[{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az esettel összefüggésben izraeli turistákat vett őrizetbe a ciprusi rendőrség.","shortLead":"Az esettel összefüggésben izraeli turistákat vett őrizetbe a ciprusi rendőrség.","id":"20190717_Tizenketten_eroszakolhattak_meg_egy_19_eves_lanyt_Cipruson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b3fef0-2b15-44c6-9f00-ddb061da7359","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Tizenketten_eroszakolhattak_meg_egy_19_eves_lanyt_Cipruson","timestamp":"2019. július. 17. 18:53","title":"Tizenketten erőszakolhattak meg egy 19 éves lányt Cipruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fefd8df-ef95-46c5-af70-525d1efc7c87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar kormány lazított az uniós támogatások előlegei folyósításának szabályain, amiket az Európai Bizottsággal fennálló elszámolási viták miatt szigorított korábban.","shortLead":"A magyar kormány lazított az uniós támogatások előlegei folyósításának szabályain, amiket az Európai Bizottsággal...","id":"20190718_A_kormany_kiengedi_a_feket_az_unios_tamogatasok_megelolegezesenel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fefd8df-ef95-46c5-af70-525d1efc7c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f35ff35-39ad-489b-92c0-81228057b666","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_A_kormany_kiengedi_a_feket_az_unios_tamogatasok_megelolegezesenel","timestamp":"2019. július. 18. 16:03","title":"A kormány kiengedi a féket az uniós támogatások megelőlegezésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ab3d26-04ed-4b37-b10c-4034e8e9c589","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A híres kocka Trevor Noah műsorában kapott fontos szerepet.","shortLead":"A híres kocka Trevor Noah műsorában kapott fontos szerepet.","id":"20190717_Rubikkockaval_magyarazzak_el_Donald_Trump_rasszizmusat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12ab3d26-04ed-4b37-b10c-4034e8e9c589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f2dc93-3528-48dc-aa69-5256239a7a24","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Rubikkockaval_magyarazzak_el_Donald_Trump_rasszizmusat","timestamp":"2019. július. 17. 11:01","title":"Rubik-kockával magyarázzák el Donald Trump rasszizmusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704ebce9-3bfa-4a67-bc32-e378c6577696","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy korábban nem ismert gyíkfajt azonosítottak kínai kutatók a kréta időszak hajnalán élő repülő dinoszaurusz megkövesedett példányának gyomrában.","shortLead":"Egy korábban nem ismert gyíkfajt azonosítottak kínai kutatók a kréta időszak hajnalán élő repülő dinoszaurusz...","id":"20190718_gyikfaj_microraptor_dinoszaurusz_kina_paleontologia_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=704ebce9-3bfa-4a67-bc32-e378c6577696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6ac586-42a1-453e-b1de-3e923c9163f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_gyikfaj_microraptor_dinoszaurusz_kina_paleontologia_kutatas","timestamp":"2019. július. 18. 15:03","title":"Ismeretlen gyík került elő egy Microraptor gyomrából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Két olasz cégtől vásárolt egy elhagyott ipari területet a kormány Triesztben. A hely olyan kikötő kialakítására nem alkalmas, amilyent az exportáló magyar cégek használnak.","shortLead":"Két olasz cégtől vásárolt egy elhagyott ipari területet a kormány Triesztben. A hely olyan kikötő kialakítására nem...","id":"20190717_Nem_kikotot_hanem_elhagyott_ipartelepet_vett_a_kormany_Triesztben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e30d6f-427f-4a43-b58b-99cae21ad437","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Nem_kikotot_hanem_elhagyott_ipartelepet_vett_a_kormany_Triesztben","timestamp":"2019. július. 17. 10:52","title":"Nem kikötőt, hanem elhagyott ipartelepet vett a kormány Triesztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca8d043-1cfd-40de-ab08-1d74432d8706","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyarokkal azonos csoportban szereplő új-zélandi válogatott 8-8-as döntetlent játszott a dél-afrikai csapattal, ami azt jelenti, hogy Märcz Tamás együttese a záróforduló eredményétől függetlenül a C jelű négyes élén végez, azaz közvetlenül a negyeddöntőben folytatja majd szereplését a kvangdzsui világbajnokság férfi vízilabdatornáján.","shortLead":"A magyarokkal azonos csoportban szereplő új-zélandi válogatott 8-8-as döntetlent játszott a dél-afrikai csapattal, ami...","id":"20190717_Csoportelsokent_jutott_tovabb_a_ferfi_vizilabda_valogatott_a_vilagbajnoksagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ca8d043-1cfd-40de-ab08-1d74432d8706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffb7828-c79a-423c-9699-062461c72dc3","keywords":null,"link":"/sport/20190717_Csoportelsokent_jutott_tovabb_a_ferfi_vizilabda_valogatott_a_vilagbajnoksagon","timestamp":"2019. július. 17. 07:02","title":"Csoportelsőként jutott tovább a férfi vízilabda-válogatott a világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dac60f9-f67f-4c2b-99b3-990584ca12a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikust visszahívta tisztségéből a párt országos etikai és egyeztető bizottsága.","shortLead":"A politikust visszahívta tisztségéből a párt országos etikai és egyeztető bizottsága.","id":"20190716_szanyi_tibor_visszahivas_mszp_alelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dac60f9-f67f-4c2b-99b3-990584ca12a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2abfa2-62dc-4289-9caa-0eeac15eb2c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_szanyi_tibor_visszahivas_mszp_alelnok","timestamp":"2019. július. 16. 19:38","title":"Szanyi Tibor már nem az MSZP alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8149a7af-a442-422a-80bc-02c44a5343bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A bemutatóra egy külön albummal is készült, amely szerinte szerelmes levél Afrikához. ","shortLead":"A bemutatóra egy külön albummal is készült, amely szerinte szerelmes levél Afrikához. ","id":"20190717_Az_oroszlankiraly_Beyonce_szerelmes_levelet_irt_Afrikahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8149a7af-a442-422a-80bc-02c44a5343bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e10d5f-c0c2-475d-8c7f-a7ffb6268917","keywords":null,"link":"/kultura/20190717_Az_oroszlankiraly_Beyonce_szerelmes_levelet_irt_Afrikahoz","timestamp":"2019. július. 17. 14:50","title":"Beyoncé új dalával bővült Az oroszlánkirály filmzenéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]