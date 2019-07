Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7246bb47-e6e9-4a9b-a6e7-51b8a020c139","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A Fidesz-kormány családtámogatási rendszere eddig összességében keveset segített abban, hogy több gyerek szülessen az országban - állapította meg az Európai Bizottság tanulmánya. ","shortLead":"A Fidesz-kormány családtámogatási rendszere eddig összességében keveset segített abban, hogy több gyerek szülessen...","id":"20190704_Nem_a_penzosztastol_lesz_tobb_gyerek_hanem_attol_ha_engedjuk_a_noket_dolgozni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7246bb47-e6e9-4a9b-a6e7-51b8a020c139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9c4272-a45e-4e01-9e65-b5af337c661a","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Nem_a_penzosztastol_lesz_tobb_gyerek_hanem_attol_ha_engedjuk_a_noket_dolgozni","timestamp":"2019. július. 04. 18:25","title":"Nem az a kérdés, szülnek-e autóért három gyereket a nők, hanem hogy vállalják-e az elsőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ddb23f-ee78-4a8a-8747-c941cf2d4e0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutatók szerint az eredmény az emberekre nézve is ígéretes.","shortLead":"A kutatók szerint az eredmény az emberekre nézve is ígéretes.","id":"20190704_HIVvirust_tavolitottak_el_egerekbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9ddb23f-ee78-4a8a-8747-c941cf2d4e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe538cf-d4ab-4a81-900e-515f951435cc","keywords":null,"link":"/elet/20190704_HIVvirust_tavolitottak_el_egerekbol","timestamp":"2019. július. 04. 15:27","title":"HIV-vírust távolítottak el egerekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74a6a70-1661-425b-a9fa-fd067b411fd8","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Adni az egyik legemberibb dolog, és a hasznunkra is lehet, ha valakit magunk mellé szeretnénk állítani.","shortLead":"Adni az egyik legemberibb dolog, és a hasznunkra is lehet, ha valakit magunk mellé szeretnénk állítani.","id":"20190704_Miert_fontos_elgondolkodni_azon_kinek_segithetunk_mi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d74a6a70-1661-425b-a9fa-fd067b411fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd7b15f-bfa2-43f9-96f7-3008b3a05039","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190704_Miert_fontos_elgondolkodni_azon_kinek_segithetunk_mi","timestamp":"2019. július. 04. 14:15","title":"Miért fontos elgondolkodni azon, kinek segíthetünk mi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"872bb1d8-9a00-41e2-83c4-1824673525c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lhászában június 23-án 22 Celsius-fokos napi átlaghőmérsékletet regisztráltak, és a meleg napokig megmaradt. ","shortLead":"Lhászában június 23-án 22 Celsius-fokos napi átlaghőmérsékletet regisztráltak, és a meleg napokig megmaradt. ","id":"20190704_Eloszor_volt_nyar_a_tibeti_fennsikon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=872bb1d8-9a00-41e2-83c4-1824673525c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308f90a6-27ea-4bbc-83f5-235ca8a69dbc","keywords":null,"link":"/vilag/20190704_Eloszor_volt_nyar_a_tibeti_fennsikon","timestamp":"2019. július. 04. 21:59","title":"Először volt nyár a tibeti fennsíkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96f368d-466c-49cb-9469-813b3d22902d","c_author":"Szikora katalin","category":"elet","description":" A Balatoni Gasztrotérkép idei, hatodik kiadása 67 hellyel, 120 ezer példányban jelent meg. Megújult a már tavaly is több, mint 15 ezer letöltést elért applikáció, amely segíti, hogy a minőségi szolgáltatást garantáló balatoni vendéglátók és az igényes vendégek egymásra találjanak.\r

","shortLead":" A Balatoni Gasztrotérkép idei, hatodik kiadása 67 hellyel, 120 ezer példányban jelent meg. Megújult a már tavaly is...","id":"20190704_Tobb_mint_a_balatoni_nyarak_iranytuje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b96f368d-466c-49cb-9469-813b3d22902d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1b3472-56b3-4902-9cde-c2f08a1ddb1a","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Tobb_mint_a_balatoni_nyarak_iranytuje","timestamp":"2019. július. 04. 18:10","title":"Több mint a balatoni nyarak iránytűje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f2c2af-39f1-4f69-b75b-63a059fb16e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple-rajongók 2015 óta szidják a cég butterfly billenyűzetét, mert hosszú távon sok esetben használhattlanná teszi a gépet. Most úgy tűnik, az Apple végre lép az ügyben.","shortLead":"Az Apple-rajongók 2015 óta szidják a cég butterfly billenyűzetét, mert hosszú távon sok esetben használhattlanná teszi...","id":"20190705_apple_macbook_pro_macbook_air_billentyuzet_butterfly_scissor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26f2c2af-39f1-4f69-b75b-63a059fb16e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6527f5-082c-46c9-8c64-fedf5f354343","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_apple_macbook_pro_macbook_air_billentyuzet_butterfly_scissor","timestamp":"2019. július. 05. 10:33","title":"Leválthatja az Apple a technológiát, amitől 4 éve szenvednek a MacBook-tulajdonosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48766237-d995-4e46-b8f2-bdaba340d579","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Karácsonyra kerül az olasz mozikba Matteo Garrone olasz filmrendező Pinokkió-feldolgozása, amelyben az Oscar-díjas Roberto Benigni játssza Dzsepettót, a fafaragó mestert, a kis fafigura alkotóját.","shortLead":"Karácsonyra kerül az olasz mozikba Matteo Garrone olasz filmrendező Pinokkió-feldolgozása, amelyben az Oscar-díjas...","id":"20190705_Karacsonykor_kerul_a_mozikba_Benignivel_a_foszerepben_az_uj_Pinokkio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48766237-d995-4e46-b8f2-bdaba340d579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d31dd4-6701-4443-b97d-02975e2aa4a2","keywords":null,"link":"/kultura/20190705_Karacsonykor_kerul_a_mozikba_Benignivel_a_foszerepben_az_uj_Pinokkio","timestamp":"2019. július. 05. 10:48","title":"Karácsonykor kerül a mozikba Benignivel a főszerepben az új Pinokkió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bíróság állítólag mindent rendben talált.","shortLead":"A bíróság állítólag mindent rendben talált.","id":"20190705_Ujraindulhat_a_termeles_Bige_Laszlo_szolnoki_gyaraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7b580c-bf0c-4b28-94b2-28c5bf0ab3a6","keywords":null,"link":"/kkv/20190705_Ujraindulhat_a_termeles_Bige_Laszlo_szolnoki_gyaraban","timestamp":"2019. július. 05. 10:33","title":"Újraindulhat a termelés Bige László szolnoki gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]