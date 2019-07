Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A legutóbbi hat szezonban Budapesten játszották a női kézi BL-döntőt, most újabb öt évre írtak alá szerződést.","shortLead":"A legutóbbi hat szezonban Budapesten játszották a női kézi BL-döntőt, most újabb öt évre írtak alá szerződést.","id":"20190711_Meg_ot_evig_Budapesten_rendezik_a_noi_kezilabdaBL_negyes_dontojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230cba28-0d70-4b23-a0ef-f3fd6c135c60","keywords":null,"link":"/sport/20190711_Meg_ot_evig_Budapesten_rendezik_a_noi_kezilabdaBL_negyes_dontojet","timestamp":"2019. július. 11. 19:14","title":"Még öt évig Budapesten rendezik a női kézilabda-BL négyes döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6288230-d5eb-4f72-a9de-e38ec1a5bdaf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyar csatornaberuházások kommunikációs tendereit vizsgálja az EU csalás elleni hivatala.","shortLead":"Magyar csatornaberuházások kommunikációs tendereit vizsgálja az EU csalás elleni hivatala.","id":"20190711_Direkt36_Fideszes_korokben_mozgo_uzletember_es_MSZPs_politikus_kozos_uzletet_vizsgalja_az_OLAF","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6288230-d5eb-4f72-a9de-e38ec1a5bdaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5800c6e6-b304-46f3-8eee-e6f50e743c63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Direkt36_Fideszes_korokben_mozgo_uzletember_es_MSZPs_politikus_kozos_uzletet_vizsgalja_az_OLAF","timestamp":"2019. július. 11. 15:49","title":"Direkt36: Fideszes körökben mozgó üzletember és MSZP-s politikus közös üzletét vizsgálja az OLAF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d447178c-72f6-486b-8131-011476566c0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy René Favaloro nevét kevesen ismerik, de az biztos, hogy nagyon sokan köszönhetik neki életüket. A Google ma az argentin szívsebész előtt tisztelet, aki a bypassműtét metódusának kialakításával forradalmasította a szívbetegek terápiáját.","shortLead":"Lehet, hogy René Favaloro nevét kevesen ismerik, de az biztos, hogy nagyon sokan köszönhetik neki életüket. A Google ma...","id":"20190712_rene_favaloro_szivsebesz_koszoruer_bypass_mutet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d447178c-72f6-486b-8131-011476566c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f80e614-f55c-4b00-9dce-7999e3bb82c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_rene_favaloro_szivsebesz_koszoruer_bypass_mutet","timestamp":"2019. július. 12. 07:03","title":"Miért került ma René Favaloro szívsebész a Google főoldalára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb99582f-04cb-4e35-8fee-9108ea6cd956","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüzet feltehetően robbanás okozta.","shortLead":"A tüzet feltehetően robbanás okozta.","id":"20190711_tuz_hoeromu_moszkva_robbanas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb99582f-04cb-4e35-8fee-9108ea6cd956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f26803e-3613-4328-b729-85a13279c03f","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_tuz_hoeromu_moszkva_robbanas","timestamp":"2019. július. 11. 11:19","title":"Hatalmas tűz ütött ki egy Moszkva melletti hőerőműben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365062fd-9310-4414-bfb2-ea59e7998294","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Ha megválasztják EB-elnöknek Ursula von der Leyent, Orbán Viktornak egy másik biztosjelöltet is kell találnia Trócsányi László mellé. ","shortLead":"Ha megválasztják EB-elnöknek Ursula von der Leyent, Orbán Viktornak egy másik biztosjelöltet is kell találnia Trócsányi...","id":"20190710_Ursula_von_der_Leyen_elmondta_hogyan_tartatna_be_a_jogallamisagot_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=365062fd-9310-4414-bfb2-ea59e7998294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed2c035-ff59-40c5-85c9-f77fb8cf228c","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Ursula_von_der_Leyen_elmondta_hogyan_tartatna_be_a_jogallamisagot_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 10. 14:11","title":"Ursula von der Leyen elmondta, hogyan tartatná be a jogállamiságot Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611cdc33-2650-46e5-a2a1-4e6a81d19057","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végrehajtja-e a kormányakaratot, köztük a Debrecenbe költözést a Természettudományi Múzeum főigazgatói posztját erős politikai hátszéllel elnyerő Bernert Zsolt antropológus? – nagyjából ez a kérdés foglalkoztatja hetek óta a vezetőváltás előtt álló intézmény dolgozóit. A múzeum több mint húsz munkatársával beszéltünk az elmúlt hetekben-napokban: az eddigi jelek szerintük finoman szólva sem biztatóak. ","shortLead":"Végrehajtja-e a kormányakaratot, köztük a Debrecenbe költözést a Természettudományi Múzeum főigazgatói posztját erős...","id":"20190711_Termeszettudomanyi_Muzeum_foigazgatovaltas_Bernert_Zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=611cdc33-2650-46e5-a2a1-4e6a81d19057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8124e82b-c1cb-4bfc-be9e-1facf02ceaa4","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Termeszettudomanyi_Muzeum_foigazgatovaltas_Bernert_Zsolt","timestamp":"2019. július. 11. 06:30","title":"„Szorongva várjuk a következő periódust” – nem lopta be magát a dolgozók szívébe a Természettudományi Múzeum új főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42542ce-ad07-4cf0-a47e-30f17f9a4731","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190711_Marabu_FekNyuz_Meghosszabbitjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e42542ce-ad07-4cf0-a47e-30f17f9a4731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7590bfd2-b05c-4466-bd86-39b4ae870520","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Marabu_FekNyuz_Meghosszabbitjuk","timestamp":"2019. július. 11. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Meghosszabbítjuk...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"2-1 lett a vége a Ludogorec elleni találkozónak. ","shortLead":"2-1 lett a vége a Ludogorec elleni találkozónak. ","id":"20190710_Megnyerte_a_Fradi_az_elso_BLselejtezojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4c18c5-5427-49c7-af16-5ae35a18ab55","keywords":null,"link":"/sport/20190710_Megnyerte_a_Fradi_az_elso_BLselejtezojet","timestamp":"2019. július. 10. 21:57","title":"Megnyerte a Fradi az első BL-selejtezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]