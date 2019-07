Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"311119ff-cac6-466e-b25e-bc26750afc78","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Szoros volt a végeredmény, összesen 383 igen és 327 nem szavazatot kapott a német politikus az Európai Parlamentben. A 21 magyar képviselőből csak ketten szavaztak nemmel. A neheze viszont még nem ért véget, ki kell jelölni az Európai Bizottság tagjait, akikre kemény bizottsági meghallgatások várhatnak. ","shortLead":"Szoros volt a végeredmény, összesen 383 igen és 327 nem szavazatot kapott a német politikus az Európai Parlamentben...","id":"20190716_Ursula_von_der_Leyen_Europai_Bizottsag_Europai_Parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=311119ff-cac6-466e-b25e-bc26750afc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d567a187-29ef-4e9b-a271-f23dc7083392","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Ursula_von_der_Leyen_Europai_Bizottsag_Europai_Parlament","timestamp":"2019. július. 16. 19:35","title":"Elfogadta az EP, Ursula von der Leyen lesz az Európai Bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emeltek ellene.","shortLead":"Vádat emeltek ellene.","id":"20190716_Nyelvvizsga_bizonyitvanyt_hamisitott_egy_olimpikon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a87efc2-0a21-4b84-82e4-59bfb8be4762","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Nyelvvizsga_bizonyitvanyt_hamisitott_egy_olimpikon","timestamp":"2019. július. 16. 11:33","title":"Nyelvvizsga-bizonyítványt hamisított egy olimpikon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b9b6a4-fdf8-483f-ba2d-45e5559ef0b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Grezsa István nem akar negatív kampányt.","shortLead":"Grezsa István nem akar negatív kampányt.","id":"20190716_Leveteti_a_Sorosplakatokat_MarkiZay_fideszes_kihivoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16b9b6a4-fdf8-483f-ba2d-45e5559ef0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7cf3bf-7a11-42f9-bb5c-5f54671b46fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Leveteti_a_Sorosplakatokat_MarkiZay_fideszes_kihivoja","timestamp":"2019. július. 16. 12:32","title":"Leveteti a Soros-plakátokat Márki-Zay fideszes kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sajtóinformációk szerint nevetségesnek nevezte Nasszer al-Kelaifi, a Paris Saint-Germain labdarúgóklub katari tulajdonosa a katalánok újabb ajánlatát a brazil csatárért.","shortLead":"Sajtóinformációk szerint nevetségesnek nevezte Nasszer al-Kelaifi, a Paris Saint-Germain labdarúgóklub katari...","id":"20190716_neymar_psg_barcelona_atigazolas_ajanlat_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97df1e7d-bba3-4dfd-8492-871595d2edd7","keywords":null,"link":"/sport/20190716_neymar_psg_barcelona_atigazolas_ajanlat_foci","timestamp":"2019. július. 16. 17:10","title":"Kikacagta a PSG tulajdonosa a Barcelona ajánlatát Neymarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e9f4b71-25a7-4e9c-911c-ae61941deece","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év édesapja címre pályázhat az az amerikai lézerfizikus, aki fiát egy olyan luxusautóval lepte meg, melynek legolcsóbb változata is 639 ezer 700 dollár az olasz autógyár katalógusa szerint. Ezt mindössze 20 ezer dollárból hozta ki a professzor, aki be akarta bizonyítani a fiataloknak, hogy \"ha a tudományt és a mérnöki tudást egyesítjük, akkor ezen a területen is érhetünk el eredményt\". Sterling Backus professzor másfél évet áldozott az életéből a Lamborghini Aventadorra, melyet fia, Xanader kért tőle. ","shortLead":"Az év édesapja címre pályázhat az az amerikai lézerfizikus, aki fiát egy olyan luxusautóval lepte meg, melynek...","id":"20190716_20_ezer_dollarbol_Lamborghini_Aventadort_epitettek_3D_technikaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e9f4b71-25a7-4e9c-911c-ae61941deece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1f5d0d-e90c-44c1-9116-f0fcd0345468","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_20_ezer_dollarbol_Lamborghini_Aventadort_epitettek_3D_technikaval","timestamp":"2019. július. 16. 06:54","title":"20 ezer dollárból Lamborghini Aventadort építettek 3D-technikával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826c2b70-bb21-44c3-8148-7c32af41ee49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy közeledik az idei iPhone-ok szeptemberi bemutatkozása, úgy sokasodnak meg a róluk szóló információk, kiszivárogtatások. A napokban a telefon alaplapjáról került ki fotó.","shortLead":"Ahogy közeledik az idei iPhone-ok szeptemberi bemutatkozása, úgy sokasodnak meg a róluk szóló információk...","id":"20190716_idei_iphone_2019_funkciok_alaplap_kiszivargott_kepe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=826c2b70-bb21-44c3-8148-7c32af41ee49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bf1280-bdb9-415f-bd73-bf5883cea825","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_idei_iphone_2019_funkciok_alaplap_kiszivargott_kepe","timestamp":"2019. július. 16. 13:03","title":"Érdekes részleteket árulhat el az idei iPhone alaplapjának kiszivárgott képe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormánypárt ugyanakkor kitart Hidvéghi Balázs jelöltsége mellett.","shortLead":"A magyar kormánypárt ugyanakkor kitart Hidvéghi Balázs jelöltsége mellett.","id":"20190716_23_orszag_200nal_is_tobb_civil_szervezete_koveteli_hogy_ne_legyen_az_EP_bizottsagi_alelnoke_a_Fidesz_kommunikacios_igazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c106b908-ac65-485e-9316-c16beb1856dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_23_orszag_200nal_is_tobb_civil_szervezete_koveteli_hogy_ne_legyen_az_EP_bizottsagi_alelnoke_a_Fidesz_kommunikacios_igazgatoja","timestamp":"2019. július. 16. 09:25","title":"23 ország 200-nál is több civil szervezete követeli, hogy ne legyen az EP bizottsági alelnöke a Fidesz kommunikációs igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58c76ac-c4a2-4c76-a76b-98ae8d027fab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az RTL Klub Barátok közt című sorozatában tűnik fel kedden Bajor Imre lánya.","shortLead":"Az RTL Klub Barátok közt című sorozatában tűnik fel kedden Bajor Imre lánya.","id":"20190716_Bajor_Imre_lanya_az_RTL_Klub_sorozataban_debutal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a58c76ac-c4a2-4c76-a76b-98ae8d027fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7047b86-0b37-4632-93ca-0650bec76543","keywords":null,"link":"/kultura/20190716_Bajor_Imre_lanya_az_RTL_Klub_sorozataban_debutal","timestamp":"2019. július. 16. 07:51","title":"Bajor Imre lánya az RTL Klub sorozatában debütál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]