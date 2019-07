Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01b5ec1c-f8a1-4674-99a9-4e774d5909e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi csaknem négy métert zuhant.","shortLead":"A férfi csaknem négy métert zuhant.","id":"20190710_kotelpalya_mentes_turazo_tuzoltok_urom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01b5ec1c-f8a1-4674-99a9-4e774d5909e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1d2482-c976-40ab-a023-7ef1d7df5a0a","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_kotelpalya_mentes_turazo_tuzoltok_urom","timestamp":"2019. július. 10. 12:51","title":"Kötélpályát építettek a tűzoltók egy túrázó megmentéséhez – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d38eca1-4dfd-4c47-82ea-8c0a491f5cb1","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A magyar populisták – a Fidesz-szavazóknak és a Jobbik támogatóinak – egyik vágyott aranykora az 1980-as évek, derül ki egy friss tanulmányból. A populisták ráadásul megtanulták, hogyan tudnak hatalmon maradni: elmossák a valódi és hamis hírek közötti határvonalat. Az sem baj, ha a vezér korrupt, csak karizmatikus legyen.","shortLead":"A magyar populisták – a Fidesz-szavazóknak és a Jobbik támogatóinak – egyik vágyott aranykora az 1980-as évek, derül ki...","id":"20190710_A_kommunizmusba_vagynak_a_Fidesz_szavazoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d38eca1-4dfd-4c47-82ea-8c0a491f5cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8092f0c6-77c2-475f-8cf1-6a5486a7d6b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_A_kommunizmusba_vagynak_a_Fidesz_szavazoi","timestamp":"2019. július. 10. 11:30","title":"A kommunizmusba vágynak a Fidesz szavazói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932ac33d-fc4f-42d6-bab7-483025008fa7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú éveket kellett várni rá, de végül elkészült az amerikai haditengerészet legújabb robothelikoptere. Az első küldetésre viszont még várni kell egy kicsit.","shortLead":"Hosszú éveket kellett várni rá, de végül elkészült az amerikai haditengerészet legújabb robothelikoptere. Az első...","id":"20190709_amerikai_haditengereszet_dron_helikopter_mq_8c_fire_scout","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=932ac33d-fc4f-42d6-bab7-483025008fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2aa19b4-b20d-4ba2-8914-3129b6150448","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_amerikai_haditengereszet_dron_helikopter_mq_8c_fire_scout","timestamp":"2019. július. 09. 14:33","title":"Elkészült az új ütős drón, amivel 2021-től mehet bevetésre az amerikai hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b7f964-a204-4d69-bf2d-6c83d8f130b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevés a bádogos Magyarországon, nem elegendő az utánpótlás, Ausztriában pedig 800 ezer forintos havi bért is összehoznak – csoda-e, ha a 3-400 ezer forintos fizetés itthon nem csábítja őket? Mi erre úgy reagálunk, hogy megpróbálunk tetőfedő-vb-t rendezni 2022-ben. ","shortLead":"Kevés a bádogos Magyarországon, nem elegendő az utánpótlás, Ausztriában pedig 800 ezer forintos havi bért is...","id":"20190710_600_ezer_forint_havi_netto_alatt_nehez_Magyarorszagon_tartani_a_badogosokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0b7f964-a204-4d69-bf2d-6c83d8f130b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fbed750-ec2d-4118-8c62-68264b39237c","keywords":null,"link":"/kkv/20190710_600_ezer_forint_havi_netto_alatt_nehez_Magyarorszagon_tartani_a_badogosokat","timestamp":"2019. július. 10. 12:28","title":"600 ezer forint havi nettó alatt nehéz Magyarországon tartani a bádogosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c71121-d72b-4f65-a399-da93a607387e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"20 ezer diák állt munkába a Nyári diákmunkaprogram keretében, 18 ezren az önkormányzatoknál.","shortLead":"20 ezer diák állt munkába a Nyári diákmunkaprogram keretében, 18 ezren az önkormányzatoknál.","id":"20190711_Varga_Mihaly_18_ezer_gyerek_dolgozik_az_onkormanyzatoknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89c71121-d72b-4f65-a399-da93a607387e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed72720c-73d2-4a44-a70a-ba850ad1860b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Varga_Mihaly_18_ezer_gyerek_dolgozik_az_onkormanyzatoknal","timestamp":"2019. július. 11. 10:13","title":"Varga Mihály: 18 ezer gyerek dolgozik az önkormányzatoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065adfe5-7448-42ba-9e10-c866e209f46f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A májusi európai parlamenti választás a pártok hazai erőviszonyait is alaposan felkavarta. ","shortLead":"A májusi európai parlamenti választás a pártok hazai erőviszonyait is alaposan felkavarta. ","id":"20190710_Median_Erosodott_a_DK_es_a_Momentum_az_LMP_szavazotabora_a_felere_csokkent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=065adfe5-7448-42ba-9e10-c866e209f46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9673c28-ba4b-440f-9dd7-cd40630ecbe3","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Median_Erosodott_a_DK_es_a_Momentum_az_LMP_szavazotabora_a_felere_csokkent","timestamp":"2019. július. 10. 20:22","title":"Medián: Erősödött a DK és a Momentum, az LMP szavazótábora a felére csökkent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem árt óvatosnak lenni.","shortLead":"Nem árt óvatosnak lenni.","id":"20190709_Pecs_belteruleten_kezdtek_vaddisznokra_vadaszni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c51a88-f797-4e58-9747-d8bf29f9722c","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Pecs_belteruleten_kezdtek_vaddisznokra_vadaszni","timestamp":"2019. július. 09. 13:10","title":"Pécs belterületén kezdtek vaddisznókra vadászni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"2-1 lett a vége a Ludogorec elleni találkozónak. ","shortLead":"2-1 lett a vége a Ludogorec elleni találkozónak. ","id":"20190710_Megnyerte_a_Fradi_az_elso_BLselejtezojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4c18c5-5427-49c7-af16-5ae35a18ab55","keywords":null,"link":"/sport/20190710_Megnyerte_a_Fradi_az_elso_BLselejtezojet","timestamp":"2019. július. 10. 21:57","title":"Megnyerte a Fradi az első BL-selejtezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]