A bitcoin tranzakciókat követő oldal tanúsága szerint június 17-én 42 992 bitcoint utalt valaki, mai árfolyamon ez 400 millió dollárnak felel meg, a tranzakció díja mindössze 2,38 dollárnyi bitcoin, vagyis alig 700 forint volt. Szinte hihetetlen, de igaz, a Bitcoin úgynevezett blokklánc rendszerében az utalt összeghez viszonyítva ennyire olcsó, emellett sokszor lényegesen gyorsabb is egy tranzakció, mint a klasszikus bankrendszerekben, ehhez a tranzakcióhoz például 15 percre volt szükség.

A kriptopénzpiac egésze jelenleg mintegy háromszáz milliárd dollár, ebből bő 60% a bitcoin tőkeértéke, vagyis a forgalomban lévő coinok, és az aktuális árfolyam szorzata. A piac értéke azonban még így is szinte eltörpül például a nemrég ezer milliárd dolláros értéket is elérő Apple mellett. Az első, és mind a mai napig legismertebb kriptopénz dominanciája egyelőre annak ellenére sem tört meg, hogy ma már több mint kétezer kriptopénz verseng a befektetők, és az elfogadóhelyek kegyeiért.

© AFP / SPutnik / Viktor Tolochko

Utóbbiból egyre több van, az év első hónapjaiban többek között az argentin tömegközlekedési vállalat, Japán legnagyobb vasúttársasága vezette be a bitcoin, és más kriptopénzek elfogadását. De olyan nagy brandek, mint például a Starbucks, és a Nike is nyitott a terület felé, előbbinek számos üzlete elfogadóhellyé vált, utóbbi saját kriptopénzt, és ehhez kapcsolódó platformot indított. Sőt, az amerikai AT&T-nél már a telefonszámlánkát is befizethetjük kriptopénzekkel, ha mindez nem lenne elég, Svájc több tartományában már az adónkat is rendezhetjük bitcoinnal.

Június 21-én a bitcoin árfolyama újra átlépte tízezer dolláros értéket, az elmúlt hetekben tizenháromezer felett is járt, jelenleg tizenegyezer dollárt kell fizetnünk egyetlen bitcoinért. Az ütemes elterjedés mellett szakértők szerint az USA, és Kína között az elmúlt hónapokban kirobbant kereskedelmi háború is közrejátszik az emelkedésben, sokan a világgazdasági bizonytalanság miatt bitcoinba fektetik tőkéjük egy részét.

Valószínűbb azonban, hogy a tapasztalatok szerint ciklikusan mozgó, nagy emelkedések után nagy összeomlásokat mutató piac ismét elért az emelkedés szakaszába, a 2017-es, közel húszezer dollárig tartó felfutás, majd összeomlás után ezért nő most újra az árfolyam. Mindezek mellett szerepe van a Facebook nemrég bejelentett saját kriptopénzének is, a Libra névre keresztelt coin jövőre indul, milliárdnyi felhasználóhoz kerülhet közelebb általa a terület.

© G Data

Nem csupán a bitcoin ér el sikereket az elterjedés terén, komoly eredményei vannak például a Ripple névre keresztelt projektnek is, ők a kriptopénzek mögötti technológia, a blokklánc előnyeit kínálják bankoknak, és egyéb pénzintézeteknek, partnereik között szerepel az ERSTE, a Western Union, és a Bank of England is.

A kriptopénzek mögötti technológia, a blokklánc a kriptopénzekkel együtt, és azoktól függetlenül is ütemesen terjed, alig van már olyan vezető nagyvállalat a világban, aki ne használná valamilyen üzleti folyamatában előnyei miatt az új eszközt.

10 részes sorozatunkban bemutatjuk a kriptopénz piac alapjait, megismerkedünk a bitcoin lényegével, a blokklánc technológiával, a legfontosabb kriptopénzekkel, a piac sarokszámaival, és alapfogalmaival, a kriptopénz-kereskedés esszenciáját is felvázoljuk. A sorozat célja, hogy felhívjuk olvasóink figyelmét a terület értékeire, kockázataira, és veszélyeire, hogy magabiztosan vághassunk neki a kriptopénzek világának.

Cikkünk szerzői: Györfi András, a Kripto Akadémia szerkesztője, Pataki Gábor, a Coinbroker.hu alapítója, Dr. Halász Rita, szakjogász.

