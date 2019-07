Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c982d134-e75e-4621-b4d9-95f383404286","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mától Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak hívják. ","shortLead":"Mától Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak hívják. ","id":"20190701_Megvaltozott_a_bevandorlasi_hivatal_neve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c982d134-e75e-4621-b4d9-95f383404286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23fbb5ca-f249-425b-b471-06480681fce5","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Megvaltozott_a_bevandorlasi_hivatal_neve","timestamp":"2019. július. 01. 07:38","title":"Megváltozott a bevándorlási hivatal neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d6188a-317b-4324-b825-cfe2f7b2adae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezettek szűk többsége szerint győzhet októberben a főpolgármester-választáson.","shortLead":"A megkérdezettek szűk többsége szerint győzhet októberben a főpolgármester-választáson.","id":"20190702_Felmeres_van_eselye_Karacsonynak_Tarlos_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93d6188a-317b-4324-b825-cfe2f7b2adae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74ce4c6-b85b-4503-a58f-5c0489cc5f8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Felmeres_van_eselye_Karacsonynak_Tarlos_ellen","timestamp":"2019. július. 02. 08:23","title":"Felmérés: van esélye Karácsonynak Tarlós ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a8ea59-c739-4ae8-86d1-02ce39eeda8f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy hét alatt többszáz magyar turista maradt hoppon, a miniszterelnökség vizsgáltatja, átverték-e őket.","shortLead":"Egy hét alatt többszáz magyar turista maradt hoppon, a miniszterelnökség vizsgáltatja, átverték-e őket.","id":"20190701_Vizsgalatot_rendelt_el_a_Miniszterelnokseg_a_kulfoldon_rekedt_magyarok_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30a8ea59-c739-4ae8-86d1-02ce39eeda8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4676c1-d797-4b01-84a3-f41339851f97","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Vizsgalatot_rendelt_el_a_Miniszterelnokseg_a_kulfoldon_rekedt_magyarok_ugyeben","timestamp":"2019. július. 01. 20:50","title":"Vizsgálatot rendelt el a Miniszterelnökség a külföldön rekedt magyarok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9caecd9-e5b6-48b3-a6b6-fc92084efd98","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Este tízig kaptak haladékot a frakciók, hogy megnevezzék jelöltjeiket az elnöki posztra. ","shortLead":"Este tízig kaptak haladékot a frakciók, hogy megnevezzék jelöltjeiket az elnöki posztra. ","id":"20190702_europai_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9caecd9-e5b6-48b3-a6b6-fc92084efd98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54c745f-0d2b-4d6c-8c74-35a89a1e9237","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_europai_parlament","timestamp":"2019. július. 02. 11:31","title":"Nem maradt el a botrány az Európai Parlament alakuló ülésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f322f0f-6219-4b1a-9aea-9fab19ba2233","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Pizzázókban és éttermekben is kopogtatnak majd, azt nézik, kap-e a vevő nyugtát, be van-e jelentve az alkalmazott.","shortLead":"Pizzázókban és éttermekben is kopogtatnak majd, azt nézik, kap-e a vevő nyugtát, be van-e jelentve az alkalmazott.","id":"20190702_Megszalljak_a_strandokat_az_adoellenorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f322f0f-6219-4b1a-9aea-9fab19ba2233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678c6e20-b81a-453c-be1f-b1580e927ed5","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_Megszalljak_a_strandokat_az_adoellenorok","timestamp":"2019. július. 02. 07:28","title":"Megszállják a strandokat az adóellenőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58872af2-1f50-4c89-82c9-74ffee416086","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A Fidesz 1994 óta nem tudott nyerni a döntően inkább baloldali beállítottságú XX. kerületben, ezért most új taktikát eszelt ki: saját vagy \"álcivil\" jelölt indítása helyett a városrészt 21 éve irányító polgármestert készül támogatni. Szabados Ákos négy éve független ugyan, de 17 évig MSZP-sként vezette Erzsébetet, nem mellesleg pedig a mai napig a baloldali ellenzéki összefogás jelöltje a kerületben. A nem mindennapi felállás tétje nagy: kinek a Szabadosa nyerhet októberben? ","shortLead":"A Fidesz 1994 óta nem tudott nyerni a döntően inkább baloldali beállítottságú XX. kerületben, ezért most új taktikát...","id":"20190701_Exszocialista_polgarmester_moge_allhat_be_a_Fidesz_Pesterzsebeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58872af2-1f50-4c89-82c9-74ffee416086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886c3c32-f366-4b1c-a9b9-617fa6f3b5c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Exszocialista_polgarmester_moge_allhat_be_a_Fidesz_Pesterzsebeten","timestamp":"2019. július. 01. 06:30","title":"Példátlan húzás: ex-MSZP-s polgármester mögé állhat be a Fidesz Pesterzsébeten ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hangfelvételek leiratából kiderül: a Viking Sigyn kapitánya észre sem vette, hogy hajója összeütközött a Hableánnyal.","shortLead":"A hangfelvételek leiratából kiderül: a Viking Sigyn kapitánya észre sem vette, hogy hajója összeütközött a Hableánnyal.","id":"20190702_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_tulelok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7708120-f755-471c-a109-a909309a487b","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_tulelok","timestamp":"2019. július. 02. 17:58","title":"Hableány-tragédia: a túlélők vallomásaiból újabb részletek derülnek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Guardian, a The New York Times és a Süddeutsche Zeitung közös vizsgálata arra derített fényt, hogy a kínai hatóság \"problémás\" tartalmakat akar keresni az ország nyugati felén belépők mobilján.","shortLead":"A The Guardian, a The New York Times és a Süddeutsche Zeitung közös vizsgálata arra derített fényt, hogy a kínai...","id":"20190702_kina_megfigyeles_kemkedo_applikacio_digitalis_diktatura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9206b63d-b205-4e97-9e1c-e7a7d3b71965","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_kina_megfigyeles_kemkedo_applikacio_digitalis_diktatura","timestamp":"2019. július. 02. 20:03","title":"Pörög a megfigyelés: kémkedő alkalmazást telepítettek a turisták telefonjára a kínai határőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]