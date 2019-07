Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A digitális transzformáció minden szektorra, így az egészségügyre is jelentős hatással lesz, amelynek hagyományos szereplői nem biztos, hogy készen állnak a változtatásra, azonban az új belépők és a fogyasztók által használt technológia kikényszeríti azt – olvasható a Deloitte tanácsadócég jelentésében.

Eltűnhet 2040-re a rák és a cukorbetegség?

Alkut köthetett az állam a Magyar Telekommal, amelynek következtében a távközlési óriás rástartolhat az 5G-frekvenciára, míg a Mészáros Lőrinc árnyékából kibújt Jászai Gellért informatikai szupervállalatot építhet az állami adatok és forintmilliárdok kezelésére. T-Systems-felvásárlás: a rendszer hálójában

Az elmúlt években szerintük több olyan kihívással is találkoztak, amik veszélyt jelentettek a jogállamiságra.

Megerősíti a jogállamiságot szolgáló eszközöket az Európai Bizottság

Kiszivárgott egy hivatalos(nak tűnő) kép arról, hogyan néz ki a Microsoft Outlook sötét módja az androidos mobilokon, így a fejlesztést már most meg lehet nézni. Outlookot használ? Jön a fekete verzió

Marabu Féknyúz: Igazgatók

Gyerekrajzok kerülnek a kamionokra.

Szokatlan, de szép kampányt indított a rendőrség

Magyarországról is megfigyelhető volt a részleges holdfogyatkozás kedd este.

Látványos volt az esti holdfogyatkozás (képek) Elrejtették a törvénymódosítást, de a jövőben szinte lehetetlen lesz bizonyítani, hogy egy bűncselekményt bűnszervezetben követtek el. Ezzel akár a fideszes Simonka György is jól járhat, akit költségvetési csalással gyanúsítanak.

Fű alatt átírták a bűnszervezet meghatározását, jól járhat Simonka György