[{"available":true,"c_guid":"5f7e5eb6-880d-45ec-b960-86333fc80047","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A New York- metróállomásokon sötét volt, miközben a szerelvényekben és az alagutakban volt áram. A BBC videója szerint sokan buliztak is a metróban.","shortLead":"A New York- metróállomásokon sötét volt, miközben a szerelvényekben és az alagutakban volt áram. A BBC videója szerint...","id":"20190714_Jo_hangulatban_is_telt_a_New_Yorki_aramszunet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f7e5eb6-880d-45ec-b960-86333fc80047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f48276e-d844-4761-99b7-655cb813bb10","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Jo_hangulatban_is_telt_a_New_Yorki_aramszunet","timestamp":"2019. július. 14. 10:43","title":"Jó hangulatban (is) telt a New York-i áramszünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cabc322-ab29-4d1f-8256-955023bd92f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összeállt egy újsághirdetés erejéig a Google és a Netflix. A promóció nem elsősorban a tartalma miatt érdekes, hanem inkább azért, ahogyan el lehet olvasni.","shortLead":"Összeállt egy újsághirdetés erejéig a Google és a Netflix. A promóció nem elsősorban a tartalma miatt érdekes, hanem...","id":"20190714_stranger_things_ujsaghirdetes_new_york_times_google_lens_kiterjesztett_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cabc322-ab29-4d1f-8256-955023bd92f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cd270f-6c79-49b9-b7a4-76ae8218f3b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_stranger_things_ujsaghirdetes_new_york_times_google_lens_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. július. 14. 11:03","title":"Különleges Stranger Things-reklám jelent meg a New York Times-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcf03a9-5f1f-4ff9-b263-2139a8498811","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kalapácsvető épp most térne vissza a doppingvétség miatti eltiltása után. ","shortLead":"A kalapácsvető épp most térne vissza a doppingvétség miatti eltiltása után. ","id":"20190715_Muteni_kell_Pars_Krisztian_terdet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbcf03a9-5f1f-4ff9-b263-2139a8498811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7480851c-e23e-4c1e-88d3-344c21976dd7","keywords":null,"link":"/sport/20190715_Muteni_kell_Pars_Krisztian_terdet","timestamp":"2019. július. 15. 11:56","title":"Műteni kell Pars Krisztián térdét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2417c97-b531-4744-8147-ba1aff38546c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nem csak az első két osztályban lehet szórni a milliárdokat a stadionokra, NB III.-as, és még gyengébb csapatoknál is sorra épülnek új arénák. Néhol a pénzügyek miatt eközben két osztályt esik vissza a csapat, máshol megszűnik az utánpótlás.","shortLead":"Nem csak az első két osztályban lehet szórni a milliárdokat a stadionokra, NB III.-as, és még gyengébb csapatoknál is...","id":"20190715_stadionepites_harmadosztaly_erd_szigetszentmiklos_vecses_stadion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2417c97-b531-4744-8147-ba1aff38546c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf1d2b6-fcec-4a8d-ab4c-5c1f1eb82fc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_stadionepites_harmadosztaly_erd_szigetszentmiklos_vecses_stadion","timestamp":"2019. július. 15. 11:07","title":"A stadionépítési láz az NB III.-ban is tombol: mutatunk néhány kirívó példát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d75fad-45e8-46b9-b0d2-934ce9b717df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vicceskedő Facebook-esemény résztvevői arra készülnek, hogy erővel hatolnak be az 51-es körzetbe. Az amerikai légierő szerint nem kellene.","shortLead":"Egy vicceskedő Facebook-esemény résztvevői arra készülnek, hogy erővel hatolnak be az 51-es körzetbe. Az amerikai...","id":"20190715_amerikai_legiero_51_es_korzet_ufohivok_facebook_esemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02d75fad-45e8-46b9-b0d2-934ce9b717df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9537ab02-303f-47c4-9cd1-c3387fd2d8a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_amerikai_legiero_51_es_korzet_ufohivok_facebook_esemeny","timestamp":"2019. július. 15. 11:33","title":"Fontos dologra figyelmezteti az amerikai légierő az ufóhívőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1cda1f-bd38-47ad-901f-02b362cbdd35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szolnokon együtt gyakorlatozó amerikai és magyar különleges egységek parancsokai a feladatukra összpontosítanak, nem pedig arra, hogy a két ország vezetői túl szoros kapcsolatot ápolnak Moszkvával – írta elemzésében a The New York Times. Az amerikai lap egyben megemlékezett arról is, hogy az által autoriternek nevezett Orbán Viktor nyomást gyakorol a civilszervezetekre, maga alá gyűrte a média nagy részét és a saját érdekei szerint szabta át a választási rendszert.","shortLead":"A Szolnokon együtt gyakorlatozó amerikai és magyar különleges egységek parancsokai a feladatukra összpontosítanak, nem...","id":"20190714_Orban_Trump_es_Putyin_furcsa_viszonyarol_ir_a_The_New_York_Times","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb1cda1f-bd38-47ad-901f-02b362cbdd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75151f5-4e29-4b98-8a74-71ce6c7fb062","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_Orban_Trump_es_Putyin_furcsa_viszonyarol_ir_a_The_New_York_Times","timestamp":"2019. július. 14. 09:54","title":"Orbán, Trump és Putyin furcsa viszonyáról ír a The New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1332b1-3ed3-48ed-a59d-97fe0185c388","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eleve be sem álltak mögé szélsőjobbos múltja miatt.","shortLead":"Eleve be sem álltak mögé szélsőjobbos múltja miatt.","id":"20190713_A_Momentum_es_a_Parbeszed_sem_tamogatja_az_ozdi_jobbikost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d1332b1-3ed3-48ed-a59d-97fe0185c388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3b2a79-5cff-4720-98ef-04de42440f6f","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_A_Momentum_es_a_Parbeszed_sem_tamogatja_az_ozdi_jobbikost","timestamp":"2019. július. 13. 15:59","title":"A Momentum és a Párbeszéd sem támogatja az ózdi jobbikost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b2bcc7-73aa-415a-88b9-e09385ab97bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyárfás Tamás óvadékát pedig visszaadják. ","shortLead":"Gyárfás Tamás óvadékát pedig visszaadják. ","id":"20190715_Portikot_is_megvadoljak_a_Fenyogyilkossaggal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57b2bcc7-73aa-415a-88b9-e09385ab97bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2573ba90-e6a9-405c-8083-1a9901844d39","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Portikot_is_megvadoljak_a_Fenyogyilkossaggal","timestamp":"2019. július. 15. 10:24","title":"Portikot is megvádolnák a Fenyő-gyilkossággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]