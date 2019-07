Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0366ec40-5f94-4bb4-9486-9541269f9b46","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy ember meghalt.","shortLead":"Egy ember meghalt.","id":"20190709_Brutalis_arviz_pusztitott_Spanyolorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0366ec40-5f94-4bb4-9486-9541269f9b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba76303-49f7-4a52-aa9e-8ec2824fe607","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Brutalis_arviz_pusztitott_Spanyolorszagban","timestamp":"2019. július. 09. 17:57","title":"Brutális árvíz pusztított Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcb460c-5992-4a39-bda7-7387fea32e1b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Budapesten, Sopronban és Zamárdiban, valamint a ferihegyi repülőtér környékén ellenőrizték a taxisokat a közlekedési hatósági szakemberei az elmúlt hetekben. ","shortLead":"Budapesten, Sopronban és Zamárdiban, valamint a ferihegyi repülőtér környékén ellenőrizték a taxisokat a közlekedési...","id":"20190710_taxi_ellenorzes_itm_rendszam_bevonas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbcb460c-5992-4a39-bda7-7387fea32e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe2a35c-bc47-4b52-8a2e-c3244a6be0d0","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_taxi_ellenorzes_itm_rendszam_bevonas","timestamp":"2019. július. 10. 11:44","title":"Több tucat taxishiéna rendszámát vonták be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9ddfa7-fc19-4f15-8fb1-5645bc505426","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190711_Ilyennek_latja_a_Balatont_egy_versenypilota__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f9ddfa7-fc19-4f15-8fb1-5645bc505426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb9570b-cbf8-4acc-a996-f4110268378c","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Ilyennek_latja_a_Balatont_egy_versenypilota__fotok","timestamp":"2019. július. 11. 12:20","title":"Ilyennek látja a Balatont egy versenypilóta – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK korábban Újbudával egyetértésben három új, a XI. kerületben élőket segítő buszjárat indításáról döntött az 1-es villamos meghosszabbítása mellett, de ezeket végül nem valósította meg, írja a Közlekedő Tömeg civil szervezet. Garancsi giga-ingatlanberuházása, a BudaPart is rosszul járt a Kopaszigáton.\r

\r

","shortLead":"A BKK korábban Újbudával egyetértésben három új, a XI. kerületben élőket segítő buszjárat indításáról döntött az 1-es...","id":"20190709_Kozlekedo_Tomeg_A_BKK_elsikkasztott_harom_uj_buszjaratot_amit_korabban_az_1es_villamos_meghosszabbitasaval_egyutt_beigert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2b63c6-d4aa-473d-939b-52d4c08696b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Kozlekedo_Tomeg_A_BKK_elsikkasztott_harom_uj_buszjaratot_amit_korabban_az_1es_villamos_meghosszabbitasaval_egyutt_beigert","timestamp":"2019. július. 09. 17:48","title":"Közlekedő Tömeg: A BKK elsikkasztott három új buszjáratot, amit korábban az 1-es villamos meghosszabbításával együtt beígért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa53645-57bf-4927-93bb-192c9d07f1f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan új, habszerű anyaggal kísérleteznek egy amerikai egyetem kutatói, amely legalább olyan szívós, mint az acél, így például egy pisztolygolyót is képes megállítani. ","shortLead":"Egy olyan új, habszerű anyaggal kísérleteznek egy amerikai egyetem kutatói, amely legalább olyan szívós, mint az acél...","id":"20190710_acel_golyoallo_anyag_femhab_cmf_composite_metal_foam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fa53645-57bf-4927-93bb-192c9d07f1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5f2497-9b7f-487c-929e-7d03b28d08f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_acel_golyoallo_anyag_femhab_cmf_composite_metal_foam","timestamp":"2019. július. 10. 09:03","title":"Új anyagot találtak fel: a fémhabot imádni fogják a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c906b1-fd6a-4771-9891-2a2aad3c3651","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a brit szupersportkocsi már alaphelyzetben sem éppen gyenge, de most találtak még 88 extra lóerőt a motorjában.","shortLead":"Ez a brit szupersportkocsi már alaphelyzetben sem éppen gyenge, de most találtak még 88 extra lóerőt a motorjában.","id":"20190711_nagy_mereszseg_kell_egy_mclaren_tuningolasahoz_ime_a_vegeredmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58c906b1-fd6a-4771-9891-2a2aad3c3651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b785e1c4-88da-4a8f-a878-482ff66e51da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_nagy_mereszseg_kell_egy_mclaren_tuningolasahoz_ime_a_vegeredmeny","timestamp":"2019. július. 11. 08:21","title":"Nagy merészség kell egy McLaren tuningolásához, íme a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b5ec1c-f8a1-4674-99a9-4e774d5909e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi csaknem négy métert zuhant.","shortLead":"A férfi csaknem négy métert zuhant.","id":"20190710_kotelpalya_mentes_turazo_tuzoltok_urom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01b5ec1c-f8a1-4674-99a9-4e774d5909e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1d2482-c976-40ab-a023-7ef1d7df5a0a","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_kotelpalya_mentes_turazo_tuzoltok_urom","timestamp":"2019. július. 10. 12:51","title":"Kötélpályát építettek a tűzoltók egy túrázó megmentéséhez – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c03a248-34a4-4366-98dc-8134ddb8e59a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Unió 2007 ad lehetőséget bizonyos női egészségügyi termékek áfájának csökkentésére.","shortLead":"Az Európai Unió 2007 ad lehetőséget bizonyos női egészségügyi termékek áfájának csökkentésére.","id":"20190709_Csokkentene_a_tamponok_es_pelenkak_afajat_az_LMP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c03a248-34a4-4366-98dc-8134ddb8e59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67abdc38-e1b1-488c-b897-f39153a29978","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Csokkentene_a_tamponok_es_pelenkak_afajat_az_LMP","timestamp":"2019. július. 09. 17:21","title":"Csökkentené a tamponok és pelenkák áfáját az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]