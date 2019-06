Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e249fb73-b284-47a4-81a8-126fa804c39d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bevásárolja magát a Lego alapító családjának befektetési cége a Madame Tussaud panoptikumokat és a Legoland tematikus parkokat is üzemeltető vállalatba.","shortLead":"Bevásárolja magát a Lego alapító családjának befektetési cége a Madame Tussaud panoptikumokat és a Legoland tematikus...","id":"20190628_A_Lego_megveszi_a_Madame_Tussaud_panoptikumat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e249fb73-b284-47a4-81a8-126fa804c39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bd9d74-e4c8-4273-8fbb-646e47c7b47c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_A_Lego_megveszi_a_Madame_Tussaud_panoptikumat","timestamp":"2019. június. 28. 10:46","title":"A Lego-család megveszi Madame Tussaud viaszmúzeumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10efcd1b-26d7-47af-9438-008e15961530","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három hónap alatt nagy utat járt be az RPG.","shortLead":"Három hónap alatt nagy utat járt be az RPG.","id":"20190629_Szalasira_emlekeztek_majd_elmentek_a_VOLTra_zenelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10efcd1b-26d7-47af-9438-008e15961530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82be305-afa1-4b85-8455-edeed7d3d4a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Szalasira_emlekeztek_majd_elmentek_a_VOLTra_zenelni","timestamp":"2019. június. 29. 08:38","title":"Szálasira emlékeztek, majd elmentek a VOLT-ra zenélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1efa4f8-a6af-40a9-8765-a6c19922fa3a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Prototípusokat terveztet a BKV a kisföldalatti- és a fogaskerekű-vonalakra.","shortLead":"Prototípusokat terveztet a BKV a kisföldalatti- és a fogaskerekű-vonalakra.","id":"20190628_A_BKV_tett_egy_apro_de_legalabb_konkret_lepest_a_Kisfoldalatti_modernizalasa_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1efa4f8-a6af-40a9-8765-a6c19922fa3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35f1289-aebd-429b-8089-9b5c0a4c131a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_A_BKV_tett_egy_apro_de_legalabb_konkret_lepest_a_Kisfoldalatti_modernizalasa_fele","timestamp":"2019. június. 28. 13:13","title":"A BKV végre konkrét lépést tett a kisföldalatti kocsijainak cseréje felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tovább folyik a kiberháború, ezúttal a nyugati országok léptek: olyan adatokat akartak megszerezni, amellyel belenézhetnek mások üzenetváltásába.","shortLead":"Tovább folyik a kiberháború, ezúttal a nyugati országok léptek: olyan adatokat akartak megszerezni, amellyel...","id":"20190628_hackertamadas_yandex_kereso_five_eyes_reign_malware","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df69d7da-6f28-4676-a025-55bfc7e14511","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_hackertamadas_yandex_kereso_five_eyes_reign_malware","timestamp":"2019. június. 28. 17:13","title":"Kormányzati hackerek törték fel az \"orosz Google-t\", több adathoz is hozzáférhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03cb22bc-2b66-4a7b-bd67-db837ae16ec3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több régi bankjegynek nyáron jár le az átváltási határideje.","shortLead":"Több régi bankjegynek nyáron jár le az átváltási határideje.","id":"20190630_Van_meg_Bartokarckepes_1000_forintosa_vagy_mas_regi_bankjegye_Siessen_ha_meg_be_akarja_valtani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03cb22bc-2b66-4a7b-bd67-db837ae16ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383ac182-ecf3-49db-8349-5410bdd4478c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190630_Van_meg_Bartokarckepes_1000_forintosa_vagy_mas_regi_bankjegye_Siessen_ha_meg_be_akarja_valtani","timestamp":"2019. június. 30. 07:50","title":"Van még Bartók-arcképes 1000 forintosa, vagy más régi bankjegye? Siessen, ha még be akarja váltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány eredményei szerint egyáltalán nem mindegy, milyen formában kerülnek a szervezetünkbe a fontos vitaminok.","shortLead":"Egy új tanulmány eredményei szerint egyáltalán nem mindegy, milyen formában kerülnek a szervezetünkbe a fontos...","id":"20190628_vitaminok_bevitele_taplalekkiegeszitok_helyett_elelmiszerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8a6774-6c1b-429f-ac05-3e7a717079bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_vitaminok_bevitele_taplalekkiegeszitok_helyett_elelmiszerek","timestamp":"2019. június. 28. 13:03","title":"Bízhat a vitaminokban, de néhányat máshogy kéne szednie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668d0130-ca09-476b-95c9-798c7c594373","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megmozdulást az Akadémiai Dolgozók Fóruma szervezi, a tüntetés délután négykor kezdődik az MTA székházánál, a Széchenyi István téren. A szervezők a tüntetéssel is ki akarják fejezni, hogy elutasítják az Akadémia kutatóhálózatának elrablását. ","shortLead":"A megmozdulást az Akadémiai Dolgozók Fóruma szervezi, a tüntetés délután négykor kezdődik az MTA székházánál...","id":"20190629_Tuntetes_lesz_kedden_az_MTA_szabadsagaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=668d0130-ca09-476b-95c9-798c7c594373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f86bdb7-d08b-47b5-a4e3-9e2c8da97b95","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Tuntetes_lesz_kedden_az_MTA_szabadsagaert","timestamp":"2019. június. 29. 21:53","title":"Tüntetés lesz kedden az MTA szabadságáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4609473b-264a-441c-84db-fa210cba345d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakember szerint már nem sokáig megy a háború, a gazdák közel fele már gépekkel takarítja be a termést, eltűnhet a napszám.","shortLead":"A szakember szerint már nem sokáig megy a háború, a gazdák közel fele már gépekkel takarítja be a termést, eltűnhet...","id":"20190628_oraber_napszamosok_mezogazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4609473b-264a-441c-84db-fa210cba345d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40051d4-77a4-446e-8ff2-3cbbe08859b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_oraber_napszamosok_mezogazdasag","timestamp":"2019. június. 28. 10:57","title":"Tiltakoznak a napszámosok, nem hajlandóak ezer forintért a tűző napon dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]