiklósnál egy időre.","shortLead":"Lezárták az autóutat Szigetszentmiklósnál egy időre.","id":"20190629_Ot_auto_karambolozott_az_M0ason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76e656eb-5c1f-41ad-9e94-02bc2a3c818c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12c5e84-3731-42b9-b612-9276f737abe0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190629_Ot_auto_karambolozott_az_M0ason","timestamp":"2019. június. 29. 09:30","title":"Öt autó karambolozott az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f16a185-6c2e-4884-8a35-febb5bb6e68a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az építkezés miatt egy Kr. e. 1700-1500 évekre keltezhető temető nyomaira bukkantak. ","shortLead":"Az építkezés miatt egy Kr. e. 1700-1500 évekre keltezhető temető nyomaira bukkantak. ","id":"20190628_3700_eves_urnatemetot_talaltak_egy_kecskemeti_melygarazs_epitesekor__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f16a185-6c2e-4884-8a35-febb5bb6e68a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba84ce1c-c3a7-45ad-87b2-c301cd322d9b","keywords":null,"link":"/kultura/20190628_3700_eves_urnatemetot_talaltak_egy_kecskemeti_melygarazs_epitesekor__fotok","timestamp":"2019. június. 28. 20:28","title":"3700 éves urnatemetőt találtak egy kecskeméti mélygarázs építésekor - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb0ddc6-d806-484b-b9e4-fd5a8ec92bb1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szabad, igazságos, hátrányos megkülönböztetés nélküli, átlátható kereskedelmi és befektetési környezet megteremtése, illetve a terrorizmus és az erőszak internetes terjesztése elleni intézkedések fokozása mellett foglaltak állást szombaton közzétett zárónyilatkozatukban a G20 országcsoport oszakai csúcstalálkozóinak résztvevői. Vlagyimir Putyin elárulta, miről beszéld az amerikai, brit és német vezetőkkel.","shortLead":"A szabad, igazságos, hátrányos megkülönböztetés nélküli, átlátható kereskedelmi és befektetési környezet megteremtése...","id":"20190629_Sikeres_volt_a_G20ak_oszakai_csucsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cb0ddc6-d806-484b-b9e4-fd5a8ec92bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ef4d19-512c-4cab-b4ed-62969dcb23b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_Sikeres_volt_a_G20ak_oszakai_csucsa","timestamp":"2019. június. 29. 15:37","title":"Sikeres volt a G20-ak oszakai csúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kilométeres összefüggő kocsisor alakult ki az M7-es autópályától Szigetszentmiklós felé. ","shortLead":"Több kilométeres összefüggő kocsisor alakult ki az M7-es autópályától Szigetszentmiklós felé. ","id":"20190628_Negya_uto_es_egy_treler_utkozott_az_M0son_oriasi_a_dugo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3f7d10-93ce-4b2b-af96-8bcba5b2c0b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_Negya_uto_es_egy_treler_utkozott_az_M0son_oriasi_a_dugo","timestamp":"2019. június. 28. 17:12","title":"Négy autó és egy tréler ütközött az M0-son, óriási a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","shortLead":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","id":"20190629_Tippjatek_510_mikori_ez_a_HVGcimlap_plakat_kiallitas_HVG40","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ed8858-3b87-47c4-b8a1-c4aab32a8c2e","keywords":null,"link":"/kultura/20190629_Tippjatek_510_mikori_ez_a_HVGcimlap_plakat_kiallitas_HVG40","timestamp":"2019. június. 29. 10:15","title":"Tippjáték 5/10: mikori ez a HVG-címlap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0adb4871-5106-4059-94c0-1e8320ddac66","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyalogos és az a volvós is hibázhatott. ","shortLead":"A gyalogos és az a volvós is hibázhatott. ","id":"20190629_gyalogos_zebra_gyor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0adb4871-5106-4059-94c0-1e8320ddac66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0384c6-3724-4f05-82dd-8733953e3852","keywords":null,"link":"/cegauto/20190629_gyalogos_zebra_gyor","timestamp":"2019. június. 29. 10:38","title":"Így lesz majdnem sokszereplős baleset egy sima gyalogátkelésből - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]